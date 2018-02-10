فتحي المحمدي: المنسق الجهوي للتيار الديمقراطي بالقصرين:سنفسح المجال... للكفاءات الشبابية

صرح فتحي المحمدي المنسق الجهوي لحزب التيار الديمقراطي أن الحزب سيخوض الانتخابات البلدية بثلاث قائمات تيارية في بلديات القصرين المدينة ومعتمدية العيون، وأما بقية الدوائر فستكون معنية بقائمات ائتلافية مع المستقلين واحزاب المعارضة الاجتماعية القريبة من توجهات التيار الديمقراطي مثل حزب الحراك وحركة الشعب والتكتل، وأشار المحمدي الى أن هدف التيار الديمقراطي من المشاركة في الانتخابات البلدية هو فسح المجال للكفاءات الشابة لتطوير العمل البلدي وتعزيز الحوكمة المحلية الرشيدة عبر إدماج شباب يتصف بالنزاهة والدراية بالعمل البلدي، ودعا كافة الطاقات الشبابية في القصرين للتخلص من التردد والمشاركة في الانتخابات البلدية مع التأكيد على انفتاح التيار الديمقراطي في القصرين عليهم لتكوين قائمات انتخابية في مستوى انتظارات أهالي القصرين في مختلف الدوائر البلدية.

محمد صلاح حقي