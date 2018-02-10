دعت إليه عديد الاطراف منذ عام:الحاجة الى الحوار الاقتصادي ـ الاجتماعي تتأكد

تطالب عديد الأطراف منذ أكثر من عام بضرورة تنظيم حوار اقتصادي واجتماعي يساعد على اخراج البلاد من وضعها الصعب. اليوم تتاكد الحاجة الى هذا الحوار وسط تساؤلات عن الشكل المناسب لتنظيمه.

تونس (الشروق) ـ

بعد مرور بضعة أشهر عن تشكيلها تتالت الانتقادات لحكومة الوحدة الوطنية والاتهامات بالعجز عن تحقيق الانقاذ الاقتصادي المنتظر وعن تحسين الوضع الاجتماعي. وطوال العام الماضي تراكمت الصعوبات في وجه الاقتصاد الوطني وسجلت عديد المؤشرات تراجعا ملحوظا وتواصلت بالتوازي مع ذلك حالة الاحتقان الاجتماعي والغضب الشعبي. ومع موفى عام 2017 ومطلع العام الجديد، بدأت المخاوف تُخيم على التونسيين نتيجة ما جاء به قانون المالية من «تضييقات» مالية عليهم إلى جانب تواصل خطورة المؤشرات الاقتصادية ابرزها وضع الدينار و مخزون العملة الصعبة وانضاف اليها توقف انتاج الفسفاط وتواصل ضعف التصدير ونسق الاستثمار الداخلي والأجنبي وأرقام السياحة وأيضا ضعف الاصلاحات المنتظرة ومظاهر الفساد والتهرب الضريبي والتهريب. وجاءت التصنيفات الاخيرة لاسم تونس ضمن قائمات «سوداء» وهو ما أصبح يؤكد في نظر المحللين ضرورة قيام الأطراف الفاعلة، من سلطة وأحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني، بخطوات عاجلة للانقاذ.

هذا الانقاذ لا يمكن ان يكون في نظر المختصين إلا بتنظيم حوار وطني اقتصادي واجتماعي شامل وسريع لاستنباط الحلول والبدائل الكفيلة باخراج تونس من هذه الوضعية.

دعوات متعددة

المبادرات حول الحوار الاقتصادي والاجتماعي تعددت طيلة العام الماضي وتحديدا منذ افريل 2017 عندما دعا الأمين العام للاتحاد العام للتونسي للشغل، نور الدين الطبوبي الحكومة إلى فتح حوار لضبط خارطة طريق تتضمن برنامج إنقاذ فعلي اقتصادي واجتماعي. ويوم غرة اوت 2017 تتالت التصريحات حول ضرورة اطلاق حوار اقتصادي واجتماعي وجاءت بالخصوص على لسان المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي واكدته أطراف اخرى على غرار حركة تونس اولا حركة نداء التونسيين.

هذه الدعوات عادت مع مطلع العام الجديد وتحديدا بمناسبة اجتماع رئيس الجمهورية بالموقعين على وثيقة قرطاج يوم 5 جانفي 2018 وهو ما دعا إليه مجددا المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي . ويوم 10 جانفي 2018 دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة الحكومة إلى المبادرة بالاجتماع بالأحزاب والمنظمات الموقعة على «وثيقة قرطاج» لدراسة الوضع الحالي بالبلاد وإيجاد الحلول والإجراءات الضرورية ضمن حوار وطني اقتصادي واجتماعي تشارك فيه الأحزاب والمنظمات والخبراء وينتهي إلى مزيد ضبط وتدقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة. وهي الدعوة نفسها التي اطلقتها الرئيسة السابقة لمنظمة الاعراف وداد بوشماوي بالقول أن الوقت قد حان لعقد حوار اقتصادي واجتماعي داعية الحكومة ومختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية إلى تحمل المسؤولية في ذلك.

ومؤخرا أكد حزب «البديل التونسي» ضرورة التقاء الأحزاب السياسية حول ‹›عقد اقتصادي واجتماعي وسياسي فعلي ووضع خارطة طريق كفيلة بتصحيح المسار، وهو ما دعت اليه ايضا حركة مشروع تونس وحركة بني وطني ومنظمة «كونكت».

تنفيذ

أمام هذا التوافق بين أغلب الاطراف الفاعلة حول تنظيم حوار وطني اقتصادي واجتماعي، لم يبق سوى المرور الى التنفيذ بالسرعة التي يتطلبها الوضع الصعب للبلاد وذلك إما بمبادرة من رئيس الجمهورية او من رئيس الحكومة. ويرى مختصون انه بالامكان الاستناد الى التجربة الناجحة لرباعي الحوار الوطني السياسي لانجاح هذا الحوار الاقتصادي والاجتماعي مع ضرورة تشريك كل الاطراف السياسية والمنظمات الوطنية والخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي دون اقصاء.

مخرجات

يتفق المتابعون على ان هذا الحوار يجب ان لا يطول اكثر من اللزوم وان تترتب عنه خارطة طريق واضحة المعالم تطرح بدائل وحلولا اقتصادية واجتماعية اكثر تطورا ومواكبة للوضع الراهن وان تقطع مع منوال التنمية القديم الذي يجري تطبيقه الى اليوم لكن جدواه أصبحت محدودة.

منتدى اتحاد الشغل

اعلن الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي مؤخرا ان الاتحاد سينظم خلال النصف الثاني من شهر فيفري الجاري منتدى اقتصاديا لرسم سياسة تنموية تراعي القدرات المالية والبشرية لتونس، قائلا ان هذا المنتدى سيلتئم بعيدا عن كل التجاذبات السياسية وبحضور خبراء من المجال الاقتصادي والاجتماعي من داخل تونس ومن الخارج. ويمكن في صورة اقرار حوار وطني اقتصادي واجتماعي الاستفادة من مخرجات هذا المنتدى.

فاضل الطياشي