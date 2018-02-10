«الهندي المقشّر» أمام وزارة الداخلية

تونس ـ الشروق:

استنكر نائب حركة نداء تونس علي بن سالم امس خلال جلسة عامة في البرلمان بعض التصرفات التي يأتيها عدد من المواطنين والمتعلقة اساسا بالقاء الفضلات في الاماكن العامة كما اشار الى استيائه من مشهد جلب انتباهه منذ فترة وهو وجود احد باعة «الهندي المقشر» قرب مقر وزارة الداخلية.. اما وزير الداخلية لطفي براهم فاجاب بانه يقوم دوريا بتفقد محيط وزارة الداخلية ولم يلحظ وجود هذا البائع ووعد بمتابعة الامر.

سرحان الشيخاوي