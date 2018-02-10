إنريكي يقرر العودة إلى التدريب من بوابة "البريمييرليغ"

قالت تقارير صحافية إسبانية، إن المدير الفني السابق لبرشلونة، لويس إنريكي، قرر العودة إلى عالم التدريب اعتباراً من الموسم المقبل، وحدد وجهته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر إنريكي أخذ قسط من الراحة لعام واحد، بعد 3 مواسم قضاها مع برشلونة، حقق خلالها 9 ألقاب.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، فإن إنريكي يفاضل بين عرضين مقدمين من تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين، لخلافة الإيطالي أنطونيو كونتي والفرنسي آرسين فينغر على الترتيب.

وأكدت الصحيفة، أن إنريكي لن يفكر في عرضين آخرين مقدمان له من ميلان الإيطالي خلفاً لجينارو غاتوزو، وباريس سان جيرمان بدلاً من مواطنه أوناي إيمري.

ومن المتوقع أن ينتقل إنريكي إلى القطب الأزرق من العاصمة الإنجليزية لندن، حيث يعاني كونتي من موسم صعب، حيث فقد تشيلسي الأمل في المنافسة على اللقب، ورجحت مصادر صحافية أن تتم إقالة المدير الفني الإيطالي خلال الموسم الجاري أو بعد نهايته على أقصى تقدير.