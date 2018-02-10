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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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المنستير:فاز بالجائزة الثانية للاختراعات بتايوان:مشروع للحد من استهلاك الماء بنسبة 40 %
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

الشروق ـ مكتب الساحل:
فازت فتيات الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا بقصر هلال بالمرتبة الثانية في مجال الهندسة البيئية والمرتبة الرابعة في الترتيب العالمي العام في المسابقة الدولية للاختراع بتايوان ليصبح رصيد الجمعية 131 ميدالية عالمية منذ تأسيسها.
وفازت الطفلتان زينب بن ابراهيم وهي أصغر مشاركة خلال هذه البطولة (13سنة) وصفاء بن الحاج حسين (15سنة) من بين 650 مترشحا من 23 دولة مثلوا أكبر المعاهد وحتى أكبر الجامعات في العالم في المجال العلمي والتكنولوجي. وهو ما مثّل تحديا مضاعفا للمشاركتيْن ومؤطرهما الأستاذ حاتم سليمان رئيس الجمعية.
وقد تمّ الاشتغال على هذا المشروع في مخابر الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا ATAST. وهي الجمعية الرائدة في مجال تأطير الشباب والأطفال في مجال العلوم والتكنولوجيا. وهي الأبرز في تونس. ويتمثل في جهاز يُوصَل بعدّاد الماء ويراقب الاستهلاك والتسرّبات ويقلل من استهلاك الماء بنسبة40 %.
وشارك في إنجاز المشروع فريق كامل تكوّن من زينب بن ابراهيم وصفاء بن الحاج حسين وعزة الخفي وهيثم بالحاج خليفة وياسين زخامة بتأطير من الأستاذ حاتم سليمان. وقد عبّر فريق العمل عن رغبته الملحة في التعاون مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) للعمل على تسويق المشروع والمساهمة في إيجاد حلول لأزمة المياه التي قد تزداد حدّة في السنوات القادمة.
وقد تولت المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير تكريم الطفلتين الفائزتين ومؤطرهما الأستاذ حاتم سليمان عقب عودتهم من تايوان بهذا التتويج الجديد.

محمد رشاد عمّار
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شروق الجهات
المنستير:فاز بالجائزة الثانية للاختراعات بتايوان:مشروع للحد من استهلاك الماء بنسبة 40 %
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

الشروق ـ مكتب الساحل:
فازت فتيات الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا بقصر هلال بالمرتبة الثانية في مجال الهندسة البيئية والمرتبة الرابعة في الترتيب العالمي العام في المسابقة الدولية للاختراع بتايوان ليصبح رصيد الجمعية 131 ميدالية عالمية منذ تأسيسها.
وفازت الطفلتان زينب بن ابراهيم وهي أصغر مشاركة خلال هذه البطولة (13سنة) وصفاء بن الحاج حسين (15سنة) من بين 650 مترشحا من 23 دولة مثلوا أكبر المعاهد وحتى أكبر الجامعات في العالم في المجال العلمي والتكنولوجي. وهو ما مثّل تحديا مضاعفا للمشاركتيْن ومؤطرهما الأستاذ حاتم سليمان رئيس الجمعية.
وقد تمّ الاشتغال على هذا المشروع في مخابر الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا ATAST. وهي الجمعية الرائدة في مجال تأطير الشباب والأطفال في مجال العلوم والتكنولوجيا. وهي الأبرز في تونس. ويتمثل في جهاز يُوصَل بعدّاد الماء ويراقب الاستهلاك والتسرّبات ويقلل من استهلاك الماء بنسبة40 %.
وشارك في إنجاز المشروع فريق كامل تكوّن من زينب بن ابراهيم وصفاء بن الحاج حسين وعزة الخفي وهيثم بالحاج خليفة وياسين زخامة بتأطير من الأستاذ حاتم سليمان. وقد عبّر فريق العمل عن رغبته الملحة في التعاون مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) للعمل على تسويق المشروع والمساهمة في إيجاد حلول لأزمة المياه التي قد تزداد حدّة في السنوات القادمة.
وقد تولت المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير تكريم الطفلتين الفائزتين ومؤطرهما الأستاذ حاتم سليمان عقب عودتهم من تايوان بهذا التتويج الجديد.

محمد رشاد عمّار
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11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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