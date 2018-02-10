بورصة الأ سعار:استقرار في الأسعار

تعيش تونس منذ اسابيع على وقع فترة التخفيضات الشتوية.

هذه الفترة تميزت ببرود فاق برد شتاء هذا العام وبالتالي لم تكن في صالح أحد حيث لم ينتفع منها التاجر ولا الحريف وذلك لسبب بسيط يتمثل أساسا في تراجع المقدرة الشرائية للمواطن.

هذا بالنسبة للسبب الظاهر للعيان أما عن الأسباب الأخرى فتتمثل في انعدام الثقة في مصداقية العملية في حد ذاتها وهو ما تؤكده نسبة المخالفات المرفوعة من قبل جهاز المراقبة

من جهة أخرى يجب التذكير بوجوب تنقيح القانون عدد40 المنظم للعملية على الأقل في ما يتعلق بتحديد تواريخ قارة لفترتي التخفيضات بما يمكّن المستهلك من الاستعداد المادي عكس الإجراءات الحالية والتي تتميز خلالها فترة انطلاق العملية بغياب الاستقرار في التاريخ وهذا أمر غير مقبول

هذا بالنسبة لفترة التخفيضات أما على مستوى الأسعار فقد حافظت مؤشرات البورصه على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:

الخضر:

البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د

الطماطم من540 مليم إلى 1.200 د

الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د

البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د

البصل الشتوي 1.300 د

الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د

القنارية: 1.000 د إلى2.000د

الفول من 1.200د إلى 1.400 د

الفقوس 2.800د

السفنارية 1.500 د

القرع الاخضر 1.400د

البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د

الانجالة 3.400 د

الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم

الغلال:

البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د

المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د

الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د

الموز 3.600 د

الدقلة من 7.900 د إلى12.000د

الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د

التفاح من2.000د إلى 3.500د

اللحوم البيضاء:

الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د

شرائح الديك الرومي 11.500 د

شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د

اللحوم الحمراء:

لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د

الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د

البقري بالعضم من 15.000 د إلى 18.000د

الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د

الأسماك:

ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د

ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د

ـ البوري من 9،900 الى 18،000د

ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د

ـ المرجان 12،800د

ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د

ـ الشلبة 7،000د

ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د

ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د

القرنبيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د

الاسواق الاسبوعية المنتصبة اليوم

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محمد علي الفرشيشي