دكتور حبيب تريعة (دكتور في علم النفس والاجتماع):هذه أبرز ملامح تفشي الأمراض النفسية

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انتشرت الامراض النفسية في تونس بكثرة بسبب الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد أفرز الوضع ضغطا على الافراد مما ضاعف من «الستراس» والضغط النفسي لنجد أن التونسي على اعصابه طيلة الوقت ويعيش قلقا متواصلا بسبب التحديات التي يواجهها، وعدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته ومسؤولياته كاملة مع الاسرة والمجتمع.
هناك ثلاث مراحل يعيش فيها التونسي الاضطرابات النفسية وهي في الطفولة والمراهقة وبعد الزواج وهو كهل. وينعكس القلق والاكتئاب عند الكهل على الابناء ويتسبب في ردود فعل عنيفة من الطرفين وينجر عنه الفشل الدراسي.
واضاف ان التونسي اصبح كثير الشك مع المحيطين به والعائلة والشريك والمؤسسات. فهو يشعر أن كل الأشياء من حوله «سيئة» وهو غير مطمئن فاقد للأمن والامان الذي كان موجودا ولو نسبيا. ليصبح الآخر موضع شك وقلق. وينعكس هذا الشعور على السلوك. ولاحظ ان المجتمع اصبح يعيش في حالة من الخوف نتيجة انتشار «البراكاجات» وهو ما جعل الابتسامة تغيب عند الأغلبية. وخلص الى ان الانسان المتشنج نفسيا لا يمكن ان ينتج او يعمل بطريقة كبيرة وان يتعامل مع الآخر. ولا ينحصر هذا السلوك عند العامة فهو قد تسلل عند الخاصة.
واعتبر الدكتور تريعة أن الضبابية في عالم الاقتصاد والسياسة وغياب الثقة في «النخبة» ضاعف من الانهيار النفسي. كما أن التفكير المادي والبحث عن «الكمال» والكماليات يخلق نوعا من عدم الاتزان، خاصة مع غياب الثقة في المعايير الاجتماعية وشفافيتها ومصداقيتها في توفير الفرص الأكثر كفاءة وعملا.
من جهة اخرى قال ان هناك امراضا نفسية مرتبطة بالجانب الجنسي مثل المثلية الجنسية وهو انحراف سلوكي جنسي يجب ان يعالج. كما اشار الى الاغتصاب او العنف الزوجي الذي يرتبط بالجانب الجنسي والاضطرابات النفسية. وفسر اكتساح العنف بالعقلية الذكورية التي لم تعد تقبل بسلوك المرأة الواعية وغير الخاضعة، وهو ما أدى الى الانفجار النفسي والانفلات في السلوك وهو نوع من المرض النفسي. واكد ان العنف في المجتمع يعكس اضطرابات نفسية، فالشخص الذي لا يستطيع «الفعل» أو ايصال فكرة بالحوار يستعمل الجريمة والعنف نتيجة لتراكم عقد نفسية.
وخلص الى ان رمز الاسرة قد ضرب والتفكك الاسري وغياب التضامن والفراغ وغياب الرقابة على الابناء، من ابرز الاسباب التي دفعت لبروز الاضطرابات النفسية.
كما اعتبر ان ارتفاع مؤشرات الادمان والعنف والجريمة والاغتصاب هي ابرز مؤشرات اكتساح الاضطرابات والامراض النفسية لحياة التونسي.
انتشرت الامراض النفسية في تونس بكثرة بسبب الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد أفرز الوضع ضغطا على الافراد مما ضاعف من «الستراس» والضغط النفسي لنجد أن التونسي على اعصابه طيلة الوقت ويعيش قلقا متواصلا بسبب التحديات التي يواجهها، وعدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته ومسؤولياته كاملة مع الاسرة والمجتمع.
هناك ثلاث مراحل يعيش فيها التونسي الاضطرابات النفسية وهي في الطفولة والمراهقة وبعد الزواج وهو كهل. وينعكس القلق والاكتئاب عند الكهل على الابناء ويتسبب في ردود فعل عنيفة من الطرفين وينجر عنه الفشل الدراسي.
واضاف ان التونسي اصبح كثير الشك مع المحيطين به والعائلة والشريك والمؤسسات. فهو يشعر أن كل الأشياء من حوله «سيئة» وهو غير مطمئن فاقد للأمن والامان الذي كان موجودا ولو نسبيا. ليصبح الآخر موضع شك وقلق. وينعكس هذا الشعور على السلوك. ولاحظ ان المجتمع اصبح يعيش في حالة من الخوف نتيجة انتشار «البراكاجات» وهو ما جعل الابتسامة تغيب عند الأغلبية. وخلص الى ان الانسان المتشنج نفسيا لا يمكن ان ينتج او يعمل بطريقة كبيرة وان يتعامل مع الآخر. ولا ينحصر هذا السلوك عند العامة فهو قد تسلل عند الخاصة.
واعتبر الدكتور تريعة أن الضبابية في عالم الاقتصاد والسياسة وغياب الثقة في «النخبة» ضاعف من الانهيار النفسي. كما أن التفكير المادي والبحث عن «الكمال» والكماليات يخلق نوعا من عدم الاتزان، خاصة مع غياب الثقة في المعايير الاجتماعية وشفافيتها ومصداقيتها في توفير الفرص الأكثر كفاءة وعملا.
من جهة اخرى قال ان هناك امراضا نفسية مرتبطة بالجانب الجنسي مثل المثلية الجنسية وهو انحراف سلوكي جنسي يجب ان يعالج. كما اشار الى الاغتصاب او العنف الزوجي الذي يرتبط بالجانب الجنسي والاضطرابات النفسية. وفسر اكتساح العنف بالعقلية الذكورية التي لم تعد تقبل بسلوك المرأة الواعية وغير الخاضعة، وهو ما أدى الى الانفجار النفسي والانفلات في السلوك وهو نوع من المرض النفسي. واكد ان العنف في المجتمع يعكس اضطرابات نفسية، فالشخص الذي لا يستطيع «الفعل» أو ايصال فكرة بالحوار يستعمل الجريمة والعنف نتيجة لتراكم عقد نفسية.
وخلص الى ان رمز الاسرة قد ضرب والتفكك الاسري وغياب التضامن والفراغ وغياب الرقابة على الابناء، من ابرز الاسباب التي دفعت لبروز الاضطرابات النفسية.
كما اعتبر ان ارتفاع مؤشرات الادمان والعنف والجريمة والاغتصاب هي ابرز مؤشرات اكتساح الاضطرابات والامراض النفسية لحياة التونسي.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018