نبيل الهواشي الكاتب العام لنقابة المعلمين لـ«الشروق»:علاقتنا بالوزارة علاقة نزاعية والإصلاح تأخّر

في حديث خص به الشروق بعد انتخابه كاتبا عاما لجامعة التعليم الأساسي في مؤتمرها الأخير تحدث نبيل الهواشي

عن حقيقة علاقة الجامعة بوزارة التربية وعن هيمنة اليساريين على الهيكل النقابي وان الإصلاح التربوي الذي طال انتظاره

تونس «الشروق»

بعد انتخابكم في المؤتمر الأخير ما هي أولويات المكتب الجديد؟

لسنا نحن من يحدد الأولويات وإنما اللوائح التي أقرها المؤتمر الخامس والعشرون هي التي تمثل دليلا وتشكل بوصلة ترشد المكتب المنتخب في عمله خلال دورة تستغرق أربع سنوات.

علما بأن القارئ لهذه اللوائح لا يسعه إلا أن يستنتج بأن أغلب مطالب القطاع تنعقد حول أربعة مدارات كبرى :

1 – تحسين القدرة الشرائية للمدرسات والمدرسين وذلك من خلال الاشتغال على عنوانين رئيسيين :

أ- الترقيات وذلك بـ:

- إضافة رتب جديدة إلى المسارين الذين تتوزع عليهما رتب سلك المسار المهني والمسار العلمي.

- مراجعة الانعكاس المالي لمختلف الترقيات.

ب – المنح وذلك «ب»:

- تطوير القيمة المالية للموجودة.

- إحداث منح جديدة.

2 – الإصلاح التربوي الذي يقطع مع مواطن الخلل في المنظومة التربوية ويؤمن مطلوبات سيطرة الدولة على دفة التربية ويضمن الحق في التعليم المجاني والجيد ويتصدى لسلعنته و الحق في التميز والتفوق لكافة المتمدرسين دون تمييز أيا كانت أسسه .

هكذا إصلاح تربوي لا يمكن أن يكون متاحا وممكنا إلا متى كان مجالا ووعاء لتشاركية حقيقية بعيدة عن الديماغوجية والتوظيف أيا كانت أشكاله أساسها مقاربة منظومية للملف التربوي تتعاطى مع إشكالياته في ترابطها وتشابكها وتتجاوز بذلك الاجتزاء الذي يعد سببا لتعثر عملية الإصلاح السابقة.

3 – العنف الذي استشرى وانتشر انتشار النار في الهشيم واستكمل بتمظهراته ووسائله وتعدد أطرافه مقومات الظاهرة يعتبر اليوم بالنسبة للمدرسات والمدرسين مشغلا حقيقيا يقتضي معالجة صارمة قانونية بالأساس تجرمه بشدة سواء أكانت المتضررة المؤسسة أم العاملين فيها.

4 –قضية النواب التي تستوجب التعامل معها وفقا لرؤية تقر بالدور الكبير لهؤلاء في تأمين الحق في التعلم لأبنائنا وتعترف بجسيم ما يقدمونه من تضحيات ( الأجر الزهيد الذي يعادل ثلث الأجر الأدنى المضمون ) وتسلم بواجب السعي الحثيث من أجل تسوية وضعيتهم تسوية تحفظ كرامتهم وذلك بضمان حقهم في العمل القار أي في الانتداب بصفة مدرس متربص وليس عونا وقتيا.

كيف تقيم علاقاتكم بوزارة التربية في ظل وجود بوادر أزمة بين الوزارة ونقابات أخرى من سلك التعليم ؟

الجواب

علاقتنا بوزارة التربية هي ككل علاقة تربط أجيرا بمؤجر أي أنها علاقة نزاعية في جوهرها ينظمها القانون وتضبط أنساقها النصوص الترتيبية , مايحكمها بالأساس ويحدد اتجاهاتها :

- مصداقية التفاوض التي تتطلب التزاما بتنفيذ مخرجات العملية التفاوضبة

- مكتسبات القطاع واستحقاقاته

- سلامة المدرسات والمدرسين أثناء القيام بالوظيف وبمناسبته

- كرامة المدرسات والمدرسين

هل تعتقد أن إصلاح التعليم في تونس تأخر أكثر من اللازم وهل لديكم مشروع للإصلاح

الجواب

يعتبر الدستور أساسا للجمهورية الثانية كان يفترض أن تفتح إثر عملية المصادقة عليه ورشات وطنية تنهض بعبء بناء هذه الجمهورية من خلال إعادة النظر في المنظومات النافذة بما يحقق انسجامها وتناسقها مع مبادئ الدستور ومع ما احتواه من خيارات كبرى . بهذا المعنى يعتبر الإصلاح التربوي قد تأخر أما في ما تعلق بامتلاكنا لمشروع للاصلاح من عدمه فأؤكد أن في حوزتنا مشروعا متكاملا :

1 – مبادئ الإصلاح : أسس الإصلاح – وظائف المدرسة – ملامح المتخرج – هيكلة التعليم ( المراحل – أهداف كل مرحلة – ملامح المتخرج في كل مرحلة )

2 – أركان الإصلاح : التقييم – الزمن المدرسي – الحياة المدرسية – الحوكمةوالتسيير – الإعلام والتوجيه – هياكل الإسناد – التسرب والانقطاع والهدر المدرسي– التمويل ...

كيف تردون على بعض الأصوات التي تقول أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي أصبحت الآن وبعد المؤتمر الأخير تحت هيمنة اليسار؟

الجواب

مكتب الجامعة العامة للتعليم الأساسي جزء لا يتجزأ من هياكل الاتحاد إليه ينتمي ومنه يستمد قوته وله ولتاريخه كل الولاء، علاقتنا بمختلف هياكل منظمتنا العتيدة محكومة بالقانون الأساسي ومضبوطة بالنظام الداخلي وتوجهاتنا يعبر عنها رصيد الاتحاد ومبادئه.

هل تساندون قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي القاضي بحجب الأعداد دفاعا عن مطالب القطاع ؟

الجواب

قيم التضامن النقابي تقتضي مساندة الجامعة العامة للتعليم الثانوي بصرف النظر عن طبيعة قراراتها النضالية علما بأن حجب الأعداد هو محطة ضمن مسيرة نضالية تعددت محطاتها النضالية وتنوعت أشكالها (الإضراب – التجمعات) دفاعا عن مطالب مشروعة وردا على تعنت غير مبرر من قبل سلطة الإشراف





حاوره : سفيان الأسود