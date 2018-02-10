وخزة

«ديديكاس» إذاعي

لم نلمس منذ بعث جهاز الشرطة البيئية تغيرا يذكر ربّما لكثرة مظاهر التلوث في بلادنا وربما لقلة عدد المنتمين الى هذا الجهاز أو لتقصير منهم.. المهم أن لا شيء تغيّر عن السابق.

وما دفعنا الى التطرّق الى هذا الموضوع هو مداخلة هاتفية لأحد المنتمين الى هذا السلك في برنامج إذاعي أشار خلالها الى كثرة الملفات التي يعالجونها والتي تأخذ منهم حسب تعبيره وقتا كثيرا.. الى درجة أنه وجد فسحة للاستماع الى هذا البرنامج وتدخل لتقديم «ديديكاس» الى زملائه؟





يماني ناجم