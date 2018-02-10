توزر:69135 مسجلا لـ 60 مقعدا

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توزر ـ الشروق:
صرّح المنسق الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر فوزي الفضيلي أنّ الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر استعدّت لوجستيا وفنيا للانتخابات البلدية 2018 بشكل جيّد ويتلقى أعوانها وإطاراتها التكوين الخاص بهم وقد استفاد رئيس الهيئة الفرعية والأعضاء المكلفون بالإعلامية من دورة تكوينية بالحمّامات خلال يومي أمس واليوم 10 و11 فيفري وتنطلق يوم الغد الاثنين 12 فيفري دورة تكوينية لفائدة أعوان وإطارات الادارة وأعوان قبول الترشحات وأوضح الفضيلي أنّ عدد المسجلين للانتخابات في جهة توزر بلغ 69135 مسجلا منهم 33780 ذكورا و35355 اناثا سيختارون 60 مقعدا للبلديات الستّة بالجهة وتتوزع هذه المقاعد عليها على النحو التالي - توزر 24 مقعدا ونفطة ودقاش 18 مقعدا لكلّ منهما و12 مقعدا لكلّ من حامة الجريد وحزوة وتمغزة ويبلغ عدد المسجلين الشباب والمحصورة أعمارهم بين 18 و35 سنة بتوزر 10908 وبنفطة 5736 وبدقاش 4806 وحامة الجريد 2002 وتمغزة 1901 وحزوة 1758 مسجلا .
توزر ـ الشروق:
صرّح المنسق الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر فوزي الفضيلي أنّ الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر استعدّت لوجستيا وفنيا للانتخابات البلدية 2018 بشكل جيّد ويتلقى أعوانها وإطاراتها التكوين الخاص بهم وقد استفاد رئيس الهيئة الفرعية والأعضاء المكلفون بالإعلامية من دورة تكوينية بالحمّامات خلال يومي أمس واليوم 10 و11 فيفري وتنطلق يوم الغد الاثنين 12 فيفري دورة تكوينية لفائدة أعوان وإطارات الادارة وأعوان قبول الترشحات وأوضح الفضيلي أنّ عدد المسجلين للانتخابات في جهة توزر بلغ 69135 مسجلا منهم 33780 ذكورا و35355 اناثا سيختارون 60 مقعدا للبلديات الستّة بالجهة وتتوزع هذه المقاعد عليها على النحو التالي - توزر 24 مقعدا ونفطة ودقاش 18 مقعدا لكلّ منهما و12 مقعدا لكلّ من حامة الجريد وحزوة وتمغزة ويبلغ عدد المسجلين الشباب والمحصورة أعمارهم بين 18 و35 سنة بتوزر 10908 وبنفطة 5736 وبدقاش 4806 وحامة الجريد 2002 وتمغزة 1901 وحزوة 1758 مسجلا .
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018