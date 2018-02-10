سماعات آبل تفضح أسرار أصحابها!

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أكد خبراء في مجال التقنية أن ثغرة برمجية في سماعات آبل الذكية "HomePod" تسمح للآخرين بالحصول على معلومات مستخدمها.
ومن أهم ميزات "HomePod" أنها توفر للمستخدم التواصل صوتيا مع المساعد "Siri" لمعرفة أحوال الطقس والأخبار أو الرسائل غير المقروءة في هاتفه الذكي أو حاسبه اللوحي، لكن تلك الميزة وفقا للخبراء قد تستغل من قبل الراغبين بالتجسس على أخبار مالك السماعة، كون "HomePod" لا تميز بين صوت صاحبها والأصوات الأخرى عندما يطلب منها قراءة الرسائل، وبالتالي يمكن لأي كان معرفة محتوى تلك الرسائل.
وللتحقق من تلك المشكلة قام بعض الخبراء بتجربة سماعات "HomePod" الملوكة من قبل بعض الأشخاص، وفعلا قاموا بالتناوب مع أصحابها بإصدار بعض الأوامر الصوتية، ولبت السماعات تلك الأوامر دون أن تميز صوت صاحبها عن سواه.
ولقيت سماعات آبل الذكية المنزلية "HomePod" إقبالا واسعا من عشاق التقنية لما تحتويه من مواصفات وميزات، تسهل على مستخدمها القيام بكثير من الأمور بالتواصل مع أجهزته الذكية عن بعد.
وتجدر الإشارة إلى أن سماعات "HomePod" الأخيرة من آبل تطرح في الأسواق بسعر يصل إلى 349 دولارا.
أكد خبراء في مجال التقنية أن ثغرة برمجية في سماعات آبل الذكية "HomePod" تسمح للآخرين بالحصول على معلومات مستخدمها.
ومن أهم ميزات "HomePod" أنها توفر للمستخدم التواصل صوتيا مع المساعد "Siri" لمعرفة أحوال الطقس والأخبار أو الرسائل غير المقروءة في هاتفه الذكي أو حاسبه اللوحي، لكن تلك الميزة وفقا للخبراء قد تستغل من قبل الراغبين بالتجسس على أخبار مالك السماعة، كون "HomePod" لا تميز بين صوت صاحبها والأصوات الأخرى عندما يطلب منها قراءة الرسائل، وبالتالي يمكن لأي كان معرفة محتوى تلك الرسائل.
وللتحقق من تلك المشكلة قام بعض الخبراء بتجربة سماعات "HomePod" الملوكة من قبل بعض الأشخاص، وفعلا قاموا بالتناوب مع أصحابها بإصدار بعض الأوامر الصوتية، ولبت السماعات تلك الأوامر دون أن تميز صوت صاحبها عن سواه.
ولقيت سماعات آبل الذكية المنزلية "HomePod" إقبالا واسعا من عشاق التقنية لما تحتويه من مواصفات وميزات، تسهل على مستخدمها القيام بكثير من الأمور بالتواصل مع أجهزته الذكية عن بعد.
وتجدر الإشارة إلى أن سماعات "HomePod" الأخيرة من آبل تطرح في الأسواق بسعر يصل إلى 349 دولارا.
-
11:29تراجع عدد الإضرابات بالقطاعين الخاص والعام بنسبة 4 بالمائة خلال 2017
11 فيفري 2018
-
11:20عشرون موظفا من أعوان وإطارات هيئة الانتخابات يدخلون في إضراب جوع
11 فيفري 2018
-
11:00بطولة السعودية: عبد القادر الوسلاتي يسجل في مرمى فاروق بن مصطفى ...فيديو
11 فيفري 2018
-
10:50النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر
11 فيفري 2018
-
10:46يستنجد بأقاربه لاقتحام مركز الحرس الوطني واستعادتها
11 فيفري 2018
-
10:33الجلسة العامة للجامعة التونسية للسينمائيين الهواة
11 فيفري 2018
-
10:14برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي
11 فيفري 2018
-
10:05القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو
11 فيفري 2018
-
09:25سيناء.. الجيش المصري يقضي على 16 إرهابياً ويدمّر 66 وكراً
11 فيفري 2018
-
09:12إحياء أربعينية فقيد السينما التونسية عمار الخليفي
11 فيفري 2018
-
08:33إنريكي يقرر العودة إلى التدريب من بوابة "البريمييرليغ"
11 فيفري 2018
-
00:38سماعات آبل تفضح أسرار أصحابها!
11 فيفري 2018
-
00:29حسام بونني يستقيل من الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس
11 فيفري 2018
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018