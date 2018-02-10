مؤشرات إيجابية

قالت وزيرة السياحة، سلمى اللومي إن قطاع السياحة سجل مؤشرات إيجابية خلال سنة 2017. حيث استقبلت تونس 7 ملايين سائح. وحقق القطاع عائدات بحوالي 2.8 مليار دينار.وأضافت في تصريح صحفي على هامش إشرافها على ندوة جهوية للتعريف بقانون الاستثمار وإحداث اللجنة الجهوية للاستثمار بنابل، أن تونس تطمح الى استقبال أكثر من 8 ملايين سائح خلال الموسم السياحي القادم وتحقيق عائدات أكبر، وفق تعبيرها.