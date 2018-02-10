أولا وأخيرا:دولة الكانون

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لا أدعي في الأمر علما ولا فلسفة ولا فتوى ولا اجتهادا
لا أدعي أنني جئت بالجديد الجيد لسوق الخردة للقطع الثورية المستعملة في طواحين الرياح إذا قلت لكم أن تونس لم تعد خضراء غضّة يانعة لا لاحتراق غاباتها في كل صيف ولا انحباس الغيث عن مزارعها وإنما من جراء مرض «التبقّع الثوري» الذي أتى على كل مزروع ومغروس وأصاب الجذور والجذوع والورق والأغصان بما فيها من أزهار وثمار.
إن لونها اليوم يتأرجح بين الرمادي الداكن والأسود الغامق لا في عيوننا السود وإنما في العيون الزرق في ما وراء البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط الذي أخذنا من بياضه تبييض الأموال ومن توسطه وساطة هذه الأموال بالرهاب والترهيب والاحزاب والتخريب والخراب.
ولكن لماذا اتخذوا من دون الألوان كلها لون الرماد وسواد الفحم في رسم تونس في قوائم تصنيفهم للدول والشعوب فيضعونها تارة في القائمة الرمادية وطورا في القائمة السوداء وما علاقة الرماد والفحم بهذا البلد؟
ببساطة ربما لأنهم رأوا بأعينهم الزرقاء هذه البلاد ما كفت يوما عن الاشتعال وكل اشتعال يخلّف فحما وكل فحم يخلف رمادا يخفي عادة في جوفه لهبا.
ولأن وهذا الأهم أدركوا أن من ركبوا الثورة وحط بهم الركب في سدة الحكم لا اختصاص لهم سوى ذر الرماد على العيون العسلية والسود وكيف لايختارون الفحم مع الرماد و هم أدرى الناس بأن هذا الشعب «مزنزن» يخنقه أكسيد الكربون الثوري المنبعث من دكاكين الأحزاب وصالونات المافيا ومنتجعات الفساد الأعظم الذي تجنس تونسيا بـ«كوارتو» وأصبح أفسد القوم سيدهم.
باختصار نحن من اخترنا لأنفسنا ضبابية لون الرماد وقتامة سواد الفحم واقحمنا أنفسنا بأنفسنا في رماد وفحم كانون الثورة وقلناها نحن في دولة القانون والمؤسسات الفاعلة فيما يرانا الغير في دولة الكانون والمؤسسات الشاعلة وكل ما عشناه ونعيشه «زنزانة» في «زنزانة».
لا أدعي في الأمر علما ولا فلسفة ولا فتوى ولا اجتهادا
لا أدعي أنني جئت بالجديد الجيد لسوق الخردة للقطع الثورية المستعملة في طواحين الرياح إذا قلت لكم أن تونس لم تعد خضراء غضّة يانعة لا لاحتراق غاباتها في كل صيف ولا انحباس الغيث عن مزارعها وإنما من جراء مرض «التبقّع الثوري» الذي أتى على كل مزروع ومغروس وأصاب الجذور والجذوع والورق والأغصان بما فيها من أزهار وثمار.
إن لونها اليوم يتأرجح بين الرمادي الداكن والأسود الغامق لا في عيوننا السود وإنما في العيون الزرق في ما وراء البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط الذي أخذنا من بياضه تبييض الأموال ومن توسطه وساطة هذه الأموال بالرهاب والترهيب والاحزاب والتخريب والخراب.
ولكن لماذا اتخذوا من دون الألوان كلها لون الرماد وسواد الفحم في رسم تونس في قوائم تصنيفهم للدول والشعوب فيضعونها تارة في القائمة الرمادية وطورا في القائمة السوداء وما علاقة الرماد والفحم بهذا البلد؟
ببساطة ربما لأنهم رأوا بأعينهم الزرقاء هذه البلاد ما كفت يوما عن الاشتعال وكل اشتعال يخلّف فحما وكل فحم يخلف رمادا يخفي عادة في جوفه لهبا.
ولأن وهذا الأهم أدركوا أن من ركبوا الثورة وحط بهم الركب في سدة الحكم لا اختصاص لهم سوى ذر الرماد على العيون العسلية والسود وكيف لايختارون الفحم مع الرماد و هم أدرى الناس بأن هذا الشعب «مزنزن» يخنقه أكسيد الكربون الثوري المنبعث من دكاكين الأحزاب وصالونات المافيا ومنتجعات الفساد الأعظم الذي تجنس تونسيا بـ«كوارتو» وأصبح أفسد القوم سيدهم.
باختصار نحن من اخترنا لأنفسنا ضبابية لون الرماد وقتامة سواد الفحم واقحمنا أنفسنا بأنفسنا في رماد وفحم كانون الثورة وقلناها نحن في دولة القانون والمؤسسات الفاعلة فيما يرانا الغير في دولة الكانون والمؤسسات الشاعلة وكل ما عشناه ونعيشه «زنزانة» في «زنزانة».
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018