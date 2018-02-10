الاكتئاب... الانتحار... والادمان من أبرز العلامات:التونسي ... نفسانيّا مريض

بعضهم يكلم نفسه في الشارع، وآخرون سريعي الاشتعال والغضب في وسائل النقل والمطاعم والاماكن العمومية، وغيرهم أصابهم الاكتئاب وفقدان متعة الحياة.. تلك صور يشاهدها التونسي يوميا وتنبئ بأعراض ارتفاع معدلات الأمراض النفسية والعصبية عند التونسي.

تونس (الشروق) ــ

«الأكيد أن معدل الأمراض النفسية والعصبية قد ارتفعت عند التونسي في السنوات الأخيرة، وهو ما يفسر ارتفاع عدد العيادات الخاصة وفي المستشفيات وفي الرازي.» هذا ما أكده الدكتور عماد الرقيق الطبيب المختص في الأمراض النفسية والعصبية.

ويضيف الدكتور أن الاكتئاب والقلق من أبرز الأمراض التي يعاني منها التونسي. وتعتبر المرأة الأكثر عرضة للاكتئاب في المجتمع التونسي. وتعود أسباب ارتفاع الأمراض النفسية إلى تصاعد المشاكل المادية والاقتصادية والعنف داخل الأسرة وغياب النظام وتفشي الفوضى داخل المؤسسات.

ويؤثر المناخ العام السياسي والاقتصادي في الحالة النفسية للتونسي الذي أصبح أكثر تشاؤما وغضبا وانفعالا. وتمس الأعراض النفسية الطفل والشاب مما يؤثر في معدلات الدراسة ويمنع التركيز ويتسبب في الانفعال والعنف أو الانطواء.

وتمثل الصحة النفسية حوالي 17 بالمائة من التكلفة الجملية لمختلف الحالات المرضية في تونس حسب ما تم الكشف عنه في المؤتمر المغاربي للصحة النفسية. وبينت مصادر من وزارة الصحة أنه قد تم وضع برنامج وطني للصحة العقلية والنفسية يتضمن تكوين الأطباء العاملين بالمستوصفات وتوفير أدوية الاكتئاب بها.

«الرازي» قبلة «المنهارين»

«أنا أعمل في هذه المنطقة منذ سنوات وما ألاحظه هو ارتفاع عدد المرضى النفسانيين ومرتادي هذا المستشفى. بلا شك صحة التونسي النفسية في انهيار وهو ما يعكسه هذا المستشفى.» هكذا تحدث سائق الأجرة وهو يقل أحد الزائرين لمستشفى الرازي بمنوبة.

وتؤكد الأرقام ارتفاع عدد المرضى الوافدين على أكبر المستشفيات التونسية المختصة في الأمراض النفسية والعصبية. ويقوم المستشفى سنويا بإيواء 16 ألف مريض وعيادة لحوالي 150 ألف مريض.

ويعتبر اغلب المرضى الوافدين على الرازي بصفة عامة من الذين يعانون أصعب الحالات المرضية المستعصية كما أن نسبة كبيرة منهم تفتقر إلى وجود أسرة ترعاهم أو تساندهم. ويقدر العاملون في المستشفى أن قرابة نصف المرضى هم من الطبقات الضعيفة.

ويتميز المقيمون في مستشفى الرازي بأنهم ممن يعيشون أصعب حالات الأمراض النفسية ومنها مرض «الفصام في الشخصية» و«اضطرابات المزاج». وتشير الإحصائيات إلى أنّ حالة الفصام تمسّ حوالي 1 بالمائة من أفراد المجتمع التونسي أي أنّ ما يعادل 100 ألف شخص على 11 مليون تونسي يعانون من هذا المرض.

ويعاني حوالي 5 بالمائة من التونسيين من اضطراب في المزاج أي حوالي 500 ألف تونسي ويتمثل هذا المرض في حدوث تقلبات عاطفية أو شعورية لدى المريض في فترات متراوحة بين الاستقرار والاضطراب النفسي.

