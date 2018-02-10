النهضة تقرّر مقاضاة من ينخرط في حملات تشويهها

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تونس ـ الشروق:
مقاضاة كل الاشخاص والمؤسسات الاعلامية التي وصفتها بالمنخرطة في حملات مغرضة ضدها هو قرار حركة النهضة الاخير الذي دفع الى التساؤل حول وجود حملة ضدها من عدمها وعن دوافع القرار وتوقيته.
وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد كلف الجمعة الماضي مكتبي الشؤون القانونية و الإعلام والاتصال في الحركة باعداد الملفات والقيام بالإجراءات اللازمة ضد ما اسماه تتالي الحملات التشويهية الممنهجة ضد حركة النهضة، وتمادي بعض الاصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة والتعريض بالحركة والتحريض على قياداتها والشحن ضد أعضائها وأنصارها فهل فعلا تتعرض الحركة لحملة تشويه ممنهجة؟
في نظر عدد من المتابعين فان المسألة لا تتعدى حدود "الفرقعة الاعلامية "المضادة و استمالة الانصار على اعتبار ان الملاحقة القضائية لمن يشوه الحركة هو مطلب لعدد من القواعد الذين طالبوا في مرات عديدة عدم السكوت امام التهم المتعاظمة في المشهد السياسي لها والمتعلقة بعلاقتها بالارهاب وغيرها.
واذ يرى البعض الاخر في سكوت حركة النهضة طيلة السنوات الماضية ازاء خطب الاقصاء تكتيكا اتصاليا زاد في شعبيتها أمام الجماهير لاستعطافهم ، حيث اثبتت مختلف التجارب الانتخابية بعد سنة 2011 أن الخطب المعادية لوجود الحركة ضمن المشهد السياسي قد منيت بعزلة كبيرة فان عضو المكتب التنفيذي للحزب النائبة فريدة العبيدي توضح «للشروق» دوافع القرار الاخير والتي ارجعتها الى ملاحظة جزء كبير من الخطاب الاعلامي مضمونه التحريض ضدهم سبا وشتما وتعريضا بما يحيد عن الرسائل الهادفة والنقد البناء.
واضافت العبيدي أن تزايد منسوب الخطب التحريضية ضد الحركة ووصفها بالارهابية تم تسجيله بشكل ادق في الاعلام المرئي نافية وجود دوافع سياسية للقرار حيث قالت:" عديد الانصار والمنخرطين يلوموننا دائما ازاء السكوت ضد الخطب التحريضية التي تتجاوز مستوى النقد".
تونس ـ الشروق:
مقاضاة كل الاشخاص والمؤسسات الاعلامية التي وصفتها بالمنخرطة في حملات مغرضة ضدها هو قرار حركة النهضة الاخير الذي دفع الى التساؤل حول وجود حملة ضدها من عدمها وعن دوافع القرار وتوقيته.
وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد كلف الجمعة الماضي مكتبي الشؤون القانونية و الإعلام والاتصال في الحركة باعداد الملفات والقيام بالإجراءات اللازمة ضد ما اسماه تتالي الحملات التشويهية الممنهجة ضد حركة النهضة، وتمادي بعض الاصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة والتعريض بالحركة والتحريض على قياداتها والشحن ضد أعضائها وأنصارها فهل فعلا تتعرض الحركة لحملة تشويه ممنهجة؟
في نظر عدد من المتابعين فان المسألة لا تتعدى حدود "الفرقعة الاعلامية "المضادة و استمالة الانصار على اعتبار ان الملاحقة القضائية لمن يشوه الحركة هو مطلب لعدد من القواعد الذين طالبوا في مرات عديدة عدم السكوت امام التهم المتعاظمة في المشهد السياسي لها والمتعلقة بعلاقتها بالارهاب وغيرها.
واذ يرى البعض الاخر في سكوت حركة النهضة طيلة السنوات الماضية ازاء خطب الاقصاء تكتيكا اتصاليا زاد في شعبيتها أمام الجماهير لاستعطافهم ، حيث اثبتت مختلف التجارب الانتخابية بعد سنة 2011 أن الخطب المعادية لوجود الحركة ضمن المشهد السياسي قد منيت بعزلة كبيرة فان عضو المكتب التنفيذي للحزب النائبة فريدة العبيدي توضح «للشروق» دوافع القرار الاخير والتي ارجعتها الى ملاحظة جزء كبير من الخطاب الاعلامي مضمونه التحريض ضدهم سبا وشتما وتعريضا بما يحيد عن الرسائل الهادفة والنقد البناء.
واضافت العبيدي أن تزايد منسوب الخطب التحريضية ضد الحركة ووصفها بالارهابية تم تسجيله بشكل ادق في الاعلام المرئي نافية وجود دوافع سياسية للقرار حيث قالت:" عديد الانصار والمنخرطين يلوموننا دائما ازاء السكوت ضد الخطب التحريضية التي تتجاوز مستوى النقد".
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018