صوت الشارع:ما رأيك في صحة التونسي النفسية خلال السنوات الأخيرة ؟

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حمزة السماتي (طالب)
نلاحظ بروز العديد من الأمراض النفسية والعصبية خلال السنوات الأخيرة، فالتونسي نفسيته «منهارة» ويعود هذا الى كثرة الضغوطات الاقتصادية والمادية، وطغيان الفردانية حيث قد لا يجد الفرد من يسانده أو يساعده في تجاوز صعوباته النفسية واليومية.
محمد المؤدب (موظف)
أنا أعمل في مركز إصغاء للحرفاء وما ألاحظه هو ان التونسي دائما يتذمر وعلى أعصابه. الأكيد أن الأمراض النفسية قد انتشرت خلال السنوات الأخيرة وهذا ناجم عن نظام كامل تسوده فوضى أوقات الطعام والمواصلات وغلاء المعيشة. ولا يتمتع التونسي بثقافة العلاج والاسترخاء النفسي للوقاية وهو ما يجعله سريع الانهيار خاصة وأن أحلامه تتجاوز دائما حقيقة إمكانياته.
محمد الصادق (محاسب)
يسيطر الضغط النفسي على حياة التونسيين الذين تأثروا بالمناخ الاقتصادي والسياسي العام وجعله سريع الانفعال وكثير الاكتئاب. ويبدو أن التونسي لا يجيد التعامل مع الضغوطات والمشاكل وهو ما يؤثر في صحته النفسية والجسدية.
عزوز تستوري (طالب)
التفكك الأسري الفردانية وغياب الثقة هي من أكثر الأسباب التي ضاعفت من مشاكل التونسي النفسية خلال السنوات الأخيرة.
حمزة السماتي (طالب)
نلاحظ بروز العديد من الأمراض النفسية والعصبية خلال السنوات الأخيرة، فالتونسي نفسيته «منهارة» ويعود هذا الى كثرة الضغوطات الاقتصادية والمادية، وطغيان الفردانية حيث قد لا يجد الفرد من يسانده أو يساعده في تجاوز صعوباته النفسية واليومية.
محمد المؤدب (موظف)
أنا أعمل في مركز إصغاء للحرفاء وما ألاحظه هو ان التونسي دائما يتذمر وعلى أعصابه. الأكيد أن الأمراض النفسية قد انتشرت خلال السنوات الأخيرة وهذا ناجم عن نظام كامل تسوده فوضى أوقات الطعام والمواصلات وغلاء المعيشة. ولا يتمتع التونسي بثقافة العلاج والاسترخاء النفسي للوقاية وهو ما يجعله سريع الانهيار خاصة وأن أحلامه تتجاوز دائما حقيقة إمكانياته.
محمد الصادق (محاسب)
يسيطر الضغط النفسي على حياة التونسيين الذين تأثروا بالمناخ الاقتصادي والسياسي العام وجعله سريع الانفعال وكثير الاكتئاب. ويبدو أن التونسي لا يجيد التعامل مع الضغوطات والمشاكل وهو ما يؤثر في صحته النفسية والجسدية.
عزوز تستوري (طالب)
التفكك الأسري الفردانية وغياب الثقة هي من أكثر الأسباب التي ضاعفت من مشاكل التونسي النفسية خلال السنوات الأخيرة.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018