توزر:69135 مسجلا لـ 60 مقعدا

توزر ـ الشروق:

صرّح المنسق الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر فوزي الفضيلي أنّ الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر استعدّت لوجستيا وفنيا للانتخابات البلدية 2018 بشكل جيّد ويتلقى أعوانها وإطاراتها التكوين الخاص بهم وقد استفاد رئيس الهيئة الفرعية والأعضاء المكلفون بالإعلامية من دورة تكوينية بالحمّامات خلال يومي أمس واليوم 10 و11 فيفري وتنطلق يوم الغد الاثنين 12 فيفري دورة تكوينية لفائدة أعوان وإطارات الادارة وأعوان قبول الترشحات وأوضح الفضيلي أنّ عدد المسجلين للانتخابات في جهة توزر بلغ 69135 مسجلا منهم 33780 ذكورا و35355 اناثا سيختارون 60 مقعدا للبلديات الستّة بالجهة وتتوزع هذه المقاعد عليها على النحو التالي - توزر 24 مقعدا ونفطة ودقاش 18 مقعدا لكلّ منهما و12 مقعدا لكلّ من حامة الجريد وحزوة وتمغزة ويبلغ عدد المسجلين الشباب والمحصورة أعمارهم بين 18 و35 سنة بتوزر 10908 وبنفطة 5736 وبدقاش 4806 وحامة الجريد 2002 وتمغزة 1901 وحزوة 1758 مسجلا .





بوبكر حريزي