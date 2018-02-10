المنستير:فاز بالجائزة الثانية للاختراعات بتايوان:مشروع للحد من استهلاك الماء بنسبة 40 %

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الشروق ـ مكتب الساحل:
فازت فتيات الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا بقصر هلال بالمرتبة الثانية في مجال الهندسة البيئية والمرتبة الرابعة في الترتيب العالمي العام في المسابقة الدولية للاختراع بتايوان ليصبح رصيد الجمعية 131 ميدالية عالمية منذ تأسيسها.
وفازت الطفلتان زينب بن ابراهيم وهي أصغر مشاركة خلال هذه البطولة (13سنة) وصفاء بن الحاج حسين (15سنة) من بين 650 مترشحا من 23 دولة مثلوا أكبر المعاهد وحتى أكبر الجامعات في العالم في المجال العلمي والتكنولوجي. وهو ما مثّل تحديا مضاعفا للمشاركتيْن ومؤطرهما الأستاذ حاتم سليمان رئيس الجمعية.
وقد تمّ الاشتغال على هذا المشروع في مخابر الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا ATAST. وهي الجمعية الرائدة في مجال تأطير الشباب والأطفال في مجال العلوم والتكنولوجيا. وهي الأبرز في تونس. ويتمثل في جهاز يُوصَل بعدّاد الماء ويراقب الاستهلاك والتسرّبات ويقلل من استهلاك الماء بنسبة40 %.
وشارك في إنجاز المشروع فريق كامل تكوّن من زينب بن ابراهيم وصفاء بن الحاج حسين وعزة الخفي وهيثم بالحاج خليفة وياسين زخامة بتأطير من الأستاذ حاتم سليمان. وقد عبّر فريق العمل عن رغبته الملحة في التعاون مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) للعمل على تسويق المشروع والمساهمة في إيجاد حلول لأزمة المياه التي قد تزداد حدّة في السنوات القادمة.
وقد تولت المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير تكريم الطفلتين الفائزتين ومؤطرهما الأستاذ حاتم سليمان عقب عودتهم من تايوان بهذا التتويج الجديد.
الشروق ـ مكتب الساحل:
فازت فتيات الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا بقصر هلال بالمرتبة الثانية في مجال الهندسة البيئية والمرتبة الرابعة في الترتيب العالمي العام في المسابقة الدولية للاختراع بتايوان ليصبح رصيد الجمعية 131 ميدالية عالمية منذ تأسيسها.
وفازت الطفلتان زينب بن ابراهيم وهي أصغر مشاركة خلال هذه البطولة (13سنة) وصفاء بن الحاج حسين (15سنة) من بين 650 مترشحا من 23 دولة مثلوا أكبر المعاهد وحتى أكبر الجامعات في العالم في المجال العلمي والتكنولوجي. وهو ما مثّل تحديا مضاعفا للمشاركتيْن ومؤطرهما الأستاذ حاتم سليمان رئيس الجمعية.
وقد تمّ الاشتغال على هذا المشروع في مخابر الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا ATAST. وهي الجمعية الرائدة في مجال تأطير الشباب والأطفال في مجال العلوم والتكنولوجيا. وهي الأبرز في تونس. ويتمثل في جهاز يُوصَل بعدّاد الماء ويراقب الاستهلاك والتسرّبات ويقلل من استهلاك الماء بنسبة40 %.
وشارك في إنجاز المشروع فريق كامل تكوّن من زينب بن ابراهيم وصفاء بن الحاج حسين وعزة الخفي وهيثم بالحاج خليفة وياسين زخامة بتأطير من الأستاذ حاتم سليمان. وقد عبّر فريق العمل عن رغبته الملحة في التعاون مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) للعمل على تسويق المشروع والمساهمة في إيجاد حلول لأزمة المياه التي قد تزداد حدّة في السنوات القادمة.
وقد تولت المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير تكريم الطفلتين الفائزتين ومؤطرهما الأستاذ حاتم سليمان عقب عودتهم من تايوان بهذا التتويج الجديد.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018