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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
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السياسي
أولا وأخيرا:دولة الكانون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

لا أدعي في الأمر علما ولا فلسفة ولا فتوى ولا اجتهادا

لا أدعي أنني جئت بالجديد الجيد لسوق الخردة للقطع الثورية المستعملة في طواحين الرياح إذا قلت لكم أن تونس لم تعد خضراء غضّة يانعة لا لاحتراق غاباتها في كل صيف ولا انحباس الغيث عن مزارعها وإنما من جراء مرض «التبقّع الثوري» الذي أتى على كل مزروع ومغروس وأصاب الجذور والجذوع والورق والأغصان بما فيها من أزهار وثمار.
إن لونها اليوم يتأرجح بين الرمادي الداكن والأسود الغامق لا في عيوننا السود وإنما في العيون الزرق في ما وراء البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط الذي أخذنا من بياضه تبييض الأموال ومن توسطه وساطة هذه الأموال بالرهاب والترهيب والاحزاب والتخريب والخراب.
ولكن لماذا اتخذوا من دون الألوان كلها لون الرماد وسواد الفحم في رسم تونس في قوائم تصنيفهم للدول والشعوب فيضعونها تارة في القائمة الرمادية وطورا في القائمة السوداء وما علاقة الرماد والفحم بهذا البلد؟
ببساطة ربما لأنهم رأوا بأعينهم الزرقاء هذه البلاد ما كفت يوما عن الاشتعال وكل اشتعال يخلّف فحما وكل فحم يخلف رمادا يخفي عادة في جوفه لهبا.
ولأن وهذا الأهم أدركوا أن من ركبوا الثورة وحط بهم الركب في سدة الحكم لا اختصاص لهم سوى ذر الرماد على العيون العسلية والسود وكيف لايختارون الفحم مع الرماد و هم أدرى الناس بأن هذا الشعب «مزنزن» يخنقه أكسيد الكربون الثوري المنبعث من دكاكين الأحزاب وصالونات المافيا ومنتجعات الفساد الأعظم الذي تجنس تونسيا بـ«كوارتو» وأصبح أفسد القوم سيدهم.
باختصار نحن من اخترنا لأنفسنا ضبابية لون الرماد وقتامة سواد الفحم واقحمنا أنفسنا بأنفسنا في رماد وفحم كانون الثورة وقلناها نحن في دولة القانون والمؤسسات الفاعلة فيما يرانا الغير في دولة الكانون والمؤسسات الشاعلة وكل ما عشناه ونعيشه «زنزانة» في «زنزانة».

بقلم: مسعود الكوكي
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السياسي
أولا وأخيرا:دولة الكانون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

لا أدعي في الأمر علما ولا فلسفة ولا فتوى ولا اجتهادا

لا أدعي أنني جئت بالجديد الجيد لسوق الخردة للقطع الثورية المستعملة في طواحين الرياح إذا قلت لكم أن تونس لم تعد خضراء غضّة يانعة لا لاحتراق غاباتها في كل صيف ولا انحباس الغيث عن مزارعها وإنما من جراء مرض «التبقّع الثوري» الذي أتى على كل مزروع ومغروس وأصاب الجذور والجذوع والورق والأغصان بما فيها من أزهار وثمار.
إن لونها اليوم يتأرجح بين الرمادي الداكن والأسود الغامق لا في عيوننا السود وإنما في العيون الزرق في ما وراء البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط الذي أخذنا من بياضه تبييض الأموال ومن توسطه وساطة هذه الأموال بالرهاب والترهيب والاحزاب والتخريب والخراب.
ولكن لماذا اتخذوا من دون الألوان كلها لون الرماد وسواد الفحم في رسم تونس في قوائم تصنيفهم للدول والشعوب فيضعونها تارة في القائمة الرمادية وطورا في القائمة السوداء وما علاقة الرماد والفحم بهذا البلد؟
ببساطة ربما لأنهم رأوا بأعينهم الزرقاء هذه البلاد ما كفت يوما عن الاشتعال وكل اشتعال يخلّف فحما وكل فحم يخلف رمادا يخفي عادة في جوفه لهبا.
ولأن وهذا الأهم أدركوا أن من ركبوا الثورة وحط بهم الركب في سدة الحكم لا اختصاص لهم سوى ذر الرماد على العيون العسلية والسود وكيف لايختارون الفحم مع الرماد و هم أدرى الناس بأن هذا الشعب «مزنزن» يخنقه أكسيد الكربون الثوري المنبعث من دكاكين الأحزاب وصالونات المافيا ومنتجعات الفساد الأعظم الذي تجنس تونسيا بـ«كوارتو» وأصبح أفسد القوم سيدهم.
باختصار نحن من اخترنا لأنفسنا ضبابية لون الرماد وقتامة سواد الفحم واقحمنا أنفسنا بأنفسنا في رماد وفحم كانون الثورة وقلناها نحن في دولة القانون والمؤسسات الفاعلة فيما يرانا الغير في دولة الكانون والمؤسسات الشاعلة وكل ما عشناه ونعيشه «زنزانة» في «زنزانة».

بقلم: مسعود الكوكي
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خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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