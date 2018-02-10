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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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بنزرت تستعدّ للانتخابات البلدية:258847 مسجّلا.. في 17 دائرة
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شروق الجهات
بنزرت تستعدّ للانتخابات البلدية:258847 مسجّلا.. في 17 دائرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

تستعد ولاية بنزرت كغيرها من الولايات لآخر محطات الانتقال الديمقراطي والمتمثلة في الانتخابات البلدية المزمع انجازها في 6 ماي القادم وكانت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت قد انهت وضع آخر اللمسات في اهم الاستعدادات الخاصة بهذه المحطة. الشروق تكشف عن اهم الارقام الخاصة بولاية بنزرت التي تحصلت عليها في حوار مع السيدة شيراز عياد منسقة الادارة الفرعية للهيئة المستقلة
- عدد المسجلين عموما 258847
- عدد الدوائر البلدية 17
- عدد مراكز الاقتراع 208
- عدد مكاتب الاقتراع مبدئيا 520
و تتوزع البلديات وفق ارقامها كالاتي
1 - بلدية بنزرت
عدد السكان 167759
عدد المسجلين 80820
عدد المقاعد بالمجلس 36
2 - منزل بورقيبة
عدد السكان61919
عدد المسجلين29721
عدد المقاعد بالمجلس30
3 - بلدية ماطر
عدد السكان 46975
عدد المسجلين 19888
عدد المقاعد 24
4 - بلدية راس الجبل
عدد السكان 29977
عدد المسجلين15724
عدد المقاعد 24
5 - بلدية جومين
عدد السكان29029
عدد المسجلين11736
عدد المقاعد24
6 - بلدية منزل جميل
عدد السكان 28139
عدد المسجلين13072
عدد المقاعد 24
7 - بلدية العالية
عدد السكان 27075
عدد المسجلين11717
عدد المقاعد24
8 - بلديةغزالة
عدد السكان26977
عدد المسجلين10562
عدد المقاعد24
9 - بلدية تينجة
عدد السكان23455
عدد المسجلين10112
عدد المقاعد 18
10 - بلدية سجنان
عدد السكان 21369
عدد المسجلين10470
عدد المقاعد 18
11 - بلدية اوتيك
عدد السكان 19922
عدد المسجلين7489
عدد المقاعد18
12 - بلدية منزل عبد الرحمان
عدد السكان19085
عدد المسجلين8139
عدد المقاعد 18
13 - بلدية الحشاشنة
عدد السكان 18797
عدد المسجلين6922
عدد المقاعد18
14 - بلديةالماتلين
عدد السكان 14146
عدد المسجلين 6634
عدد المقاعد18
15 - بلدية رفراف
عدد السكان 14118
عدد المسجلين6267
عدد المقاعد18
16 - بلدية عوسجة
عدد السكان 10235
عدد المسجلين 5035
عدد المقاعد 18
17 - بلدية غار الملح
عدد السكان 9242
عدد المسجلين 4539
عدد المقاعد 12
هذا وستعقد الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت لقاء اعلاميا مفتوحا غدا الاثنين بقاعة دار الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت لتقديم جميع المعطيات الخاصة بالانتخابات البلدية يذكر ان تركيبة الهيئة الفرعية تتكون من:
ـ رئيس مراد بن سلامة
ـ عضو اول سماح الطرابلسي وعضو ثان يسري بن حسين

مراد الدلاجي
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شروق الجهات
بنزرت تستعدّ للانتخابات البلدية:258847 مسجّلا.. في 17 دائرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

تستعد ولاية بنزرت كغيرها من الولايات لآخر محطات الانتقال الديمقراطي والمتمثلة في الانتخابات البلدية المزمع انجازها في 6 ماي القادم وكانت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت قد انهت وضع آخر اللمسات في اهم الاستعدادات الخاصة بهذه المحطة. الشروق تكشف عن اهم الارقام الخاصة بولاية بنزرت التي تحصلت عليها في حوار مع السيدة شيراز عياد منسقة الادارة الفرعية للهيئة المستقلة
- عدد المسجلين عموما 258847
- عدد الدوائر البلدية 17
- عدد مراكز الاقتراع 208
- عدد مكاتب الاقتراع مبدئيا 520
و تتوزع البلديات وفق ارقامها كالاتي
1 - بلدية بنزرت
عدد السكان 167759
عدد المسجلين 80820
عدد المقاعد بالمجلس 36
2 - منزل بورقيبة
عدد السكان61919
عدد المسجلين29721
عدد المقاعد بالمجلس30
3 - بلدية ماطر
عدد السكان 46975
عدد المسجلين 19888
عدد المقاعد 24
4 - بلدية راس الجبل
عدد السكان 29977
عدد المسجلين15724
عدد المقاعد 24
5 - بلدية جومين
عدد السكان29029
عدد المسجلين11736
عدد المقاعد24
6 - بلدية منزل جميل
عدد السكان 28139
عدد المسجلين13072
عدد المقاعد 24
7 - بلدية العالية
عدد السكان 27075
عدد المسجلين11717
عدد المقاعد24
8 - بلديةغزالة
عدد السكان26977
عدد المسجلين10562
عدد المقاعد24
9 - بلدية تينجة
عدد السكان23455
عدد المسجلين10112
عدد المقاعد 18
10 - بلدية سجنان
عدد السكان 21369
عدد المسجلين10470
عدد المقاعد 18
11 - بلدية اوتيك
عدد السكان 19922
عدد المسجلين7489
عدد المقاعد18
12 - بلدية منزل عبد الرحمان
عدد السكان19085
عدد المسجلين8139
عدد المقاعد 18
13 - بلدية الحشاشنة
عدد السكان 18797
عدد المسجلين6922
عدد المقاعد18
14 - بلديةالماتلين
عدد السكان 14146
عدد المسجلين 6634
عدد المقاعد18
15 - بلدية رفراف
عدد السكان 14118
عدد المسجلين6267
عدد المقاعد18
16 - بلدية عوسجة
عدد السكان 10235
عدد المسجلين 5035
عدد المقاعد 18
17 - بلدية غار الملح
عدد السكان 9242
عدد المسجلين 4539
عدد المقاعد 12
هذا وستعقد الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت لقاء اعلاميا مفتوحا غدا الاثنين بقاعة دار الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت لتقديم جميع المعطيات الخاصة بالانتخابات البلدية يذكر ان تركيبة الهيئة الفرعية تتكون من:
ـ رئيس مراد بن سلامة
ـ عضو اول سماح الطرابلسي وعضو ثان يسري بن حسين

مراد الدلاجي
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11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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