أزمة الفسفاط :اجتماع ساخن لنقابات المناجم للـــوصـــول الـــى حـــلّ

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تونس ـ الشروق
دعت المركزية النقابية كل النقابات الاساسية للمناجم والفسفاط الى اجتماع عاجل يوم الثلاثاء القادم بساحة محمد علي بالعاصمة
الاجتماع سيكون تحت إشراف عضو المركزية النقابية بوعلي المباركي وسيتم خلاله النظر في الوضع الراهن في مناطق الحوض المنجمي بعد تعطل الانتاج ونقل الفسفاط وعجز الدولة عن التدخل والوصول الى حلول.
وكانت نقابات القطاع المنجمي وإنتاج الفسفاط قد دعت السلطة الى التعهد بواجبها وتحمل مسؤولياتها كاملة والتدخل الفوري برفع الحصار عن الشركة وتأمين الشغل بها.
وأطلقت النقابات حملة تحت عنوان. «سيب السكة» وطالبت بعودة الشركة الى لعب دورها الحصري في نقل الفسفاط وإعادة قطار المسافرين فورا.
وقال بوعلي المباركي في تصريح للشروق ان النقابات ستجتمع وستتخذ قرارات في شأن ازمة الفسفاط ومنع العمل وتعطيل نقاط السكة الحديدية والذي أدى الى خسارة كبيرة للشركة التي تؤمن الشغل لآلاف العائلات في الحوض المنجمي ولها مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني.
ودعا بوعلي المباركي الى حل فوري ينهي الازمة وينقذ شركة فسفاط ڤفصة ومصانع المجمع الكيميائي المهددة الان بالعجز عن دفع اجور العاملين فيها.
ويذكر ان أزمة الحوض المنجمي انطلقت بعد الإعلان عن نتائج مناظرة الانتداب في شركة فسفاط ڤفصة حيث اعتبر المحتجون ان نتائج المناظرة مشكوك فيها ولم تتم في اطار الشفافية والعدل ونتج عن الاحتجاجات تعطيل نقل الفسفاط واقتحام مقرات شركة فسفاط ڤفصة.
تونس ـ الشروق
دعت المركزية النقابية كل النقابات الاساسية للمناجم والفسفاط الى اجتماع عاجل يوم الثلاثاء القادم بساحة محمد علي بالعاصمة
الاجتماع سيكون تحت إشراف عضو المركزية النقابية بوعلي المباركي وسيتم خلاله النظر في الوضع الراهن في مناطق الحوض المنجمي بعد تعطل الانتاج ونقل الفسفاط وعجز الدولة عن التدخل والوصول الى حلول.
وكانت نقابات القطاع المنجمي وإنتاج الفسفاط قد دعت السلطة الى التعهد بواجبها وتحمل مسؤولياتها كاملة والتدخل الفوري برفع الحصار عن الشركة وتأمين الشغل بها.
وأطلقت النقابات حملة تحت عنوان. «سيب السكة» وطالبت بعودة الشركة الى لعب دورها الحصري في نقل الفسفاط وإعادة قطار المسافرين فورا.
وقال بوعلي المباركي في تصريح للشروق ان النقابات ستجتمع وستتخذ قرارات في شأن ازمة الفسفاط ومنع العمل وتعطيل نقاط السكة الحديدية والذي أدى الى خسارة كبيرة للشركة التي تؤمن الشغل لآلاف العائلات في الحوض المنجمي ولها مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني.
ودعا بوعلي المباركي الى حل فوري ينهي الازمة وينقذ شركة فسفاط ڤفصة ومصانع المجمع الكيميائي المهددة الان بالعجز عن دفع اجور العاملين فيها.
ويذكر ان أزمة الحوض المنجمي انطلقت بعد الإعلان عن نتائج مناظرة الانتداب في شركة فسفاط ڤفصة حيث اعتبر المحتجون ان نتائج المناظرة مشكوك فيها ولم تتم في اطار الشفافية والعدل ونتج عن الاحتجاجات تعطيل نقل الفسفاط واقتحام مقرات شركة فسفاط ڤفصة.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018