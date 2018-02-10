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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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الأخبار السياسية
إنهاء علاقة تعاقدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

قررت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة إنهاء العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الـ«كنام».وأرجعت النقابة هذا القرار إلى عدم التزام الصندوق بمراجعة بعض بنود الاتفاقية التي تربط بينهما.

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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأخبار السياسية
إنهاء علاقة تعاقدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

قررت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة إنهاء العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الـ«كنام».وأرجعت النقابة هذا القرار إلى عدم التزام الصندوق بمراجعة بعض بنود الاتفاقية التي تربط بينهما.

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دفع الاستثمار في 24 ولاية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس، بتركيز اللجان الجهوية للاستثمار في جميع ولايات الجمهورية بإشراف عدد من...
المزيد >>
دعم التعاون
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تناول اللقاء الذي جمع عشية أول أمس وزير الصحة عماد الحمامي بسفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغميني، سبل...
المزيد >>
مؤشرات إيجابية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قالت وزيرة السياحة، سلمى اللومي إن قطاع السياحة سجل مؤشرات إيجابية خلال سنة 2017. حيث استقبلت تونس 7 ملايين...
المزيد >>
إنهاء علاقة تعاقدية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قررت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة إنهاء العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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