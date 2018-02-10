أخبار الأحزاب

نداء تونس

نظم حزب حركة نداء تونس امس لقاء وطنيا خاصا باتمام الوثائق القانونية لقائمات الحزب في الانتخابات البلدية تحت اشراف مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي بحضور ثلة من الاطارات المحلية والجهوية ونواب الحزب الذين تباحثوا اخر التحضيرات التقنية والقانونية للاستحقاق البلدي.

الحزب الدستوري الحر

أعلن الحزب الدستوري الحرّ اعتزامه تقديم شكايات جزائية وإدارية ضد رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011 وكلّ من تورّط بأي شكل من الأشكال في الإضرار بالمصالح العليا للوطن معتبرا في نص البيان أن خيارات مختلف الحكومات الخاطئة ترتقي الى جرائم ضد الدولة التونسية وتستوجب المؤاخذة الإدارية والجزائية لمرتكبيها.

آفاق تونس

أعلنت كاتبة الدولة السابقة للشباب فاتن قلال استقالتها من حزب افاق تونس واتهمت رئيس الحزب ياسين إبراهيم بممارسة الإقصاء ضدّ مناضلي آفاق تونس وتجاهل قياداته، وتابعت قلال تدوينتها المعلنة للاستقالة بالقول: لا جدوى من إهدار الطاقات أكثر خاطر حديثك مع إلّي ما يفهمكش... على حدّ تعبيرها.

الجبهة الشعبية

أدانت كتلة الجبهة الشعبية في بيان اصدرته امس ما أسمته بـ”تعطيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” خلال الجلسة الاخيرة التي عقدتها لجنة الحقوق والحريات، متهمة نواب الائتلاف الحاكم ورئاسة مجلس نواب الشعب وإدارته بـ”الخضوع للضغوط والإملاءات المسلطة على بلادنا لإجهاض إصدار القانون المجرم للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.