ويعتبر الذكور أكثر من الإناث في عدد المقيمين بمستشفى الرازي، نظرا لانّ الرجال تظهر عليهم علامات الاضطرابات النفسية أكثر من النساء.

ويحتل الاكتئاب مرتبة الصدارة في الأمراض النفسية التي تصيب التونسيين ويتوجهون لعلاجه حسب ما أشارت له دراسات للجمعية التونسية للأطباء النفسانيين ومصادر من مستشفى الرازي وتعتبر المرأة الأكثر عرضة لأعراض الاكتئاب، وترتبط الامراض النفسية بحالات مثل القلق واضطرابات المزاج والاضطرابات الذهنية والضغط النفسي. كما تشير مصادر من الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين بالممارسة الحرة « إلى ارتفاع استهلاك الأدوية المهدئة للأعصاب والمضادة للقلق، وارتفاع عدد التونسيين الذين يلجؤون إلى عيادات الأطباء النفسانيين سواء في القطاع العام او الخاص. ورغم ذلك تبدو الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالصحة النفسية للتونسيين شحيحة.

وتشير الدراسات إلى أن التونسي من أقل الشعوب في العالم سعادة وهو ما جعله معرضا أكثر للاكتئاب. وقد ارتفعت نسبة الاكتئاب في السنوات الأخيرة لتصل الى 40 بالمائة لدى التونسيين حسب ما يؤكده المختصون. وارتفعت احصائيات الانتحار سنة 2015 أربع مرات.

وتمثل العوامل الاقتصادية أحد أبرز الأسباب التي تدفع التونسي للاكتئاب والانهيار وهو ما جعل العطل المرضية الطويلة المدى سببها أمراض نفسية.

اكتئاب وأزمات

أكدت مديرة إدارة الصحة بوزارة الصحة نبيهة بورصالي وجود برنامج متكامل للصحة النفسية بتونس متنوعة حسب المحاور ومنها ما يهم صحة الأطفال وصحة التلاميذ والطلبة وصحة الكهول والمسنين.

ومن بين البرامج التي رصدتها الوزارة برنامج لمقاومة الاكتئاب عند التونسيين حيث تشير إلى أن 8.2 بالمائة من مجموع المواطنين التونسيين يعانون الاكتئاب وان 35 بالمائة من المقبلين على العيادات بمراكز الرعاية الصحية الأساسية مصابون بهذا المرض النفسي. وبينت أن معالجة هذا المرض وغيره تندرج ضمن استراتيجية للنهوض بالصحة النفسية للتونسي قصد تحسين نوعية حياته من ناحية ونظرا لأن الصحة النفسية تؤثر في مردودية العمل والإنتاجية عند العامل أو الطالب.

وتشير الدراسات إلى أن مرض الاكتئاب يزيد من مخاطر العديد من الأمراض والاضطرابات الخطيرة منها الإدمان والسلوك الانتحاري وأمراض القلب والسكري التي تعد من أكثر أسباب الوفاة في العالم شيوعا.

وأكدت أن هناك أقساما جديدة متخصصة في عدد من الأمراض النفسية والعصبية الجديدة والمستجدة مثل الزهايمر باعتبار أن الإحاطة النفسية لا تهدف فقط إلى العلاج بل أيضا إلى ضمان رغد العيش والوقاية.

من جهة ثانية أشارت إلى وجود وحدة الطب الاستعجالي والتي توجد بها قاعة العمليات المرتبطة بالطوارئ في البلاد والتي تهتم بالمعالجة النفسية ولها فروع في كل ولاية. وهي تسعى للإحاطة بضحايا الكوارث والعمليات الإرهابية وتنطلق على عين المكان من مواقع العمليات.

