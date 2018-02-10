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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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النهضة تقرّر مقاضاة من ينخرط في حملات تشويهها
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السياسي
النهضة تقرّر مقاضاة من ينخرط في حملات تشويهها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

تونس ـ الشروق:
مقاضاة كل الاشخاص والمؤسسات الاعلامية التي وصفتها بالمنخرطة في حملات مغرضة ضدها هو قرار حركة النهضة الاخير الذي دفع الى التساؤل حول وجود حملة ضدها من عدمها وعن دوافع القرار وتوقيته.
وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد كلف الجمعة الماضي مكتبي الشؤون القانونية و الإعلام والاتصال في الحركة باعداد الملفات والقيام بالإجراءات اللازمة ضد ما اسماه تتالي الحملات التشويهية الممنهجة ضد حركة النهضة، وتمادي بعض الاصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة والتعريض بالحركة والتحريض على قياداتها والشحن ضد أعضائها وأنصارها فهل فعلا تتعرض الحركة لحملة تشويه ممنهجة؟
في نظر عدد من المتابعين فان المسألة لا تتعدى حدود "الفرقعة الاعلامية "المضادة و استمالة الانصار على اعتبار ان الملاحقة القضائية لمن يشوه الحركة هو مطلب لعدد من القواعد الذين طالبوا في مرات عديدة عدم السكوت امام التهم المتعاظمة في المشهد السياسي لها والمتعلقة بعلاقتها بالارهاب وغيرها.
واذ يرى البعض الاخر في سكوت حركة النهضة طيلة السنوات الماضية ازاء خطب الاقصاء تكتيكا اتصاليا زاد في شعبيتها أمام الجماهير لاستعطافهم ، حيث اثبتت مختلف التجارب الانتخابية بعد سنة 2011 أن الخطب المعادية لوجود الحركة ضمن المشهد السياسي قد منيت بعزلة كبيرة فان عضو المكتب التنفيذي للحزب النائبة فريدة العبيدي توضح «للشروق» دوافع القرار الاخير والتي ارجعتها الى ملاحظة جزء كبير من الخطاب الاعلامي مضمونه التحريض ضدهم سبا وشتما وتعريضا بما يحيد عن الرسائل الهادفة والنقد البناء.
واضافت العبيدي أن تزايد منسوب الخطب التحريضية ضد الحركة ووصفها بالارهابية تم تسجيله بشكل ادق في الاعلام المرئي نافية وجود دوافع سياسية للقرار حيث قالت:" عديد الانصار والمنخرطين يلوموننا دائما ازاء السكوت ضد الخطب التحريضية التي تتجاوز مستوى النقد".

أشرف الرياحي
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السياسي
النهضة تقرّر مقاضاة من ينخرط في حملات تشويهها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

تونس ـ الشروق:
مقاضاة كل الاشخاص والمؤسسات الاعلامية التي وصفتها بالمنخرطة في حملات مغرضة ضدها هو قرار حركة النهضة الاخير الذي دفع الى التساؤل حول وجود حملة ضدها من عدمها وعن دوافع القرار وتوقيته.
وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد كلف الجمعة الماضي مكتبي الشؤون القانونية و الإعلام والاتصال في الحركة باعداد الملفات والقيام بالإجراءات اللازمة ضد ما اسماه تتالي الحملات التشويهية الممنهجة ضد حركة النهضة، وتمادي بعض الاصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة والتعريض بالحركة والتحريض على قياداتها والشحن ضد أعضائها وأنصارها فهل فعلا تتعرض الحركة لحملة تشويه ممنهجة؟
في نظر عدد من المتابعين فان المسألة لا تتعدى حدود "الفرقعة الاعلامية "المضادة و استمالة الانصار على اعتبار ان الملاحقة القضائية لمن يشوه الحركة هو مطلب لعدد من القواعد الذين طالبوا في مرات عديدة عدم السكوت امام التهم المتعاظمة في المشهد السياسي لها والمتعلقة بعلاقتها بالارهاب وغيرها.
واذ يرى البعض الاخر في سكوت حركة النهضة طيلة السنوات الماضية ازاء خطب الاقصاء تكتيكا اتصاليا زاد في شعبيتها أمام الجماهير لاستعطافهم ، حيث اثبتت مختلف التجارب الانتخابية بعد سنة 2011 أن الخطب المعادية لوجود الحركة ضمن المشهد السياسي قد منيت بعزلة كبيرة فان عضو المكتب التنفيذي للحزب النائبة فريدة العبيدي توضح «للشروق» دوافع القرار الاخير والتي ارجعتها الى ملاحظة جزء كبير من الخطاب الاعلامي مضمونه التحريض ضدهم سبا وشتما وتعريضا بما يحيد عن الرسائل الهادفة والنقد البناء.
واضافت العبيدي أن تزايد منسوب الخطب التحريضية ضد الحركة ووصفها بالارهابية تم تسجيله بشكل ادق في الاعلام المرئي نافية وجود دوافع سياسية للقرار حيث قالت:" عديد الانصار والمنخرطين يلوموننا دائما ازاء السكوت ضد الخطب التحريضية التي تتجاوز مستوى النقد".

أشرف الرياحي
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خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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