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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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سماعات آبل تفضح أسرار أصحابها!
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الأولى
سماعات آبل تفضح أسرار أصحابها!
11 فيفري 2018 | 00:38

أكد خبراء في مجال التقنية أن ثغرة برمجية في سماعات آبل الذكية "HomePod" تسمح للآخرين بالحصول على معلومات مستخدمها.

ومن أهم ميزات "HomePod" أنها توفر للمستخدم التواصل صوتيا مع المساعد "Siri" لمعرفة أحوال الطقس والأخبار أو الرسائل غير المقروءة في هاتفه الذكي أو حاسبه اللوحي، لكن تلك الميزة وفقا للخبراء قد تستغل من قبل الراغبين بالتجسس على أخبار مالك السماعة، كون "HomePod" لا تميز بين صوت صاحبها والأصوات الأخرى عندما يطلب منها قراءة الرسائل، وبالتالي يمكن لأي كان معرفة محتوى تلك الرسائل.

وللتحقق من تلك المشكلة قام بعض الخبراء بتجربة سماعات "HomePod" الملوكة من قبل بعض الأشخاص، وفعلا قاموا بالتناوب مع أصحابها بإصدار بعض الأوامر الصوتية، ولبت السماعات تلك الأوامر دون أن تميز صوت صاحبها عن سواه.

ولقيت سماعات آبل الذكية المنزلية "HomePod" إقبالا واسعا من عشاق التقنية لما تحتويه من مواصفات وميزات، تسهل على مستخدمها القيام بكثير من الأمور بالتواصل مع أجهزته الذكية عن بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن سماعات "HomePod" الأخيرة من آبل تطرح في الأسواق بسعر يصل إلى 349 دولارا.

 

 

المصدر: لايف. رو
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الأولى
سماعات آبل تفضح أسرار أصحابها!
11 فيفري 2018 | 00:38

أكد خبراء في مجال التقنية أن ثغرة برمجية في سماعات آبل الذكية "HomePod" تسمح للآخرين بالحصول على معلومات مستخدمها.

ومن أهم ميزات "HomePod" أنها توفر للمستخدم التواصل صوتيا مع المساعد "Siri" لمعرفة أحوال الطقس والأخبار أو الرسائل غير المقروءة في هاتفه الذكي أو حاسبه اللوحي، لكن تلك الميزة وفقا للخبراء قد تستغل من قبل الراغبين بالتجسس على أخبار مالك السماعة، كون "HomePod" لا تميز بين صوت صاحبها والأصوات الأخرى عندما يطلب منها قراءة الرسائل، وبالتالي يمكن لأي كان معرفة محتوى تلك الرسائل.

وللتحقق من تلك المشكلة قام بعض الخبراء بتجربة سماعات "HomePod" الملوكة من قبل بعض الأشخاص، وفعلا قاموا بالتناوب مع أصحابها بإصدار بعض الأوامر الصوتية، ولبت السماعات تلك الأوامر دون أن تميز صوت صاحبها عن سواه.

ولقيت سماعات آبل الذكية المنزلية "HomePod" إقبالا واسعا من عشاق التقنية لما تحتويه من مواصفات وميزات، تسهل على مستخدمها القيام بكثير من الأمور بالتواصل مع أجهزته الذكية عن بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن سماعات "HomePod" الأخيرة من آبل تطرح في الأسواق بسعر يصل إلى 349 دولارا.

 

 

المصدر: لايف. رو
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سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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