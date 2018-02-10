في60 ثانية

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تقدّم بأربع مراتب

حلت تونس في المرتبة الـ54 ضمن 113 بلدا في تقرير حول مؤشر «احترام دولة القانون» لسنة 2018-2017 أصدرته مؤخرا منظمة غير حكومية أمريكية «وورلد جاستيس بروجكت». حيث تحصلت على 0.53 نقطة في سلم نقاط يمتد بين صفر ونقطة واحدة (وهو أعلى ترقيم ). وتسجل تونس بذلك تقدما بأربع مراتب في هذا التصنيف مقارنة بالسنة الفارطة.

يوم غضب

نظمت النقابة العامة للبريد أمس السبت يوم غضب وتجمعا عماليا أمام وزارة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات احتجاجا على ما اعتبرته تهميش سلطة الإشراف لمطالب منظوريها وعدم الإيفاء بتعهداتها.

رئيس الوزراء الهندي في الضفة الغربية

أجرى ناريندرا مودي، أمس السبت، زيارة إلى الأراضي الفلسطينية، هي الأولى لرئيس وزراء هندي إلى الضفة الغربية المحتلة. حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار جولة شرق أوسطية.