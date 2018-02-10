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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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الكاف:وزير الفلاحة:الأولوية لماء الشرب
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شروق الجهات
الكاف:وزير الفلاحة:الأولوية لماء الشرب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

الشروق ـ الكاف:

أكد سمير بالطيب وزير الفلاحة خلال زيارته أمس الكاف أن الوزارة ستشرع بعد انطلاق المجلس الأعلى للاستثمار في بعث اللجان الجهوية للاستثمار التي تتكون من سلطة تنفيذية يترأسها الوالي ومتدخلون اقتصاديون والنواب. ومهمتها دعم الاستثمار الخاص الذي يبلغ في المناطق الداخلية نسبة 6 بالمائة فقط.
وشدد الوزير على أن الأولوية للماء الصالح للشراب. وأضاف أن هناك برنامجا لتطوير الموارد غير التقليدية لأن منظومة تحويل مياه الشمال بلغت حدّها بفضل بناء السدود. فتونس لديها أكبر تجمعات للسدود في العالم. ونحن بصدد بناء 3 سدود. ولكن يجب تدعيم الموارد الجديدة أهمها تحلية ماء البحر التي تنطلق من سوسة إلى الجنوب. وفي شهر أفريل محطة جربة سوف تدخل حيز التنفيذ بصفة تجريبية. وهناك أيضا نقص في معالجة المياه المستعملة. فنحن لا نتصرف إلا في 15 بالمائة من المياه المستعملة. وهذا رقم ضعيف بالنسبة إلينا. وتطرق الوزير إلى إشكالية القنوات التي يجب تغييرها. وهي 70 ألف كلم. ومن المفروض تغيير ألف كلم في السنة إلا أننا لم نصل إلا إلى مائة كلم. وهو رقم ضعيف يعني عدة إشكالية.
أما عن التعويض لجبر الأضرار الناجمة عن البرد فقد أكد الوزير أنه سيقع بعث صندوق الجوائح.و تكون مساهمة الدولة فيه 20 مليون دينار. وهو ما سيخفف العبء على الدولة التي تنفق سنويا 40 مليون دينار لجبر الأضرار.

رشاد الصالحي
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شروق الجهات
الكاف:وزير الفلاحة:الأولوية لماء الشرب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

الشروق ـ الكاف:

أكد سمير بالطيب وزير الفلاحة خلال زيارته أمس الكاف أن الوزارة ستشرع بعد انطلاق المجلس الأعلى للاستثمار في بعث اللجان الجهوية للاستثمار التي تتكون من سلطة تنفيذية يترأسها الوالي ومتدخلون اقتصاديون والنواب. ومهمتها دعم الاستثمار الخاص الذي يبلغ في المناطق الداخلية نسبة 6 بالمائة فقط.
وشدد الوزير على أن الأولوية للماء الصالح للشراب. وأضاف أن هناك برنامجا لتطوير الموارد غير التقليدية لأن منظومة تحويل مياه الشمال بلغت حدّها بفضل بناء السدود. فتونس لديها أكبر تجمعات للسدود في العالم. ونحن بصدد بناء 3 سدود. ولكن يجب تدعيم الموارد الجديدة أهمها تحلية ماء البحر التي تنطلق من سوسة إلى الجنوب. وفي شهر أفريل محطة جربة سوف تدخل حيز التنفيذ بصفة تجريبية. وهناك أيضا نقص في معالجة المياه المستعملة. فنحن لا نتصرف إلا في 15 بالمائة من المياه المستعملة. وهذا رقم ضعيف بالنسبة إلينا. وتطرق الوزير إلى إشكالية القنوات التي يجب تغييرها. وهي 70 ألف كلم. ومن المفروض تغيير ألف كلم في السنة إلا أننا لم نصل إلا إلى مائة كلم. وهو رقم ضعيف يعني عدة إشكالية.
أما عن التعويض لجبر الأضرار الناجمة عن البرد فقد أكد الوزير أنه سيقع بعث صندوق الجوائح.و تكون مساهمة الدولة فيه 20 مليون دينار. وهو ما سيخفف العبء على الدولة التي تنفق سنويا 40 مليون دينار لجبر الأضرار.

رشاد الصالحي
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خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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