وزير الداخلية في البرلمان:لا وجود لـ«بلاك ووتر» في تونس

في جلسة امتدت على ثلاث ساعات اجاب وزير الداخلية عن اسئلة سبع نواب من البرلمان تمحورت حول بعض الاجراءات الاستثنائية والخيمات الدعوية ونشاط شركة «بلاك ووتر» الأمريكية في تونس.

تونس ـ الشروق:

اكّد وزير الداخلية لطفي براهم اثناء حضوره في جلسة عامة في البرلمان للاجابة عن عدد من الاسئلة الشفاهية التي قدمها عدد من النواب، في اجابة عن بعض الاجراءات في النقاط الحدودية التي تحدّ من «حرية التنقل» ان الفصل 4 من الامر 342 لسنة 1975 اسند لوزارة الداخلية مهمة مراقبة جولان الاشخاص، وان وزارة الداخلية توفرت لها معلومات تفيد وجود مجموعات ذات شبهة ارهابية ترغب في التحول الى بؤر القتال او الى الجبال لمساعدة الارهاب ماديا او بالعنصر البشري لتنفيذ عمليات ارهابية اما في تونس او في الخارج.. والوزارة قدّرت على ضوء المعلومات اخضاعهم الى اجراءات استثنائية تقضي بالاستشارة قبل السماح بدخولهم او خروجهم.

التخفيف من هذا الإجراء

الوزير اضاف ان الوزارة تحرص على التخفيف من الاجراء ولذلك كوّنت لجانا مختصة لمراجعة هذا الصنف من الاجراءات والابقاء على الاشخاص الذين تعلقت بهم اسباب جوهرية لبقائهم ضمن هذا الاجراء وتم تكوين اللجان منذ اكتوبر 2017.. كما اشار الى ان الوزارة جادة في هذا الملف وهي تجري استشارات مع وزارة العدل ومختصين لايجاد صيغة تؤطر وتوحّد وتقلل من هذا الاجراء بما يفيد المواطن ويضمن امن البلاد.

الهجرة غير الشرعية

اما عن الخدمات في نقاط العبور قال الوزير انه تم تدعيم هذه النقاط بالعنصر البشري والمادي وتم تكثيف الممرات وتسهيل الاجراءات للمواطنين.. كما اشار لطفي براهم الى انه في سنة 2017 وفي اطار الحد من الهجرة غير الشرعية تم ايقاف 8838 نفرا منهم 8050 عبر الحدود البحرية و780 عبر الحدود البرية وهم من جنسيات تونسية واجنبية، كما تم حجز41 زورقا و100 مركب و4 بواخر تجارية اضافة الى ايقاف 122 منظما لهذه الرحلات.

اما في ما يتعلق بعقود العمل الوهمية قال الوزير ان الوزارة تتعامل بجدية مع هذا الملف حيث وردت 9 مراسلات وتشكيات من سفارة تونس في قطر وتم التحرك في الملف وتم الكشف عن 3 شركات وشركة اخرى تقودها وكيلة تم ايقافها اضافة الى وسطاء في هذا المجال واحالتهم الى العدالة.

«بلاك ووتر»

امّا في ما يتعلق بالشركة الامنية الامريكية «بلاك ووتر» والتي تم استخدامها في العديد من الدول في نشاطات مشبوهة والحديث عن نشاطها في تونس قال الوزير ان هذه الشركة تنشط في العديد من الدول وبالتحري في موضوعها اتّضح انها غير مسجلة بالسجل التجاري في تونس ولم يرد اي ملف منها للحصول على رخصة اما في اسداء مراقبة وحراسة المنقولات او العقارات او نقل العملة والمجهرات وحراستها او الحماية البدنية للاشخاص، وشدّد الوزير على ان النشاطات ذات الصبغة الامنية مؤطّرة بالقانون 81 لسنة 2002، اما في ما يتعلق بالحاق اعوان الامن الوطني لدى هياكل اخرى فيكون لدى جهات حكومية منظمات دولية وعبر وزارة الخارجية ووكالة التعاون الفني، اما بقية الحالات وخاصة مكافحة التجسس فان مصالح وزارة الداخلية تقوم بكافة الاجراءات والمصالح الامنية المختصة ولم تسجل توافد عناصر امنية او من جنسيات اخرى تابعين لهذه الشركة في بلادنا.

الأمنيون المتقاعدون

لطفي براهم اضاف ان في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع العديد من الاطارات الذين احيلوا على التقاعد، لكن الى حد هذا التاريخ وحسب الافادات ليست لوزارة الداخلية اي قائمة قد تكون التحقت بالعمل لدى هذه الشركة.. وشدّد الوزير على ان انشطة الامنيين والعسكريين المتقاعدين عادية وهي اساسا ضمن شركات الحراسة حيث يقومون بمهام في اطار القانون في شركات تونسية او اجنبية وفي شكل عقود عادية منظمة وهي محل متابعة وتنسيق كامل مع الأجهزة الامنية في هذا المجال وتعمل بعضها في الفضاء الصحراوي وفي الشركات البترولية.

خيمة دعوية

اما في ما يتعلّق بجمعية «الدعوة والاصلاح» التي يترأسها القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز والتي عقدت خيمة دعوية في ولاية زغوان في اكتوبر 2017 قال وزير الداخلية ان المصالح الجهوية سمحت للجمعية بالنشاط شرط الالتزام بمضمون مراسلتها، وشدّد على ان الجمعية تقدمت بطلب وتعهدت بخلاص معلوم الكهرباء حسب ما يتم تقديره وهو ما تم فعلا، ولم يتم تسجيل اي اخلال من شانه ان يمس بالأمن العام خلال اجتماعها.. كما اعتبر ان عدم عقد الخيمة في سليانة سببه توتر الاجواء هناك وبالتالي تم الانتقال الى زغوان.كما اكد الوزير انه تم التعامل مع عديد الجمعيات وتمت احالة العديد من هيئات الجمعيات الى القضاء وكل ماكان هناك خرق ويتم ذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية واشار الى ان الوزارة تتعرض الى ضغوطات وحتى حملات في بعض الاحيان خاصة في سياق عملها مع الجمعيات الرياضية حيث تم منع بعض الاناشيد و«الدخلات» والشعارات ذات البعد التكفيري او السياسي او التي تمس بالآداب العامة.

اغتيال محمد الزواري

لم يجب وزير الداخلية لطفي براهم عن السؤال المتعلق باخر المعطيات حول قضية اغتيال محمد الزواري واشار الى انها من مشمولات قاضي التحقيق ولا يمكن التصريح فيها باعتبار ان التصريح مخالف لسرية الابحاث، اما عن نشاط المخابرات قال الوزير ان وزارة الداخلية جاهزة للتصدي لاي محاولة اختراق وهي تقوم برصد كل نشاط مشبوه والتنسيق مع القضاء في شأنه.

سرحان الشيخاوي