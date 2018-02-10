أولا وأخيرا:دولة الكانون

لا أدعي في الأمر علما ولا فلسفة ولا فتوى ولا اجتهادا

لا أدعي أنني جئت بالجديد الجيد لسوق الخردة للقطع الثورية المستعملة في طواحين الرياح إذا قلت لكم أن تونس لم تعد خضراء غضّة يانعة لا لاحتراق غاباتها في كل صيف ولا انحباس الغيث عن مزارعها وإنما من جراء مرض «التبقّع الثوري» الذي أتى على كل مزروع ومغروس وأصاب الجذور والجذوع والورق والأغصان بما فيها من أزهار وثمار.

إن لونها اليوم يتأرجح بين الرمادي الداكن والأسود الغامق لا في عيوننا السود وإنما في العيون الزرق في ما وراء البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط الذي أخذنا من بياضه تبييض الأموال ومن توسطه وساطة هذه الأموال بالرهاب والترهيب والاحزاب والتخريب والخراب.

ولكن لماذا اتخذوا من دون الألوان كلها لون الرماد وسواد الفحم في رسم تونس في قوائم تصنيفهم للدول والشعوب فيضعونها تارة في القائمة الرمادية وطورا في القائمة السوداء وما علاقة الرماد والفحم بهذا البلد؟

ببساطة ربما لأنهم رأوا بأعينهم الزرقاء هذه البلاد ما كفت يوما عن الاشتعال وكل اشتعال يخلّف فحما وكل فحم يخلف رمادا يخفي عادة في جوفه لهبا.

ولأن وهذا الأهم أدركوا أن من ركبوا الثورة وحط بهم الركب في سدة الحكم لا اختصاص لهم سوى ذر الرماد على العيون العسلية والسود وكيف لايختارون الفحم مع الرماد و هم أدرى الناس بأن هذا الشعب «مزنزن» يخنقه أكسيد الكربون الثوري المنبعث من دكاكين الأحزاب وصالونات المافيا ومنتجعات الفساد الأعظم الذي تجنس تونسيا بـ«كوارتو» وأصبح أفسد القوم سيدهم.

باختصار نحن من اخترنا لأنفسنا ضبابية لون الرماد وقتامة سواد الفحم واقحمنا أنفسنا بأنفسنا في رماد وفحم كانون الثورة وقلناها نحن في دولة القانون والمؤسسات الفاعلة فيما يرانا الغير في دولة الكانون والمؤسسات الشاعلة وكل ما عشناه ونعيشه «زنزانة» في «زنزانة».

بقلم: مسعود الكوكي