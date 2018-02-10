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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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نابل:صعوبات... والقائمات تواصل استكمال إجراءاتها الإداريّة
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شروق الجهات
نابل:صعوبات... والقائمات تواصل استكمال إجراءاتها الإداريّة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

مكتب نابل ـ الشّروق:
بدأ العدّ التّنازلي لانطلاق موعد تقديم القائمات المترشّحة للانتخابات البلديّة القادمة يوم 15 فيفري 2018 وتكثّفت من جهة أخرى تحرّكات ممثّلي بعض الأحزاب والقائمات المستقلّة بالحمّامات لاستكمال ملفّ ترشّحها بعد عناء كبير وصعوبات جمّة اعترضتها لتكوين قائماتها ذات الـ30 مترشّحا طبقا للشّروط المطلوبة بالإضافة إلى رفض العديد من الكفاءات التّي تمّ الاتّصال بها سواء من بعض القائمات الحزبيّة أو المستقلّة الترشّح إلاّ بشرط تواجدهم كرؤساء قوائم وبالنّسبة للبعض الآخر ضمن الأوائل... وهذا ما أفادنا به بعض من وقع الاتّصال بهم رافضين أن يقع استعمالهم كديكور لاستكمال القائمات... كما دفعت بعض الأحزاب المعروفة بالحمّامات ثمن خلافاتها الدّاخليّة وغيابها الميداني طيلة السّنوات الماضية غاليا لتجد نفسها عاجزة لا عن تكوين قائمة بمفردها فقط بل حتّى عن التّوافق للدّخول في إطار ائتلاف بينها. وكنّا قد أشرنا منذ فترة إلى تقدّم حزب آفاق تونس بالحمّامات منفردا بقائمته الحزبيّة خارج ائتلاف عشاري الأحزاب «الاتّحاد المدني» الذّي ظننّا أنّه سيتماسك وسيعمل على تكوين قائمته إلاّ أنّ خروج حزب مشروع تونس عنه بدوره وعزمه على التقدّم بقائمة منفردة إلى جانب الضّعف الكبير للأحزاب المتبقّية وبعض المعطيات الموضوعيّة جعل هذا الإئتلاف يسقط ولا يرى النّور في دائرة الحمّامات التّي تعتبر أكبر قاعدة انتخابيّة بنابل 2 .

منذر عزّوز
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11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بدأ العدّ التّنازلي لانطلاق موعد تقديم القائمات المترشّحة للانتخابات البلديّة القادمة يوم 15 فيفري 2018...
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المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
نابل:صعوبات... والقائمات تواصل استكمال إجراءاتها الإداريّة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

مكتب نابل ـ الشّروق:
بدأ العدّ التّنازلي لانطلاق موعد تقديم القائمات المترشّحة للانتخابات البلديّة القادمة يوم 15 فيفري 2018 وتكثّفت من جهة أخرى تحرّكات ممثّلي بعض الأحزاب والقائمات المستقلّة بالحمّامات لاستكمال ملفّ ترشّحها بعد عناء كبير وصعوبات جمّة اعترضتها لتكوين قائماتها ذات الـ30 مترشّحا طبقا للشّروط المطلوبة بالإضافة إلى رفض العديد من الكفاءات التّي تمّ الاتّصال بها سواء من بعض القائمات الحزبيّة أو المستقلّة الترشّح إلاّ بشرط تواجدهم كرؤساء قوائم وبالنّسبة للبعض الآخر ضمن الأوائل... وهذا ما أفادنا به بعض من وقع الاتّصال بهم رافضين أن يقع استعمالهم كديكور لاستكمال القائمات... كما دفعت بعض الأحزاب المعروفة بالحمّامات ثمن خلافاتها الدّاخليّة وغيابها الميداني طيلة السّنوات الماضية غاليا لتجد نفسها عاجزة لا عن تكوين قائمة بمفردها فقط بل حتّى عن التّوافق للدّخول في إطار ائتلاف بينها. وكنّا قد أشرنا منذ فترة إلى تقدّم حزب آفاق تونس بالحمّامات منفردا بقائمته الحزبيّة خارج ائتلاف عشاري الأحزاب «الاتّحاد المدني» الذّي ظننّا أنّه سيتماسك وسيعمل على تكوين قائمته إلاّ أنّ خروج حزب مشروع تونس عنه بدوره وعزمه على التقدّم بقائمة منفردة إلى جانب الضّعف الكبير للأحزاب المتبقّية وبعض المعطيات الموضوعيّة جعل هذا الإئتلاف يسقط ولا يرى النّور في دائرة الحمّامات التّي تعتبر أكبر قاعدة انتخابيّة بنابل 2 .

منذر عزّوز
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11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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نابل:صعوبات... والقائمات تواصل استكمال إجراءاتها الإداريّة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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