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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

تقدّم بأربع مراتب
حلت تونس في المرتبة الـ54 ضمن 113 بلدا في تقرير حول مؤشر «احترام دولة القانون» لسنة 2018-2017 أصدرته مؤخرا منظمة غير حكومية أمريكية «وورلد جاستيس بروجكت». حيث تحصلت على 0.53 نقطة في سلم نقاط يمتد بين صفر ونقطة واحدة (وهو أعلى ترقيم ). وتسجل تونس بذلك تقدما بأربع مراتب في هذا التصنيف مقارنة بالسنة الفارطة.

يوم غضب
نظمت النقابة العامة للبريد أمس السبت يوم غضب وتجمعا عماليا أمام وزارة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات احتجاجا على ما اعتبرته تهميش سلطة الإشراف لمطالب منظوريها وعدم الإيفاء بتعهداتها.

رئيس الوزراء الهندي في الضفة الغربية
أجرى ناريندرا مودي، أمس السبت، زيارة إلى الأراضي الفلسطينية، هي الأولى لرئيس وزراء هندي إلى الضفة الغربية المحتلة. حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار جولة شرق أوسطية.

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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

تقدّم بأربع مراتب
حلت تونس في المرتبة الـ54 ضمن 113 بلدا في تقرير حول مؤشر «احترام دولة القانون» لسنة 2018-2017 أصدرته مؤخرا منظمة غير حكومية أمريكية «وورلد جاستيس بروجكت». حيث تحصلت على 0.53 نقطة في سلم نقاط يمتد بين صفر ونقطة واحدة (وهو أعلى ترقيم ). وتسجل تونس بذلك تقدما بأربع مراتب في هذا التصنيف مقارنة بالسنة الفارطة.

يوم غضب
نظمت النقابة العامة للبريد أمس السبت يوم غضب وتجمعا عماليا أمام وزارة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات احتجاجا على ما اعتبرته تهميش سلطة الإشراف لمطالب منظوريها وعدم الإيفاء بتعهداتها.

رئيس الوزراء الهندي في الضفة الغربية
أجرى ناريندرا مودي، أمس السبت، زيارة إلى الأراضي الفلسطينية، هي الأولى لرئيس وزراء هندي إلى الضفة الغربية المحتلة. حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار جولة شرق أوسطية.

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دعم التعاون
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
مؤشرات إيجابية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قالت وزيرة السياحة، سلمى اللومي إن قطاع السياحة سجل مؤشرات إيجابية خلال سنة 2017. حيث استقبلت تونس 7 ملايين...
المزيد >>
إنهاء علاقة تعاقدية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قررت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة إنهاء العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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