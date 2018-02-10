نابل:صعوبات... والقائمات تواصل استكمال إجراءاتها الإداريّة

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مكتب نابل ـ الشّروق:
بدأ العدّ التّنازلي لانطلاق موعد تقديم القائمات المترشّحة للانتخابات البلديّة القادمة يوم 15 فيفري 2018 وتكثّفت من جهة أخرى تحرّكات ممثّلي بعض الأحزاب والقائمات المستقلّة بالحمّامات لاستكمال ملفّ ترشّحها بعد عناء كبير وصعوبات جمّة اعترضتها لتكوين قائماتها ذات الـ30 مترشّحا طبقا للشّروط المطلوبة بالإضافة إلى رفض العديد من الكفاءات التّي تمّ الاتّصال بها سواء من بعض القائمات الحزبيّة أو المستقلّة الترشّح إلاّ بشرط تواجدهم كرؤساء قوائم وبالنّسبة للبعض الآخر ضمن الأوائل... وهذا ما أفادنا به بعض من وقع الاتّصال بهم رافضين أن يقع استعمالهم كديكور لاستكمال القائمات... كما دفعت بعض الأحزاب المعروفة بالحمّامات ثمن خلافاتها الدّاخليّة وغيابها الميداني طيلة السّنوات الماضية غاليا لتجد نفسها عاجزة لا عن تكوين قائمة بمفردها فقط بل حتّى عن التّوافق للدّخول في إطار ائتلاف بينها. وكنّا قد أشرنا منذ فترة إلى تقدّم حزب آفاق تونس بالحمّامات منفردا بقائمته الحزبيّة خارج ائتلاف عشاري الأحزاب «الاتّحاد المدني» الذّي ظننّا أنّه سيتماسك وسيعمل على تكوين قائمته إلاّ أنّ خروج حزب مشروع تونس عنه بدوره وعزمه على التقدّم بقائمة منفردة إلى جانب الضّعف الكبير للأحزاب المتبقّية وبعض المعطيات الموضوعيّة جعل هذا الإئتلاف يسقط ولا يرى النّور في دائرة الحمّامات التّي تعتبر أكبر قاعدة انتخابيّة بنابل 2 .
مكتب نابل ـ الشّروق:
بدأ العدّ التّنازلي لانطلاق موعد تقديم القائمات المترشّحة للانتخابات البلديّة القادمة يوم 15 فيفري 2018 وتكثّفت من جهة أخرى تحرّكات ممثّلي بعض الأحزاب والقائمات المستقلّة بالحمّامات لاستكمال ملفّ ترشّحها بعد عناء كبير وصعوبات جمّة اعترضتها لتكوين قائماتها ذات الـ30 مترشّحا طبقا للشّروط المطلوبة بالإضافة إلى رفض العديد من الكفاءات التّي تمّ الاتّصال بها سواء من بعض القائمات الحزبيّة أو المستقلّة الترشّح إلاّ بشرط تواجدهم كرؤساء قوائم وبالنّسبة للبعض الآخر ضمن الأوائل... وهذا ما أفادنا به بعض من وقع الاتّصال بهم رافضين أن يقع استعمالهم كديكور لاستكمال القائمات... كما دفعت بعض الأحزاب المعروفة بالحمّامات ثمن خلافاتها الدّاخليّة وغيابها الميداني طيلة السّنوات الماضية غاليا لتجد نفسها عاجزة لا عن تكوين قائمة بمفردها فقط بل حتّى عن التّوافق للدّخول في إطار ائتلاف بينها. وكنّا قد أشرنا منذ فترة إلى تقدّم حزب آفاق تونس بالحمّامات منفردا بقائمته الحزبيّة خارج ائتلاف عشاري الأحزاب «الاتّحاد المدني» الذّي ظننّا أنّه سيتماسك وسيعمل على تكوين قائمته إلاّ أنّ خروج حزب مشروع تونس عنه بدوره وعزمه على التقدّم بقائمة منفردة إلى جانب الضّعف الكبير للأحزاب المتبقّية وبعض المعطيات الموضوعيّة جعل هذا الإئتلاف يسقط ولا يرى النّور في دائرة الحمّامات التّي تعتبر أكبر قاعدة انتخابيّة بنابل 2 .
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018