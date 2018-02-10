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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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جندوبة:إثر موجة البرد وتساقط الثلوج بعين دراهم:معاناة... ولجنة مجابهة الكوارث تستنفر
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شروق الجهات
جندوبة:إثر موجة البرد وتساقط الثلوج بعين دراهم:معاناة... ولجنة مجابهة الكوارث تستنفر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

شهدت مدينة عين دراهم والأحياء المتاخمة لها والقرى الجبلية القريبة منها خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت تساقط كميات من الثلوج مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وهبوب رياح شمالية باردة.

وقد بادرت اللجنة المحلية لمكافحة الكوارث الطبيعية بعين دراهم بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الجهوية بجندوبة بالتدخل الفوري والسريع بفتح كل الطرقات المؤدية إلى المدينة بهدف المحافظة على استمرارية حركة المرور والحيلولة دون انقطاعها.
كما تواصلت مجهودات هذه اللجنة من حيث المتابعة للوضع وتكثيف الدوريات الليلية الميدانية وبمبادرة من الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعين دراهم تم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية.
نقص في حطب التدفئة
يعتمد جل سكان معتمدية عين دراهم لتدفئة منازلهم خلال فصل الشتاء البارد من كل سنة على الحطب. وقد شهدت هذه المادة خلال هذه السنة تقلصا ونقصا كبيرا مع العلم أن كميات حطب التدفئة يقع توفيرها غالبا من أشجار الفرنان اليابسة والميتة ومن بعض الأشجار الأخرى والتي ترخص الإدارة المحلية للغابات في قطعها إلا أن أثمانها ارتفعت بصفة مشطة جدا نتيجة وجود هذه الأشجار اليابسة بأماكن بعيدة عن مناطق العمران مما جعل أسعار النقل ترتفع إضافة إلى سعر المحروقات التي يتطلب توفيرها لعملية القص .
وقد تجاوز ثمن حمولة الجرار الواحد التي لا تتعدى الخمسة «ستارات» في أغلب الأحيان 200 دينار دون اعتبار تكاليف التفتيت. وقد سعى العديد من السكان وخاصة منهم سكان المدينة إلى البحث عن الحل البديل في قوارير الغاز الطبيعية إلا أن كثرة الاستهلاك لهذه المادة ومحدودية قدرتها على تدفئة كل أركان المنازل وطول فصل الشتاء بهذه المرتفعات أثقل كاهل العائلات حتى أن العائلات الفقيرة والمعوزة لا تقدر على مجابهة هذه المصاريف.

حسن الجبالي
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جندوبة:إثر موجة البرد وتساقط الثلوج بعين دراهم:معاناة... ولجنة مجابهة الكوارث تستنفر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

شهدت مدينة عين دراهم والأحياء المتاخمة لها والقرى الجبلية القريبة منها خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت تساقط كميات من الثلوج مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وهبوب رياح شمالية باردة.

وقد بادرت اللجنة المحلية لمكافحة الكوارث الطبيعية بعين دراهم بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الجهوية بجندوبة بالتدخل الفوري والسريع بفتح كل الطرقات المؤدية إلى المدينة بهدف المحافظة على استمرارية حركة المرور والحيلولة دون انقطاعها.
كما تواصلت مجهودات هذه اللجنة من حيث المتابعة للوضع وتكثيف الدوريات الليلية الميدانية وبمبادرة من الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعين دراهم تم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية.
نقص في حطب التدفئة
يعتمد جل سكان معتمدية عين دراهم لتدفئة منازلهم خلال فصل الشتاء البارد من كل سنة على الحطب. وقد شهدت هذه المادة خلال هذه السنة تقلصا ونقصا كبيرا مع العلم أن كميات حطب التدفئة يقع توفيرها غالبا من أشجار الفرنان اليابسة والميتة ومن بعض الأشجار الأخرى والتي ترخص الإدارة المحلية للغابات في قطعها إلا أن أثمانها ارتفعت بصفة مشطة جدا نتيجة وجود هذه الأشجار اليابسة بأماكن بعيدة عن مناطق العمران مما جعل أسعار النقل ترتفع إضافة إلى سعر المحروقات التي يتطلب توفيرها لعملية القص .
وقد تجاوز ثمن حمولة الجرار الواحد التي لا تتعدى الخمسة «ستارات» في أغلب الأحيان 200 دينار دون اعتبار تكاليف التفتيت. وقد سعى العديد من السكان وخاصة منهم سكان المدينة إلى البحث عن الحل البديل في قوارير الغاز الطبيعية إلا أن كثرة الاستهلاك لهذه المادة ومحدودية قدرتها على تدفئة كل أركان المنازل وطول فصل الشتاء بهذه المرتفعات أثقل كاهل العائلات حتى أن العائلات الفقيرة والمعوزة لا تقدر على مجابهة هذه المصاريف.

حسن الجبالي
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11 فيفري 2018 السّاعة 23:43
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فتحي المحمدي: المنسق الجهوي للتيار الديمقراطي بالقصرين:سنفسح المجال... للكفاءات الشبابية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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بدأ العدّ التّنازلي لانطلاق موعد تقديم القائمات المترشّحة للانتخابات البلديّة القادمة يوم 15 فيفري 2018...
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خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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