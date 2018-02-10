الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 11 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
توزر:69135 مسجلا لـ 60 مقعدا
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
شروق الجهات
توزر:69135 مسجلا لـ 60 مقعدا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

توزر ـ الشروق:

صرّح المنسق الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر فوزي الفضيلي أنّ الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر استعدّت لوجستيا وفنيا للانتخابات البلدية 2018 بشكل جيّد ويتلقى أعوانها وإطاراتها التكوين الخاص بهم وقد استفاد رئيس الهيئة الفرعية والأعضاء المكلفون بالإعلامية من دورة تكوينية بالحمّامات خلال يومي أمس واليوم 10 و11 فيفري وتنطلق يوم الغد الاثنين 12 فيفري دورة تكوينية لفائدة أعوان وإطارات الادارة وأعوان قبول الترشحات وأوضح الفضيلي أنّ عدد المسجلين للانتخابات في جهة توزر بلغ 69135 مسجلا منهم 33780 ذكورا و35355 اناثا سيختارون 60 مقعدا للبلديات الستّة بالجهة وتتوزع هذه المقاعد عليها على النحو التالي - توزر 24 مقعدا ونفطة ودقاش 18 مقعدا لكلّ منهما و12 مقعدا لكلّ من حامة الجريد وحزوة وتمغزة ويبلغ عدد المسجلين الشباب والمحصورة أعمارهم بين 18 و35 سنة بتوزر 10908 وبنفطة 5736 وبدقاش 4806 وحامة الجريد 2002 وتمغزة 1901 وحزوة 1758 مسجلا .

بوبكر حريزي
تقرؤون أيضا
تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018 السّاعة 23:43
قابس- الشروق ٲون لاين- رؤوف الطابعي: في إطار سد الشغورات تم تعيين کل من قدور البراهمي معتمدا اولا وطه الزواري...
المزيد >>
بنزرت تستعدّ للانتخابات البلدية:258847 مسجّلا.. في 17 دائرة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تستعد ولاية بنزرت كغيرها من الولايات لآخر محطات الانتقال الديمقراطي والمتمثلة في الانتخابات البلدية...
المزيد >>
فتحي المحمدي: المنسق الجهوي للتيار الديمقراطي بالقصرين:سنفسح المجال... للكفاءات الشبابية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
صرح فتحي المحمدي المنسق الجهوي لحزب التيار الديمقراطي أن الحزب سيخوض الانتخابات البلدية بثلاث قائمات...
المزيد >>
نابل:صعوبات... والقائمات تواصل استكمال إجراءاتها الإداريّة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بدأ العدّ التّنازلي لانطلاق موعد تقديم القائمات المترشّحة للانتخابات البلديّة القادمة يوم 15 فيفري 2018...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
توزر:69135 مسجلا لـ 60 مقعدا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

توزر ـ الشروق:

صرّح المنسق الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر فوزي الفضيلي أنّ الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر استعدّت لوجستيا وفنيا للانتخابات البلدية 2018 بشكل جيّد ويتلقى أعوانها وإطاراتها التكوين الخاص بهم وقد استفاد رئيس الهيئة الفرعية والأعضاء المكلفون بالإعلامية من دورة تكوينية بالحمّامات خلال يومي أمس واليوم 10 و11 فيفري وتنطلق يوم الغد الاثنين 12 فيفري دورة تكوينية لفائدة أعوان وإطارات الادارة وأعوان قبول الترشحات وأوضح الفضيلي أنّ عدد المسجلين للانتخابات في جهة توزر بلغ 69135 مسجلا منهم 33780 ذكورا و35355 اناثا سيختارون 60 مقعدا للبلديات الستّة بالجهة وتتوزع هذه المقاعد عليها على النحو التالي - توزر 24 مقعدا ونفطة ودقاش 18 مقعدا لكلّ منهما و12 مقعدا لكلّ من حامة الجريد وحزوة وتمغزة ويبلغ عدد المسجلين الشباب والمحصورة أعمارهم بين 18 و35 سنة بتوزر 10908 وبنفطة 5736 وبدقاش 4806 وحامة الجريد 2002 وتمغزة 1901 وحزوة 1758 مسجلا .

بوبكر حريزي
تقرؤون أيضا
تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018 السّاعة 23:43
قابس- الشروق ٲون لاين- رؤوف الطابعي: في إطار سد الشغورات تم تعيين کل من قدور البراهمي معتمدا اولا وطه الزواري...
المزيد >>
بنزرت تستعدّ للانتخابات البلدية:258847 مسجّلا.. في 17 دائرة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تستعد ولاية بنزرت كغيرها من الولايات لآخر محطات الانتقال الديمقراطي والمتمثلة في الانتخابات البلدية...
المزيد >>
فتحي المحمدي: المنسق الجهوي للتيار الديمقراطي بالقصرين:سنفسح المجال... للكفاءات الشبابية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
صرح فتحي المحمدي المنسق الجهوي لحزب التيار الديمقراطي أن الحزب سيخوض الانتخابات البلدية بثلاث قائمات...
المزيد >>
نابل:صعوبات... والقائمات تواصل استكمال إجراءاتها الإداريّة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بدأ العدّ التّنازلي لانطلاق موعد تقديم القائمات المترشّحة للانتخابات البلديّة القادمة يوم 15 فيفري 2018...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
﻿