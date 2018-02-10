دكتور حبيب تريعة (دكتور في علم النفس والاجتماع):هذه أبرز ملامح تفشي الأمراض النفسية

انتشرت الامراض النفسية في تونس بكثرة بسبب الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد أفرز الوضع ضغطا على الافراد مما ضاعف من «الستراس» والضغط النفسي لنجد أن التونسي على اعصابه طيلة الوقت ويعيش قلقا متواصلا بسبب التحديات التي يواجهها، وعدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته ومسؤولياته كاملة مع الاسرة والمجتمع.

هناك ثلاث مراحل يعيش فيها التونسي الاضطرابات النفسية وهي في الطفولة والمراهقة وبعد الزواج وهو كهل. وينعكس القلق والاكتئاب عند الكهل على الابناء ويتسبب في ردود فعل عنيفة من الطرفين وينجر عنه الفشل الدراسي.

واضاف ان التونسي اصبح كثير الشك مع المحيطين به والعائلة والشريك والمؤسسات. فهو يشعر أن كل الأشياء من حوله «سيئة» وهو غير مطمئن فاقد للأمن والامان الذي كان موجودا ولو نسبيا. ليصبح الآخر موضع شك وقلق. وينعكس هذا الشعور على السلوك. ولاحظ ان المجتمع اصبح يعيش في حالة من الخوف نتيجة انتشار «البراكاجات» وهو ما جعل الابتسامة تغيب عند الأغلبية. وخلص الى ان الانسان المتشنج نفسيا لا يمكن ان ينتج او يعمل بطريقة كبيرة وان يتعامل مع الآخر. ولا ينحصر هذا السلوك عند العامة فهو قد تسلل عند الخاصة.

واعتبر الدكتور تريعة أن الضبابية في عالم الاقتصاد والسياسة وغياب الثقة في «النخبة» ضاعف من الانهيار النفسي. كما أن التفكير المادي والبحث عن «الكمال» والكماليات يخلق نوعا من عدم الاتزان، خاصة مع غياب الثقة في المعايير الاجتماعية وشفافيتها ومصداقيتها في توفير الفرص الأكثر كفاءة وعملا.

من جهة اخرى قال ان هناك امراضا نفسية مرتبطة بالجانب الجنسي مثل المثلية الجنسية وهو انحراف سلوكي جنسي يجب ان يعالج. كما اشار الى الاغتصاب او العنف الزوجي الذي يرتبط بالجانب الجنسي والاضطرابات النفسية. وفسر اكتساح العنف بالعقلية الذكورية التي لم تعد تقبل بسلوك المرأة الواعية وغير الخاضعة، وهو ما أدى الى الانفجار النفسي والانفلات في السلوك وهو نوع من المرض النفسي. واكد ان العنف في المجتمع يعكس اضطرابات نفسية، فالشخص الذي لا يستطيع «الفعل» أو ايصال فكرة بالحوار يستعمل الجريمة والعنف نتيجة لتراكم عقد نفسية.

وخلص الى ان رمز الاسرة قد ضرب والتفكك الاسري وغياب التضامن والفراغ وغياب الرقابة على الابناء، من ابرز الاسباب التي دفعت لبروز الاضطرابات النفسية.

كما اعتبر ان ارتفاع مؤشرات الادمان والعنف والجريمة والاغتصاب هي ابرز مؤشرات اكتساح الاضطرابات والامراض النفسية لحياة التونسي.