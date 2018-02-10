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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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من ذكريات مناضل وطني (61):محمد الكيلاني:الضغط لتسريع المحاكمة
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السياسي
من ذكريات مناضل وطني (61):محمد الكيلاني:الضغط لتسريع المحاكمة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

في مرحلة الإضرابات الأولى التي خضناها في السجن اقتنعت الإدارة أن من معنا لن يستسلموا بسهولة كما أن المحامين لعبوا دورا كبيرا في فضح تلك الممارسات واحتجوا لدى وزارة العدل ووكالة الجمهورية على ما يتعرض له جماعة القضية 101 من ضغط.
كذلك احتجوا على تشريك «الباندية» في عملية إرغامنا على الحقن وهو ما اجبر في النهاية وزارة الداخلية على التراجع عن ممارسة الحقنة ثم تعهد قاضي لتحقيق بتقديم قرار ختم البحث في اقرب وقت ممكن وذلك ما جعل محاكمتنا تنطلق من جويلية 1975.
لم ننل أي مطلب بطريقة سهلة في حين أن جماعة الجبهة القومية التقدمية لتحرير تونس كانوا هناك منذ 3 سنوات ولم يتم عرضهم بعد على المحاكمة وهو ما أردت من خلاله أن أقول ان الإنسان ان لم يدافع عن مطالبه فانه سيدفن هناك حتى تسمح ظروفهم بمحاكمته.
يمكن ان نقول ان تلك المرحلة الأولى قبل المحاكمة وبداية المرور على حاكم التحقيق كانت فرصة لتنظيم دفاعاتنا في نقاشاتنا من تحت أبواب الزنزانة وناقشنا الرد على التهم الموجهة إلينا وتناولنا التآمر على امن الدولة وقضية التحريض على التباغض والتمرد وقضية ترويج الأخبار الزائفة وقضية الانتماء الى تنظيم غير معترف به في حين ان الفضل الثامن من الدستور القديم يسمح بحق التنظيم النقابي والسياسي والجمعياتي.
كانت مناسبة للتعرض الى كل تلك القضايا وليعلم كل رفيق ما سيقول في ردوده على قاضي التحقيق وما الملف الذي سيركز عليه كل منا، وفي تلك الفترة طرحت مسالة القومية والتي تناولناها فيما بعد في المحاكمة لكن لم تأخذ مكانة كبيرة في النقاش مع قاضي التحقيق لكن عدنا إليها في المحاكمة في اتجاه تبني القومية العربية.
كما كنا ننسق في إعداد دفاعاتنا وتقسيمها مع المحامين ، وبالتالي كان هذا الإطار العام الذي بدأنا فيه الاستعداد للمحاكمة والذي عشنا فيه الطور الأول من وجودنا في السجن قبل المحاكمة.
باختصار خلال عام تقريبا او اقل بقليل قمنا ب105 أيام إضراب جوع ومنهم الإضراب الأخير بعد صدور الأحكام ضدنا قمنا به مطالبين بتجميعنا في نفس العنبر في السجن ودام 22 او 23 يوما نحن في القصرين 23 وآخرين 22 يوما.
كانت سنة مواجهة وصعبة جدا لنا وللسلطة التي أجبرناها على ان تعلم ان هؤلاء ليسوا قطاع طرق وانما أصحاب مبادئ وأفكار ويطالبون بان يتم التعامل معهم كمساجين سياسيين وأصحاب رأي.
بعد خروجنا من قلم التحقيق وإضرابات الجوع التي قمنا بها من اجل التسريع بقرار ختم البحث انطلقت محاكمة الفارين غيابيا وهم حوالي 20 وكانت تركيبة محكمة امن الدولة تتكون من قاض ومستشار من سلك القضاء بينما البقية اثنان من مجلس النواب ومنهما من كان عضوا في اللجنة المركزية للحزب الدستوري.

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السياسي
من ذكريات مناضل وطني (61):محمد الكيلاني:الضغط لتسريع المحاكمة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

في مرحلة الإضرابات الأولى التي خضناها في السجن اقتنعت الإدارة أن من معنا لن يستسلموا بسهولة كما أن المحامين لعبوا دورا كبيرا في فضح تلك الممارسات واحتجوا لدى وزارة العدل ووكالة الجمهورية على ما يتعرض له جماعة القضية 101 من ضغط.
كذلك احتجوا على تشريك «الباندية» في عملية إرغامنا على الحقن وهو ما اجبر في النهاية وزارة الداخلية على التراجع عن ممارسة الحقنة ثم تعهد قاضي لتحقيق بتقديم قرار ختم البحث في اقرب وقت ممكن وذلك ما جعل محاكمتنا تنطلق من جويلية 1975.
لم ننل أي مطلب بطريقة سهلة في حين أن جماعة الجبهة القومية التقدمية لتحرير تونس كانوا هناك منذ 3 سنوات ولم يتم عرضهم بعد على المحاكمة وهو ما أردت من خلاله أن أقول ان الإنسان ان لم يدافع عن مطالبه فانه سيدفن هناك حتى تسمح ظروفهم بمحاكمته.
يمكن ان نقول ان تلك المرحلة الأولى قبل المحاكمة وبداية المرور على حاكم التحقيق كانت فرصة لتنظيم دفاعاتنا في نقاشاتنا من تحت أبواب الزنزانة وناقشنا الرد على التهم الموجهة إلينا وتناولنا التآمر على امن الدولة وقضية التحريض على التباغض والتمرد وقضية ترويج الأخبار الزائفة وقضية الانتماء الى تنظيم غير معترف به في حين ان الفضل الثامن من الدستور القديم يسمح بحق التنظيم النقابي والسياسي والجمعياتي.
كانت مناسبة للتعرض الى كل تلك القضايا وليعلم كل رفيق ما سيقول في ردوده على قاضي التحقيق وما الملف الذي سيركز عليه كل منا، وفي تلك الفترة طرحت مسالة القومية والتي تناولناها فيما بعد في المحاكمة لكن لم تأخذ مكانة كبيرة في النقاش مع قاضي التحقيق لكن عدنا إليها في المحاكمة في اتجاه تبني القومية العربية.
كما كنا ننسق في إعداد دفاعاتنا وتقسيمها مع المحامين ، وبالتالي كان هذا الإطار العام الذي بدأنا فيه الاستعداد للمحاكمة والذي عشنا فيه الطور الأول من وجودنا في السجن قبل المحاكمة.
باختصار خلال عام تقريبا او اقل بقليل قمنا ب105 أيام إضراب جوع ومنهم الإضراب الأخير بعد صدور الأحكام ضدنا قمنا به مطالبين بتجميعنا في نفس العنبر في السجن ودام 22 او 23 يوما نحن في القصرين 23 وآخرين 22 يوما.
كانت سنة مواجهة وصعبة جدا لنا وللسلطة التي أجبرناها على ان تعلم ان هؤلاء ليسوا قطاع طرق وانما أصحاب مبادئ وأفكار ويطالبون بان يتم التعامل معهم كمساجين سياسيين وأصحاب رأي.
بعد خروجنا من قلم التحقيق وإضرابات الجوع التي قمنا بها من اجل التسريع بقرار ختم البحث انطلقت محاكمة الفارين غيابيا وهم حوالي 20 وكانت تركيبة محكمة امن الدولة تتكون من قاض ومستشار من سلك القضاء بينما البقية اثنان من مجلس النواب ومنهما من كان عضوا في اللجنة المركزية للحزب الدستوري.

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