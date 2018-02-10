بنزرت تستعدّ للانتخابات البلدية:258847 مسجّلا.. في 17 دائرة

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تستعد ولاية بنزرت كغيرها من الولايات لآخر محطات الانتقال الديمقراطي والمتمثلة في الانتخابات البلدية المزمع انجازها في 6 ماي القادم وكانت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت قد انهت وضع آخر اللمسات في اهم الاستعدادات الخاصة بهذه المحطة. الشروق تكشف عن اهم الارقام الخاصة بولاية بنزرت التي تحصلت عليها في حوار مع السيدة شيراز عياد منسقة الادارة الفرعية للهيئة المستقلة
- عدد المسجلين عموما 258847
- عدد الدوائر البلدية 17
- عدد مراكز الاقتراع 208
- عدد مكاتب الاقتراع مبدئيا 520
و تتوزع البلديات وفق ارقامها كالاتي
1 - بلدية بنزرت
عدد السكان 167759
عدد المسجلين 80820
عدد المقاعد بالمجلس 36
2 - منزل بورقيبة
عدد السكان61919
عدد المسجلين29721
عدد المقاعد بالمجلس30
3 - بلدية ماطر
عدد السكان 46975
عدد المسجلين 19888
عدد المقاعد 24
4 - بلدية راس الجبل
عدد السكان 29977
عدد المسجلين15724
عدد المقاعد 24
5 - بلدية جومين
عدد السكان29029
عدد المسجلين11736
عدد المقاعد24
6 - بلدية منزل جميل
عدد السكان 28139
عدد المسجلين13072
عدد المقاعد 24
7 - بلدية العالية
عدد السكان 27075
عدد المسجلين11717
عدد المقاعد24
8 - بلديةغزالة
عدد السكان26977
عدد المسجلين10562
عدد المقاعد24
9 - بلدية تينجة
عدد السكان23455
عدد المسجلين10112
عدد المقاعد 18
10 - بلدية سجنان
عدد السكان 21369
عدد المسجلين10470
عدد المقاعد 18
11 - بلدية اوتيك
عدد السكان 19922
عدد المسجلين7489
عدد المقاعد18
12 - بلدية منزل عبد الرحمان
عدد السكان19085
عدد المسجلين8139
عدد المقاعد 18
13 - بلدية الحشاشنة
عدد السكان 18797
عدد المسجلين6922
عدد المقاعد18
14 - بلديةالماتلين
عدد السكان 14146
عدد المسجلين 6634
عدد المقاعد18
15 - بلدية رفراف
عدد السكان 14118
عدد المسجلين6267
عدد المقاعد18
16 - بلدية عوسجة
عدد السكان 10235
عدد المسجلين 5035
عدد المقاعد 18
17 - بلدية غار الملح
عدد السكان 9242
عدد المسجلين 4539
عدد المقاعد 12
هذا وستعقد الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت لقاء اعلاميا مفتوحا غدا الاثنين بقاعة دار الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت لتقديم جميع المعطيات الخاصة بالانتخابات البلدية يذكر ان تركيبة الهيئة الفرعية تتكون من:
ـ رئيس مراد بن سلامة
ـ عضو اول سماح الطرابلسي وعضو ثان يسري بن حسين
تستعد ولاية بنزرت كغيرها من الولايات لآخر محطات الانتقال الديمقراطي والمتمثلة في الانتخابات البلدية المزمع انجازها في 6 ماي القادم وكانت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت قد انهت وضع آخر اللمسات في اهم الاستعدادات الخاصة بهذه المحطة. الشروق تكشف عن اهم الارقام الخاصة بولاية بنزرت التي تحصلت عليها في حوار مع السيدة شيراز عياد منسقة الادارة الفرعية للهيئة المستقلة
- عدد المسجلين عموما 258847
- عدد الدوائر البلدية 17
- عدد مراكز الاقتراع 208
- عدد مكاتب الاقتراع مبدئيا 520
و تتوزع البلديات وفق ارقامها كالاتي
1 - بلدية بنزرت
عدد السكان 167759
عدد المسجلين 80820
عدد المقاعد بالمجلس 36
2 - منزل بورقيبة
عدد السكان61919
عدد المسجلين29721
عدد المقاعد بالمجلس30
3 - بلدية ماطر
عدد السكان 46975
عدد المسجلين 19888
عدد المقاعد 24
4 - بلدية راس الجبل
عدد السكان 29977
عدد المسجلين15724
عدد المقاعد 24
5 - بلدية جومين
عدد السكان29029
عدد المسجلين11736
عدد المقاعد24
6 - بلدية منزل جميل
عدد السكان 28139
عدد المسجلين13072
عدد المقاعد 24
7 - بلدية العالية
عدد السكان 27075
عدد المسجلين11717
عدد المقاعد24
8 - بلديةغزالة
عدد السكان26977
عدد المسجلين10562
عدد المقاعد24
9 - بلدية تينجة
عدد السكان23455
عدد المسجلين10112
عدد المقاعد 18
10 - بلدية سجنان
عدد السكان 21369
عدد المسجلين10470
عدد المقاعد 18
11 - بلدية اوتيك
عدد السكان 19922
عدد المسجلين7489
عدد المقاعد18
12 - بلدية منزل عبد الرحمان
عدد السكان19085
عدد المسجلين8139
عدد المقاعد 18
13 - بلدية الحشاشنة
عدد السكان 18797
عدد المسجلين6922
عدد المقاعد18
14 - بلديةالماتلين
عدد السكان 14146
عدد المسجلين 6634
عدد المقاعد18
15 - بلدية رفراف
عدد السكان 14118
عدد المسجلين6267
عدد المقاعد18
16 - بلدية عوسجة
عدد السكان 10235
عدد المسجلين 5035
عدد المقاعد 18
17 - بلدية غار الملح
عدد السكان 9242
عدد المسجلين 4539
عدد المقاعد 12
هذا وستعقد الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت لقاء اعلاميا مفتوحا غدا الاثنين بقاعة دار الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت لتقديم جميع المعطيات الخاصة بالانتخابات البلدية يذكر ان تركيبة الهيئة الفرعية تتكون من:
ـ رئيس مراد بن سلامة
ـ عضو اول سماح الطرابلسي وعضو ثان يسري بن حسين
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018