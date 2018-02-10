أزمة الفسفاط :اجتماع ساخن لنقابات المناجم للـــوصـــول الـــى حـــلّ

تونس ـ الشروق

دعت المركزية النقابية كل النقابات الاساسية للمناجم والفسفاط الى اجتماع عاجل يوم الثلاثاء القادم بساحة محمد علي بالعاصمة

الاجتماع سيكون تحت إشراف عضو المركزية النقابية بوعلي المباركي وسيتم خلاله النظر في الوضع الراهن في مناطق الحوض المنجمي بعد تعطل الانتاج ونقل الفسفاط وعجز الدولة عن التدخل والوصول الى حلول.

وكانت نقابات القطاع المنجمي وإنتاج الفسفاط قد دعت السلطة الى التعهد بواجبها وتحمل مسؤولياتها كاملة والتدخل الفوري برفع الحصار عن الشركة وتأمين الشغل بها.

وأطلقت النقابات حملة تحت عنوان. «سيب السكة» وطالبت بعودة الشركة الى لعب دورها الحصري في نقل الفسفاط وإعادة قطار المسافرين فورا.

وقال بوعلي المباركي في تصريح للشروق ان النقابات ستجتمع وستتخذ قرارات في شأن ازمة الفسفاط ومنع العمل وتعطيل نقاط السكة الحديدية والذي أدى الى خسارة كبيرة للشركة التي تؤمن الشغل لآلاف العائلات في الحوض المنجمي ولها مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني.

ودعا بوعلي المباركي الى حل فوري ينهي الازمة وينقذ شركة فسفاط ڤفصة ومصانع المجمع الكيميائي المهددة الان بالعجز عن دفع اجور العاملين فيها.

ويذكر ان أزمة الحوض المنجمي انطلقت بعد الإعلان عن نتائج مناظرة الانتداب في شركة فسفاط ڤفصة حيث اعتبر المحتجون ان نتائج المناظرة مشكوك فيها ولم تتم في اطار الشفافية والعدل ونتج عن الاحتجاجات تعطيل نقل الفسفاط واقتحام مقرات شركة فسفاط ڤفصة.





سفيان الأسود