في60 ثانية

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تقدّم بأربع مراتب
حلت تونس في المرتبة الـ54 ضمن 113 بلدا في تقرير حول مؤشر «احترام دولة القانون» لسنة 2018-2017 أصدرته مؤخرا منظمة غير حكومية أمريكية «وورلد جاستيس بروجكت». حيث تحصلت على 0.53 نقطة في سلم نقاط يمتد بين صفر ونقطة واحدة (وهو أعلى ترقيم ). وتسجل تونس بذلك تقدما بأربع مراتب في هذا التصنيف مقارنة بالسنة الفارطة.
يوم غضب
نظمت النقابة العامة للبريد أمس السبت يوم غضب وتجمعا عماليا أمام وزارة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات احتجاجا على ما اعتبرته تهميش سلطة الإشراف لمطالب منظوريها وعدم الإيفاء بتعهداتها.
رئيس الوزراء الهندي في الضفة الغربية
أجرى ناريندرا مودي، أمس السبت، زيارة إلى الأراضي الفلسطينية، هي الأولى لرئيس وزراء هندي إلى الضفة الغربية المحتلة. حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار جولة شرق أوسطية.
تقدّم بأربع مراتب
حلت تونس في المرتبة الـ54 ضمن 113 بلدا في تقرير حول مؤشر «احترام دولة القانون» لسنة 2018-2017 أصدرته مؤخرا منظمة غير حكومية أمريكية «وورلد جاستيس بروجكت». حيث تحصلت على 0.53 نقطة في سلم نقاط يمتد بين صفر ونقطة واحدة (وهو أعلى ترقيم ). وتسجل تونس بذلك تقدما بأربع مراتب في هذا التصنيف مقارنة بالسنة الفارطة.
يوم غضب
نظمت النقابة العامة للبريد أمس السبت يوم غضب وتجمعا عماليا أمام وزارة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات احتجاجا على ما اعتبرته تهميش سلطة الإشراف لمطالب منظوريها وعدم الإيفاء بتعهداتها.
رئيس الوزراء الهندي في الضفة الغربية
أجرى ناريندرا مودي، أمس السبت، زيارة إلى الأراضي الفلسطينية، هي الأولى لرئيس وزراء هندي إلى الضفة الغربية المحتلة. حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار جولة شرق أوسطية.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018