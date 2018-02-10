إنهاء علاقة تعاقدية
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
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23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
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23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
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21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
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21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
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20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
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20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
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19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
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19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
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18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
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18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
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18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
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17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
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16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
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15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018
خالد الحدّادالمسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
إنهاء علاقة تعاقدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018
قررت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة إنهاء العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الـ«كنام».وأرجعت النقابة هذا القرار إلى عدم التزام الصندوق بمراجعة بعض بنود الاتفاقية التي تربط بينهما.
دفع الاستثمار في 24 ولاية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس، بتركيز اللجان الجهوية للاستثمار في جميع ولايات الجمهورية بإشراف عدد من...المزيد >>
دعم التعاون
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تناول اللقاء الذي جمع عشية أول أمس وزير الصحة عماد الحمامي بسفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغميني، سبل...المزيد >>
مؤشرات إيجابية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قالت وزيرة السياحة، سلمى اللومي إن قطاع السياحة سجل مؤشرات إيجابية خلال سنة 2017. حيث استقبلت تونس 7 ملايين...المزيد >>
إنهاء علاقة تعاقدية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قررت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة إنهاء العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين...المزيد >>
إنهاء علاقة تعاقدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018
قررت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة إنهاء العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الـ«كنام».وأرجعت النقابة هذا القرار إلى عدم التزام الصندوق بمراجعة بعض بنود الاتفاقية التي تربط بينهما.
دفع الاستثمار في 24 ولاية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس، بتركيز اللجان الجهوية للاستثمار في جميع ولايات الجمهورية بإشراف عدد من...المزيد >>
دعم التعاون
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تناول اللقاء الذي جمع عشية أول أمس وزير الصحة عماد الحمامي بسفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغميني، سبل...المزيد >>
مؤشرات إيجابية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قالت وزيرة السياحة، سلمى اللومي إن قطاع السياحة سجل مؤشرات إيجابية خلال سنة 2017. حيث استقبلت تونس 7 ملايين...المزيد >>
إنهاء علاقة تعاقدية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قررت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة إنهاء العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين...المزيد >>
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018
خالد الحدّادالمسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة