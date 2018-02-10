المسؤوليّة جماعيّة

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تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية وإلقائها على خصومه.
وهذا السلوك السياسي النرجسي الضيّق في مدح الذات، والعدائي العنيف تجاه المخالفين، درجت عليه الساحة السياسيّة في بلادنا منذ ثماني سنوات، بشكل بات يهدّد فعلا مكاسب الثورة في حرية التعبير وبدء مسار الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة ويُنبئ بتزايد الصعوبات ومزيد تعقيد الحالة المالية للدولة وتكبيل الحكومة عن أداء مهمّة الانقاذ الوطني المطلوب.
والخوف اليوم من الإضرار بحالة التهدئة والاستقرار الاجتماعي النسبيين اللتين تعرفهما البلاد بات حقيقة. ويتزايد هذا الخوف مع توالي التصنيفات السلبيّة الوافدة من شركاء أساسيين من أبرزهم الاتحاد الاوروبي وأيضا مع انطلاق المسار الانتخابي البلدي.
لقد استشرفت عدّة أطراف انطلاقة جيّدة للاقتصاد الوطني مطلع هذه السنة الإدارية الجديدة. وتوقّع الكثيرون أن تشهد هذه السنة فرصا لتنشيط مختلف مناحي الإنتاج وخلق الثروة والتنمية، إلاّ أنّ ما انقضى من الأسابيع الماضية يؤكد أنّ الأمور تسير عكس المنتظر على أكثر من صعيد.
من الوجيه بل من الموضوعيّة اليوم الإقرار بأنّ الحياة الوطنية في بلادنا تعيش على وقع أزمة هيكليّة غير سليمة بالمرّة.وهي أزمة انعدمت فيها روح المسؤولية الجسيمة وغابت فيها المبدئيّة والقيم النبيلة. واستفحلت فيها الأطماع الفئويّة الضيّقة وحروب المصالح القذرة والغنائم بما فيها من استباحة لأسرار الدولة وضرب علويّة القانون ومسّ بالمعطيات الشخصية ونشر الأحقاد والإشاعات المغرضة وبثّ الفرقة بين المواطنين.
إنّه من باب المزايدة السياسيّة أن تعبّر عدّة أطراف عن استغرابها من التصنيفات السوداء التي وُضعت فيها بلادنا ومن إيقاف إنتاج الفسفاط مرّة أخرى ومن تدهور الكثير من المؤشّرات. ذلك أنّ ما نراه من سواد وما يشعر به الكثير من التونسيّين من خوف وانزعاج ليس سوى حصاد طبيعي لمشاريع حزبيّة وسياسية فاشلة وتجاهل النخبة عموما عن القيام بدورها الوطني اللازم.
إنّ مسؤوليّة ما يحدث لنا اليوم، هي مسؤوليّة جماعيّة. ولا مناص لجميع الاطراف الحزبيّة والسياسيّة والاجتماعية إلاّ الإقرار بذلك كمدخل حقيقي ووحيد للانطلاق في إنقاذ فعلي وناجز، وإلاّ فإنّ الأمر سيزدادُ سوءا لا قدّر الله.
فعلى الجميع أن يقف وقفة تأمُّل واعية وصادقة لتقييم أدائه وأن يعترف كلّ طرف بما قد يكون ارتكبه من أخطاء أو سوء تقدير، وأن يحرص الجميع على تثمين الإيجابيات والمكاسب تمتينا لأواصر الوحدة الوطنية وفتحا لآفاق ايجابية للمستقبل.
فمسؤولية ما حصل جماعيّة وإنقاذ الوضع الآن أيضا مسؤولية الجميع.
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية وإلقائها على خصومه.
وهذا السلوك السياسي النرجسي الضيّق في مدح الذات، والعدائي العنيف تجاه المخالفين، درجت عليه الساحة السياسيّة في بلادنا منذ ثماني سنوات، بشكل بات يهدّد فعلا مكاسب الثورة في حرية التعبير وبدء مسار الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة ويُنبئ بتزايد الصعوبات ومزيد تعقيد الحالة المالية للدولة وتكبيل الحكومة عن أداء مهمّة الانقاذ الوطني المطلوب.
والخوف اليوم من الإضرار بحالة التهدئة والاستقرار الاجتماعي النسبيين اللتين تعرفهما البلاد بات حقيقة. ويتزايد هذا الخوف مع توالي التصنيفات السلبيّة الوافدة من شركاء أساسيين من أبرزهم الاتحاد الاوروبي وأيضا مع انطلاق المسار الانتخابي البلدي.
لقد استشرفت عدّة أطراف انطلاقة جيّدة للاقتصاد الوطني مطلع هذه السنة الإدارية الجديدة. وتوقّع الكثيرون أن تشهد هذه السنة فرصا لتنشيط مختلف مناحي الإنتاج وخلق الثروة والتنمية، إلاّ أنّ ما انقضى من الأسابيع الماضية يؤكد أنّ الأمور تسير عكس المنتظر على أكثر من صعيد.
من الوجيه بل من الموضوعيّة اليوم الإقرار بأنّ الحياة الوطنية في بلادنا تعيش على وقع أزمة هيكليّة غير سليمة بالمرّة.وهي أزمة انعدمت فيها روح المسؤولية الجسيمة وغابت فيها المبدئيّة والقيم النبيلة. واستفحلت فيها الأطماع الفئويّة الضيّقة وحروب المصالح القذرة والغنائم بما فيها من استباحة لأسرار الدولة وضرب علويّة القانون ومسّ بالمعطيات الشخصية ونشر الأحقاد والإشاعات المغرضة وبثّ الفرقة بين المواطنين.
إنّه من باب المزايدة السياسيّة أن تعبّر عدّة أطراف عن استغرابها من التصنيفات السوداء التي وُضعت فيها بلادنا ومن إيقاف إنتاج الفسفاط مرّة أخرى ومن تدهور الكثير من المؤشّرات. ذلك أنّ ما نراه من سواد وما يشعر به الكثير من التونسيّين من خوف وانزعاج ليس سوى حصاد طبيعي لمشاريع حزبيّة وسياسية فاشلة وتجاهل النخبة عموما عن القيام بدورها الوطني اللازم.
إنّ مسؤوليّة ما يحدث لنا اليوم، هي مسؤوليّة جماعيّة. ولا مناص لجميع الاطراف الحزبيّة والسياسيّة والاجتماعية إلاّ الإقرار بذلك كمدخل حقيقي ووحيد للانطلاق في إنقاذ فعلي وناجز، وإلاّ فإنّ الأمر سيزدادُ سوءا لا قدّر الله.
فعلى الجميع أن يقف وقفة تأمُّل واعية وصادقة لتقييم أدائه وأن يعترف كلّ طرف بما قد يكون ارتكبه من أخطاء أو سوء تقدير، وأن يحرص الجميع على تثمين الإيجابيات والمكاسب تمتينا لأواصر الوحدة الوطنية وفتحا لآفاق ايجابية للمستقبل.
فمسؤولية ما حصل جماعيّة وإنقاذ الوضع الآن أيضا مسؤولية الجميع.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018