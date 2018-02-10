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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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صوت الشارع:ما رأيك في صحة التونسي النفسية خلال السنوات الأخيرة ؟
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صوت الشارع:ما رأيك في صحة التونسي النفسية خلال السنوات الأخيرة ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

حمزة السماتي (طالب)

نلاحظ بروز العديد من الأمراض النفسية والعصبية خلال السنوات الأخيرة، فالتونسي نفسيته «منهارة» ويعود هذا الى كثرة الضغوطات الاقتصادية والمادية، وطغيان الفردانية حيث قد لا يجد الفرد من يسانده أو يساعده في تجاوز صعوباته النفسية واليومية.

محمد المؤدب (موظف)

أنا أعمل في مركز إصغاء للحرفاء وما ألاحظه هو ان التونسي دائما يتذمر وعلى أعصابه. الأكيد أن الأمراض النفسية قد انتشرت خلال السنوات الأخيرة وهذا ناجم عن نظام كامل تسوده فوضى أوقات الطعام والمواصلات وغلاء المعيشة. ولا يتمتع التونسي بثقافة العلاج والاسترخاء النفسي للوقاية وهو ما يجعله سريع الانهيار خاصة وأن أحلامه تتجاوز دائما حقيقة إمكانياته.

محمد الصادق (محاسب)

يسيطر الضغط النفسي على حياة التونسيين الذين تأثروا بالمناخ الاقتصادي والسياسي العام وجعله سريع الانفعال وكثير الاكتئاب. ويبدو أن التونسي لا يجيد التعامل مع الضغوطات والمشاكل وهو ما يؤثر في صحته النفسية والجسدية.

عزوز تستوري (طالب)

التفكك الأسري الفردانية وغياب الثقة هي من أكثر الأسباب التي ضاعفت من مشاكل التونسي النفسية خلال السنوات الأخيرة.

صور طارق سلتان اعداد ابتسام جمال
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الوطنية
صوت الشارع:ما رأيك في صحة التونسي النفسية خلال السنوات الأخيرة ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

حمزة السماتي (طالب)

نلاحظ بروز العديد من الأمراض النفسية والعصبية خلال السنوات الأخيرة، فالتونسي نفسيته «منهارة» ويعود هذا الى كثرة الضغوطات الاقتصادية والمادية، وطغيان الفردانية حيث قد لا يجد الفرد من يسانده أو يساعده في تجاوز صعوباته النفسية واليومية.

محمد المؤدب (موظف)

أنا أعمل في مركز إصغاء للحرفاء وما ألاحظه هو ان التونسي دائما يتذمر وعلى أعصابه. الأكيد أن الأمراض النفسية قد انتشرت خلال السنوات الأخيرة وهذا ناجم عن نظام كامل تسوده فوضى أوقات الطعام والمواصلات وغلاء المعيشة. ولا يتمتع التونسي بثقافة العلاج والاسترخاء النفسي للوقاية وهو ما يجعله سريع الانهيار خاصة وأن أحلامه تتجاوز دائما حقيقة إمكانياته.

محمد الصادق (محاسب)

يسيطر الضغط النفسي على حياة التونسيين الذين تأثروا بالمناخ الاقتصادي والسياسي العام وجعله سريع الانفعال وكثير الاكتئاب. ويبدو أن التونسي لا يجيد التعامل مع الضغوطات والمشاكل وهو ما يؤثر في صحته النفسية والجسدية.

عزوز تستوري (طالب)

التفكك الأسري الفردانية وغياب الثقة هي من أكثر الأسباب التي ضاعفت من مشاكل التونسي النفسية خلال السنوات الأخيرة.

صور طارق سلتان اعداد ابتسام جمال
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