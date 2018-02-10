الكاف:وزير الفلاحة:الأولوية لماء الشرب

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الشروق ـ الكاف:
أكد سمير بالطيب وزير الفلاحة خلال زيارته أمس الكاف أن الوزارة ستشرع بعد انطلاق المجلس الأعلى للاستثمار في بعث اللجان الجهوية للاستثمار التي تتكون من سلطة تنفيذية يترأسها الوالي ومتدخلون اقتصاديون والنواب. ومهمتها دعم الاستثمار الخاص الذي يبلغ في المناطق الداخلية نسبة 6 بالمائة فقط.
وشدد الوزير على أن الأولوية للماء الصالح للشراب. وأضاف أن هناك برنامجا لتطوير الموارد غير التقليدية لأن منظومة تحويل مياه الشمال بلغت حدّها بفضل بناء السدود. فتونس لديها أكبر تجمعات للسدود في العالم. ونحن بصدد بناء 3 سدود. ولكن يجب تدعيم الموارد الجديدة أهمها تحلية ماء البحر التي تنطلق من سوسة إلى الجنوب. وفي شهر أفريل محطة جربة سوف تدخل حيز التنفيذ بصفة تجريبية. وهناك أيضا نقص في معالجة المياه المستعملة. فنحن لا نتصرف إلا في 15 بالمائة من المياه المستعملة. وهذا رقم ضعيف بالنسبة إلينا. وتطرق الوزير إلى إشكالية القنوات التي يجب تغييرها. وهي 70 ألف كلم. ومن المفروض تغيير ألف كلم في السنة إلا أننا لم نصل إلا إلى مائة كلم. وهو رقم ضعيف يعني عدة إشكالية.
أما عن التعويض لجبر الأضرار الناجمة عن البرد فقد أكد الوزير أنه سيقع بعث صندوق الجوائح.و تكون مساهمة الدولة فيه 20 مليون دينار. وهو ما سيخفف العبء على الدولة التي تنفق سنويا 40 مليون دينار لجبر الأضرار.
الشروق ـ الكاف:
أكد سمير بالطيب وزير الفلاحة خلال زيارته أمس الكاف أن الوزارة ستشرع بعد انطلاق المجلس الأعلى للاستثمار في بعث اللجان الجهوية للاستثمار التي تتكون من سلطة تنفيذية يترأسها الوالي ومتدخلون اقتصاديون والنواب. ومهمتها دعم الاستثمار الخاص الذي يبلغ في المناطق الداخلية نسبة 6 بالمائة فقط.
وشدد الوزير على أن الأولوية للماء الصالح للشراب. وأضاف أن هناك برنامجا لتطوير الموارد غير التقليدية لأن منظومة تحويل مياه الشمال بلغت حدّها بفضل بناء السدود. فتونس لديها أكبر تجمعات للسدود في العالم. ونحن بصدد بناء 3 سدود. ولكن يجب تدعيم الموارد الجديدة أهمها تحلية ماء البحر التي تنطلق من سوسة إلى الجنوب. وفي شهر أفريل محطة جربة سوف تدخل حيز التنفيذ بصفة تجريبية. وهناك أيضا نقص في معالجة المياه المستعملة. فنحن لا نتصرف إلا في 15 بالمائة من المياه المستعملة. وهذا رقم ضعيف بالنسبة إلينا. وتطرق الوزير إلى إشكالية القنوات التي يجب تغييرها. وهي 70 ألف كلم. ومن المفروض تغيير ألف كلم في السنة إلا أننا لم نصل إلا إلى مائة كلم. وهو رقم ضعيف يعني عدة إشكالية.
أما عن التعويض لجبر الأضرار الناجمة عن البرد فقد أكد الوزير أنه سيقع بعث صندوق الجوائح.و تكون مساهمة الدولة فيه 20 مليون دينار. وهو ما سيخفف العبء على الدولة التي تنفق سنويا 40 مليون دينار لجبر الأضرار.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018