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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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«الهندي المقشّر» أمام وزارة الداخلية
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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السياسي
«الهندي المقشّر» أمام وزارة الداخلية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

تونس ـ الشروق:
استنكر نائب حركة نداء تونس علي بن سالم امس خلال جلسة عامة في البرلمان بعض التصرفات التي يأتيها عدد من المواطنين والمتعلقة اساسا بالقاء الفضلات في الاماكن العامة كما اشار الى استيائه من مشهد جلب انتباهه منذ فترة وهو وجود احد باعة «الهندي المقشر» قرب مقر وزارة الداخلية.. اما وزير الداخلية لطفي براهم فاجاب بانه يقوم دوريا بتفقد محيط وزارة الداخلية ولم يلحظ وجود هذا البائع ووعد بمتابعة الامر.

سرحان الشيخاوي
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السياسي
«الهندي المقشّر» أمام وزارة الداخلية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

تونس ـ الشروق:
استنكر نائب حركة نداء تونس علي بن سالم امس خلال جلسة عامة في البرلمان بعض التصرفات التي يأتيها عدد من المواطنين والمتعلقة اساسا بالقاء الفضلات في الاماكن العامة كما اشار الى استيائه من مشهد جلب انتباهه منذ فترة وهو وجود احد باعة «الهندي المقشر» قرب مقر وزارة الداخلية.. اما وزير الداخلية لطفي براهم فاجاب بانه يقوم دوريا بتفقد محيط وزارة الداخلية ولم يلحظ وجود هذا البائع ووعد بمتابعة الامر.

سرحان الشيخاوي
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دعت إليه عديد الاطراف منذ عام:الحاجة الى الحوار الاقتصادي ـ الاجتماعي تتأكد
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تطالب عديد الأطراف منذ أكثر من عام بضرورة تنظيم حوار اقتصادي واجتماعي يساعد على اخراج البلاد من وضعها الصعب....
المزيد >>
علي العريض النائب وأمين عام حزب حركة النهضة لـ«الشروق»:لا ديمقراطية في ظلّ الفساد وشراء الأصوات
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كيف تنظر حركة النهضة الى المشهد السياسي؟ وما هي...
المزيد >>
أولا وأخيرا:دولة الكانون
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
لا أدعي في الأمر علما ولا فلسفة ولا فتوى ولا...
المزيد >>
من ذكريات مناضل وطني (61):محمد الكيلاني:الضغط لتسريع المحاكمة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في مرحلة الإضرابات الأولى التي خضناها في السجن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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الأخبار الأكثر قراءة
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