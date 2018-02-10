جندوبة:إثر موجة البرد وتساقط الثلوج بعين دراهم:معاناة... ولجنة مجابهة الكوارث تستنفر

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شهدت مدينة عين دراهم والأحياء المتاخمة لها والقرى الجبلية القريبة منها خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت تساقط كميات من الثلوج مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وهبوب رياح شمالية باردة.
وقد بادرت اللجنة المحلية لمكافحة الكوارث الطبيعية بعين دراهم بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الجهوية بجندوبة بالتدخل الفوري والسريع بفتح كل الطرقات المؤدية إلى المدينة بهدف المحافظة على استمرارية حركة المرور والحيلولة دون انقطاعها.
كما تواصلت مجهودات هذه اللجنة من حيث المتابعة للوضع وتكثيف الدوريات الليلية الميدانية وبمبادرة من الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعين دراهم تم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية.
نقص في حطب التدفئة
يعتمد جل سكان معتمدية عين دراهم لتدفئة منازلهم خلال فصل الشتاء البارد من كل سنة على الحطب. وقد شهدت هذه المادة خلال هذه السنة تقلصا ونقصا كبيرا مع العلم أن كميات حطب التدفئة يقع توفيرها غالبا من أشجار الفرنان اليابسة والميتة ومن بعض الأشجار الأخرى والتي ترخص الإدارة المحلية للغابات في قطعها إلا أن أثمانها ارتفعت بصفة مشطة جدا نتيجة وجود هذه الأشجار اليابسة بأماكن بعيدة عن مناطق العمران مما جعل أسعار النقل ترتفع إضافة إلى سعر المحروقات التي يتطلب توفيرها لعملية القص .
وقد تجاوز ثمن حمولة الجرار الواحد التي لا تتعدى الخمسة «ستارات» في أغلب الأحيان 200 دينار دون اعتبار تكاليف التفتيت. وقد سعى العديد من السكان وخاصة منهم سكان المدينة إلى البحث عن الحل البديل في قوارير الغاز الطبيعية إلا أن كثرة الاستهلاك لهذه المادة ومحدودية قدرتها على تدفئة كل أركان المنازل وطول فصل الشتاء بهذه المرتفعات أثقل كاهل العائلات حتى أن العائلات الفقيرة والمعوزة لا تقدر على مجابهة هذه المصاريف.
شهدت مدينة عين دراهم والأحياء المتاخمة لها والقرى الجبلية القريبة منها خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت تساقط كميات من الثلوج مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وهبوب رياح شمالية باردة.
وقد بادرت اللجنة المحلية لمكافحة الكوارث الطبيعية بعين دراهم بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الجهوية بجندوبة بالتدخل الفوري والسريع بفتح كل الطرقات المؤدية إلى المدينة بهدف المحافظة على استمرارية حركة المرور والحيلولة دون انقطاعها.
كما تواصلت مجهودات هذه اللجنة من حيث المتابعة للوضع وتكثيف الدوريات الليلية الميدانية وبمبادرة من الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعين دراهم تم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية.
نقص في حطب التدفئة
يعتمد جل سكان معتمدية عين دراهم لتدفئة منازلهم خلال فصل الشتاء البارد من كل سنة على الحطب. وقد شهدت هذه المادة خلال هذه السنة تقلصا ونقصا كبيرا مع العلم أن كميات حطب التدفئة يقع توفيرها غالبا من أشجار الفرنان اليابسة والميتة ومن بعض الأشجار الأخرى والتي ترخص الإدارة المحلية للغابات في قطعها إلا أن أثمانها ارتفعت بصفة مشطة جدا نتيجة وجود هذه الأشجار اليابسة بأماكن بعيدة عن مناطق العمران مما جعل أسعار النقل ترتفع إضافة إلى سعر المحروقات التي يتطلب توفيرها لعملية القص .
وقد تجاوز ثمن حمولة الجرار الواحد التي لا تتعدى الخمسة «ستارات» في أغلب الأحيان 200 دينار دون اعتبار تكاليف التفتيت. وقد سعى العديد من السكان وخاصة منهم سكان المدينة إلى البحث عن الحل البديل في قوارير الغاز الطبيعية إلا أن كثرة الاستهلاك لهذه المادة ومحدودية قدرتها على تدفئة كل أركان المنازل وطول فصل الشتاء بهذه المرتفعات أثقل كاهل العائلات حتى أن العائلات الفقيرة والمعوزة لا تقدر على مجابهة هذه المصاريف.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018