مراكز الاصغاء... اختفت

يبدو أن الصحة النفسية للطلبة والتلاميذ في تونس بدورها في حاجة إلى المزيد من الرعاية خاصة مع بروز سلوكيات محفوفة بالمخاطر في علاقة بالحالة النفسية لهذه الفئة. ويذكر أن دراسات عديدة تؤكد ارتفاع معدلات الانتحار والادمان في الوسطين الجامعي والمدرسي.

ويشير أحمد الذوادي عضو اتحاد الطلبة واماني ساسي امين عام الاتحاد العام لطلبة تونس إلى حاجة الطلبة الماسة للعناية بصحتهم النفسية خاصة مع التقلبات التي يعيشونها في مرحلة دخول الجامعة. ويقول أحمد إن الطالب يعيش تغيرات نفسية وعاطفية تؤثر في دراسته وأن مراكز الاصغاء التي كانت في الجامعات كانت تمثل متنفسا للرعاية النفسية بالطالب وكان يتوجه إليها للحديث عن صحته النفسية ومحاولة ايجاد لمشاكل منها التدخين.

وأضاف أن الأجيال القديمة من الطلبة كانت أكثر نضجا وواقعية من الأجيال الجديدة فثقافتها افتراضية ولا تعرف الواقع باعتبار أنها تعيش علاقات في العالم الافتراضي وتربت مع الانترنات والفايسبوك»، مما يجعلها أكثر هشاشة نفسيا واصطداما بالواقع.

وخلال حديث مع الدكتور لطفي بن حمودة مدير إدارة الصحة النفسية بوزارة الصحة أشار إلى أن هناك برامج للعناية بصحة المتمدرسين في تونس. لكن يبدو أن مراكز الاصغاء والصحة التي كانت تنتشر في الجامعات قد اضمحلت بعد 2011 . وتسعى الوزارة إلى تعميم مراكز الصحة الجامعية والتي تشمل عيادات الصحة الجسدية والصحة النفسية على كافة المؤسسات الجامعية، لكن تراجع الموارد المالية العائد إلى تراجع الميزانية في السنوات الأخيرة قد جعل بعض المراكز تغلق وتعوض بوحدات متنقلة بين الجامعات. وتم إغلاق أغلب العيادات الموجودة داخل كل جامعة، والاعتماد في تقديم الخدمات النفسية على مراكز صحية شاملة.

كما تم وضع برامج للرعاية النفسية للتلاميذ في المدارس من خلال تنمية الانشطة الثقافية والرياضية وغيرها.

توتر داخل الجامعات

تأثر الطلبة بعد الثورة بما يحصل في البلاد من احتجاجات وأعمال إرهابية وحالات احتقان وعنف وتوتر. وكان على الأخصائيين النفسانيين العمل على امتصاص التوتر ومساعدة الطلبة على رد الفعل السليم وكيفية التعامل مع وضع انتقالي. وتعتبر سهام أن نسب النجاح في الجامعات لم تشهد تراجعا وهو ما يدل على نجاح كل الاطراف بما فيها النفسية في مساعدة الطالب على تجاوز الأوضاع التي مر بها خاصة في الثلاث سنوات الاولى من الثورة.

هذا ما أكدته سهام بن نصر رئيسة مصلحة العمل الاجتماعي والارشاد والاحاطة النفسية بالطلبة، بوزارة التعليم العالي إنه هناك 66 أخصائيا نفسيا في كامل الجمهورية يعملون على الإحاطة بإشكاليات الطلبة النفسية في كل الجامعات.

واضافت أن هناك عملا نفسيا من خلال ما يعبر عنه بالعلاج عن طريق الفن والرياضة حيث يتم تشجيع الطلاب على تفريغ طاقاتهم والتعبير عما يشعرون به من خلال الابداع في الرسم او المسرح الجامعي أو غيرها من الأنشطة الثقافية والرياضية في الجامعات.

