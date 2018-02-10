بنزرت تستعدّ للانتخابات البلدية:258847 مسجّلا.. في 17 دائرة

تستعد ولاية بنزرت كغيرها من الولايات لآخر محطات الانتقال الديمقراطي والمتمثلة في الانتخابات البلدية المزمع انجازها في 6 ماي القادم وكانت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت قد انهت وضع آخر اللمسات في اهم الاستعدادات الخاصة بهذه المحطة. الشروق تكشف عن اهم الارقام الخاصة بولاية بنزرت التي تحصلت عليها في حوار مع السيدة شيراز عياد منسقة الادارة الفرعية للهيئة المستقلة

- عدد المسجلين عموما 258847

- عدد الدوائر البلدية 17

- عدد مراكز الاقتراع 208

- عدد مكاتب الاقتراع مبدئيا 520

و تتوزع البلديات وفق ارقامها كالاتي

1 - بلدية بنزرت

عدد السكان 167759

عدد المسجلين 80820

عدد المقاعد بالمجلس 36

2 - منزل بورقيبة

عدد السكان61919

عدد المسجلين29721

عدد المقاعد بالمجلس30

3 - بلدية ماطر

عدد السكان 46975

عدد المسجلين 19888

عدد المقاعد 24

4 - بلدية راس الجبل

عدد السكان 29977

عدد المسجلين15724

عدد المقاعد 24

5 - بلدية جومين

عدد السكان29029

عدد المسجلين11736

عدد المقاعد24

6 - بلدية منزل جميل

عدد السكان 28139

عدد المسجلين13072

عدد المقاعد 24

7 - بلدية العالية

عدد السكان 27075

عدد المسجلين11717

عدد المقاعد24

8 - بلديةغزالة

عدد السكان26977

عدد المسجلين10562

عدد المقاعد24

9 - بلدية تينجة

عدد السكان23455

عدد المسجلين10112

عدد المقاعد 18

10 - بلدية سجنان

عدد السكان 21369

عدد المسجلين10470

عدد المقاعد 18

11 - بلدية اوتيك

عدد السكان 19922

عدد المسجلين7489

عدد المقاعد18

12 - بلدية منزل عبد الرحمان

عدد السكان19085

عدد المسجلين8139

عدد المقاعد 18

13 - بلدية الحشاشنة

عدد السكان 18797

عدد المسجلين6922

عدد المقاعد18

14 - بلديةالماتلين

عدد السكان 14146

عدد المسجلين 6634

عدد المقاعد18

15 - بلدية رفراف

عدد السكان 14118

عدد المسجلين6267

عدد المقاعد18

16 - بلدية عوسجة

عدد السكان 10235

عدد المسجلين 5035

عدد المقاعد 18

17 - بلدية غار الملح

عدد السكان 9242

عدد المسجلين 4539

عدد المقاعد 12

هذا وستعقد الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت لقاء اعلاميا مفتوحا غدا الاثنين بقاعة دار الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت لتقديم جميع المعطيات الخاصة بالانتخابات البلدية يذكر ان تركيبة الهيئة الفرعية تتكون من:

ـ رئيس مراد بن سلامة

ـ عضو اول سماح الطرابلسي وعضو ثان يسري بن حسين





مراد الدلاجي