أخبار الأحزاب

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23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
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20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
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19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
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نداء تونس
نظم حزب حركة نداء تونس امس لقاء وطنيا خاصا باتمام الوثائق القانونية لقائمات الحزب في الانتخابات البلدية تحت اشراف مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي بحضور ثلة من الاطارات المحلية والجهوية ونواب الحزب الذين تباحثوا اخر التحضيرات التقنية والقانونية للاستحقاق البلدي.
الحزب الدستوري الحر
أعلن الحزب الدستوري الحرّ اعتزامه تقديم شكايات جزائية وإدارية ضد رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011 وكلّ من تورّط بأي شكل من الأشكال في الإضرار بالمصالح العليا للوطن معتبرا في نص البيان أن خيارات مختلف الحكومات الخاطئة ترتقي الى جرائم ضد الدولة التونسية وتستوجب المؤاخذة الإدارية والجزائية لمرتكبيها.
آفاق تونس
أعلنت كاتبة الدولة السابقة للشباب فاتن قلال استقالتها من حزب افاق تونس واتهمت رئيس الحزب ياسين إبراهيم بممارسة الإقصاء ضدّ مناضلي آفاق تونس وتجاهل قياداته، وتابعت قلال تدوينتها المعلنة للاستقالة بالقول: لا جدوى من إهدار الطاقات أكثر خاطر حديثك مع إلّي ما يفهمكش... على حدّ تعبيرها.
الجبهة الشعبية
أدانت كتلة الجبهة الشعبية في بيان اصدرته امس ما أسمته بـ”تعطيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” خلال الجلسة الاخيرة التي عقدتها لجنة الحقوق والحريات، متهمة نواب الائتلاف الحاكم ورئاسة مجلس نواب الشعب وإدارته بـ”الخضوع للضغوط والإملاءات المسلطة على بلادنا لإجهاض إصدار القانون المجرم للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.
نداء تونس
نظم حزب حركة نداء تونس امس لقاء وطنيا خاصا باتمام الوثائق القانونية لقائمات الحزب في الانتخابات البلدية تحت اشراف مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي بحضور ثلة من الاطارات المحلية والجهوية ونواب الحزب الذين تباحثوا اخر التحضيرات التقنية والقانونية للاستحقاق البلدي.
الحزب الدستوري الحر
أعلن الحزب الدستوري الحرّ اعتزامه تقديم شكايات جزائية وإدارية ضد رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011 وكلّ من تورّط بأي شكل من الأشكال في الإضرار بالمصالح العليا للوطن معتبرا في نص البيان أن خيارات مختلف الحكومات الخاطئة ترتقي الى جرائم ضد الدولة التونسية وتستوجب المؤاخذة الإدارية والجزائية لمرتكبيها.
آفاق تونس
أعلنت كاتبة الدولة السابقة للشباب فاتن قلال استقالتها من حزب افاق تونس واتهمت رئيس الحزب ياسين إبراهيم بممارسة الإقصاء ضدّ مناضلي آفاق تونس وتجاهل قياداته، وتابعت قلال تدوينتها المعلنة للاستقالة بالقول: لا جدوى من إهدار الطاقات أكثر خاطر حديثك مع إلّي ما يفهمكش... على حدّ تعبيرها.
الجبهة الشعبية
أدانت كتلة الجبهة الشعبية في بيان اصدرته امس ما أسمته بـ”تعطيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” خلال الجلسة الاخيرة التي عقدتها لجنة الحقوق والحريات، متهمة نواب الائتلاف الحاكم ورئاسة مجلس نواب الشعب وإدارته بـ”الخضوع للضغوط والإملاءات المسلطة على بلادنا لإجهاض إصدار القانون المجرم للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018