وقالت إن الأخصائيين الجامعيين يتوزعون في الجامعات ويوجد لديهم مكتب في أغلب الجامعات او المركبات الجامعية. وعادة ما يوضع مكتب الأخصائي الجامعي بعيدا عن حركة الطلاب و»عيونهم» حتى يتمكن كل من يرغب في القيام باستشارات أو عيادات نفسية من التوجه للمختص في كنف السرية التامة. كما أن ملفات التغطية الصحية والنفسية سرية بالكامل. ويقوم الأخصائي النفسي بتعليق المعطيات على لوحة داخل الحرم الجامعي لإعلام الطلبة بطرق التواصل معه ومع الخدمات الصحية والنفسية في الجامعة.

زهايمر... خرف و«شيخوخة»

يطرح موضوع الصحة النفسية والعصبية تحديات كبرى في تونس باعتبار أن الهرم السكاني في البلاد يتجه نحو «التشيخ» وهو ما يجعل من صحة المسنين النفسية موضوعا في حاجة إلى دراسة شاملة.

والزهايمر أو داء النسيان هو مرض العصر ومرض المستقبل لا في تونس وحدها بل وفي العالم. وهو مرض يعاني منه أكثر من 35 ألف تونسي ويؤكد الخبراء أنه سيتضاعف ليصل إلى 60 الف حالة في 2020 لا سيما مع «تشيّخ» التونسيين. وتؤكد الدكتورة ليلى علوان رئيسة الجمعية التونسية لمرض الزهايمر أن حوالي 3.6 بالمائة من المرضى فوق 60 سنة يصابون بهذا المرض. وأرجعت أسباب انتشار حالات الزهايمر وتكاثرها إلى تشيّخ المجتمع التونسي وارتباط المرض بالأمراض المزمنة. كما اشارت دراسة حديثة إلى تطور المرض لدى النساء مرتين أكثر من الرجال. وتسعى الجمعية التونسية للزهايمر من أجل دفع «الكنام» للتكفل بعلاج المرض. ويعاني المرضى وعائلاتهم من غياب التغطية الصحية والاجتماعية الشاملة لما يتطلبه علاج هذا الداء. ويقتصر تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، على توفير الأدوية المساعدة على التخفيف من سرعة تطور المرض، من دون الشفاء منه تماماً، بما أنّه لم يتم حتى اليوم، اكتشاف دواء أو لقاح فعال للمرض.

ويعتبر الاكتئاب والقلق من أكثر الأمراض النفسية شيوعا عند المسنين لا سيما بعد فترة التقاعد والشعور بالفراغ ويدعو المختصون في علم النفس إلى ضرورة الإحاطة بالمسنين وعدم تركهم للانزواء حيث يمكن أن تؤدي المضاعفات النفسية إلى ارتفاع أمراض أخرى مثل السكري وضغط الدم وقد يقوم المسن بإيذاء نفسه.

الواضح أن الخبراء يؤكدون على انتشار الامراض النفسية في تونس في كافة الشرائح، مما يضاعف من تكلفة العلاج ومن فاتورة أمراض نفسية سببها الأساسي تعكرات نفسية وتتسبب الأمراض النفسية في ارتفاع حالات الطلاق أو الادمان بأنواعه من المشروبات الكحولية إلى الزطلة والمخدرات، وتتفاقم المشاكل لتبرز في النواحي الجنسية بين عجز جنسي أو اغتصاب.

تتضاعف مشاكل التونسي باللجوء إلى الحلول «التصعيدية» لمشاكله النفسية، كأن يلجأ للعنف والادمان ليدخل في حلقة مفرغة سببها غياب عقلية تراهن على علاج الصحة النفسية وضمان الراحة بالوقاية قبل العلاج.

أرقام ودلالات

8

بالمائة من التونسيين مصابون بالاكتئاب

5

بالمائة من التونسيين يعانون من اضطراب في المزاج

17

بالمائة تكلفة الامراض النفسية في تونس

100

ألف شخص يعانون من الانفصام في الشخصية

ابتسام جمال