إنريكي يقرر العودة إلى التدريب من بوابة "البريمييرليغ"

-
11:29تراجع عدد الإضرابات بالقطاعين الخاص والعام بنسبة 4 بالمائة خلال 2017
11 فيفري 2018
-
11:20عشرون موظفا من أعوان وإطارات هيئة الانتخابات يدخلون في إضراب جوع
11 فيفري 2018
-
11:00بطولة السعودية: عبد القادر الوسلاتي يسجل في مرمى فاروق بن مصطفى ...فيديو
11 فيفري 2018
-
10:50النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر
11 فيفري 2018
-
10:46يستنجد بأقاربه لاقتحام مركز الحرس الوطني واستعادتها
11 فيفري 2018
-
10:33الجلسة العامة للجامعة التونسية للسينمائيين الهواة
11 فيفري 2018
-
10:14برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي
11 فيفري 2018
-
10:05القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو
11 فيفري 2018
-
09:25سيناء.. الجيش المصري يقضي على 16 إرهابياً ويدمّر 66 وكراً
11 فيفري 2018
-
09:12إحياء أربعينية فقيد السينما التونسية عمار الخليفي
11 فيفري 2018
-
08:33إنريكي يقرر العودة إلى التدريب من بوابة "البريمييرليغ"
11 فيفري 2018
-
00:38سماعات آبل تفضح أسرار أصحابها!
11 فيفري 2018
-
00:29حسام بونني يستقيل من الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس
11 فيفري 2018
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
قالت تقارير صحافية إسبانية، إن المدير الفني السابق لبرشلونة، لويس إنريكي، قرر العودة إلى عالم التدريب اعتباراً من الموسم المقبل، وحدد وجهته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقرر إنريكي أخذ قسط من الراحة لعام واحد، بعد 3 مواسم قضاها مع برشلونة، حقق خلالها 9 ألقاب.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، فإن إنريكي يفاضل بين عرضين مقدمين من تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين، لخلافة الإيطالي أنطونيو كونتي والفرنسي آرسين فينغر على الترتيب.
وأكدت الصحيفة، أن إنريكي لن يفكر في عرضين آخرين مقدمان له من ميلان الإيطالي خلفاً لجينارو غاتوزو، وباريس سان جيرمان بدلاً من مواطنه أوناي إيمري.
ومن المتوقع أن ينتقل إنريكي إلى القطب الأزرق من العاصمة الإنجليزية لندن، حيث يعاني كونتي من موسم صعب، حيث فقد تشيلسي الأمل في المنافسة على اللقب، ورجحت مصادر صحافية أن تتم إقالة المدير الفني الإيطالي خلال الموسم الجاري أو بعد نهايته على أقصى تقدير.
قالت تقارير صحافية إسبانية، إن المدير الفني السابق لبرشلونة، لويس إنريكي، قرر العودة إلى عالم التدريب اعتباراً من الموسم المقبل، وحدد وجهته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقرر إنريكي أخذ قسط من الراحة لعام واحد، بعد 3 مواسم قضاها مع برشلونة، حقق خلالها 9 ألقاب.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، فإن إنريكي يفاضل بين عرضين مقدمين من تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين، لخلافة الإيطالي أنطونيو كونتي والفرنسي آرسين فينغر على الترتيب.
وأكدت الصحيفة، أن إنريكي لن يفكر في عرضين آخرين مقدمان له من ميلان الإيطالي خلفاً لجينارو غاتوزو، وباريس سان جيرمان بدلاً من مواطنه أوناي إيمري.
ومن المتوقع أن ينتقل إنريكي إلى القطب الأزرق من العاصمة الإنجليزية لندن، حيث يعاني كونتي من موسم صعب، حيث فقد تشيلسي الأمل في المنافسة على اللقب، ورجحت مصادر صحافية أن تتم إقالة المدير الفني الإيطالي خلال الموسم الجاري أو بعد نهايته على أقصى تقدير.
-
11:29تراجع عدد الإضرابات بالقطاعين الخاص والعام بنسبة 4 بالمائة خلال 2017
11 فيفري 2018
-
11:20عشرون موظفا من أعوان وإطارات هيئة الانتخابات يدخلون في إضراب جوع
11 فيفري 2018
-
11:00بطولة السعودية: عبد القادر الوسلاتي يسجل في مرمى فاروق بن مصطفى ...فيديو
11 فيفري 2018
-
10:50النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر
11 فيفري 2018
-
10:46يستنجد بأقاربه لاقتحام مركز الحرس الوطني واستعادتها
11 فيفري 2018
-
10:33الجلسة العامة للجامعة التونسية للسينمائيين الهواة
11 فيفري 2018
-
10:14برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي
11 فيفري 2018
-
10:05القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو
11 فيفري 2018
-
09:25سيناء.. الجيش المصري يقضي على 16 إرهابياً ويدمّر 66 وكراً
11 فيفري 2018
-
09:12إحياء أربعينية فقيد السينما التونسية عمار الخليفي
11 فيفري 2018
-
08:33إنريكي يقرر العودة إلى التدريب من بوابة "البريمييرليغ"
11 فيفري 2018
-
00:38سماعات آبل تفضح أسرار أصحابها!
11 فيفري 2018
-
00:29حسام بونني يستقيل من الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس
11 فيفري 2018
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018