حسام بونني يستقيل من الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس

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صَرَحْ النائب بالبرلمان عن حزب "نداء تونس" ، حسام بونني ، المنتخب عن دائرة نابل1 ، مساء السبت، استقالته مـــن الكتلة البرلمانية لحزبه و تعليق نشاطه الحزبي بعد ان وضعه حزبه، دون علمه، على رأس قائمته فـــي الانتخابات البلدية المقبلة عن بلدية منزل تميم (ولاية نابل).
وكتب بونني على صفحته الرسمية قائلا انه فضل احتراما للناخبين الذين وضعوا ثقتهم و آمالهم فـــي شخصه ، و احتراما لنفسه ، أن يعلق نشاطه الحزبي إلى أجل غير مسمى ، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ صـرح استقالته مـــن الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس والتي تعد في الوقت الحالي 56 نائبا و مـــن خطته كمقرر بلجنة المالية والتخطيط و التنمية ، مشددا على انه سيواصل عمله فـــي البرلمان كنائب مستقل .
ورَوَى بونني (44 عاما) ان هياكل الحزب لم تستشره فـــي مسالة رئاسة قائمة "نداء تونس" على منزل تميم ، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ لم تعلمه بذلك مسبقا مشيرا الى انه باستقالته تلك يرفض أن يكون شاهد زور أو متحملا لتبعات قرار مصيري كالانتخابات البلدية .
تَجْدَرُ الأشاراة الِي أَنَّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستشرع فـــي قبول الترشحات للإنتخابات البلدية، وفق رزنامة جديدة ، وذلك انطلاقا مـــن 15 فيفري 2018 و إلى غاية 22 فيفري 2018، على أن يتم الإعلان النهائي عن القائمات المقبولة خلال يوم 4 أفريل 2018. و ستجري الانتخاباتالبلدية يوم 6 ماي القادم على ان يقوم الامنيون و العسكريون بالاقتراع يوم 29 افريل 2018 .
صَرَحْ النائب بالبرلمان عن حزب "نداء تونس" ، حسام بونني ، المنتخب عن دائرة نابل1 ، مساء السبت، استقالته مـــن الكتلة البرلمانية لحزبه و تعليق نشاطه الحزبي بعد ان وضعه حزبه، دون علمه، على رأس قائمته فـــي الانتخابات البلدية المقبلة عن بلدية منزل تميم (ولاية نابل).
وكتب بونني على صفحته الرسمية قائلا انه فضل احتراما للناخبين الذين وضعوا ثقتهم و آمالهم فـــي شخصه ، و احتراما لنفسه ، أن يعلق نشاطه الحزبي إلى أجل غير مسمى ، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ صـرح استقالته مـــن الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس والتي تعد في الوقت الحالي 56 نائبا و مـــن خطته كمقرر بلجنة المالية والتخطيط و التنمية ، مشددا على انه سيواصل عمله فـــي البرلمان كنائب مستقل .
ورَوَى بونني (44 عاما) ان هياكل الحزب لم تستشره فـــي مسالة رئاسة قائمة "نداء تونس" على منزل تميم ، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ لم تعلمه بذلك مسبقا مشيرا الى انه باستقالته تلك يرفض أن يكون شاهد زور أو متحملا لتبعات قرار مصيري كالانتخابات البلدية .
تَجْدَرُ الأشاراة الِي أَنَّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستشرع فـــي قبول الترشحات للإنتخابات البلدية، وفق رزنامة جديدة ، وذلك انطلاقا مـــن 15 فيفري 2018 و إلى غاية 22 فيفري 2018، على أن يتم الإعلان النهائي عن القائمات المقبولة خلال يوم 4 أفريل 2018. و ستجري الانتخاباتالبلدية يوم 6 ماي القادم على ان يقوم الامنيون و العسكريون بالاقتراع يوم 29 افريل 2018 .
-
11:29تراجع عدد الإضرابات بالقطاعين الخاص والعام بنسبة 4 بالمائة خلال 2017
11 فيفري 2018
-
11:20عشرون موظفا من أعوان وإطارات هيئة الانتخابات يدخلون في إضراب جوع
11 فيفري 2018
-
11:00بطولة السعودية: عبد القادر الوسلاتي يسجل في مرمى فاروق بن مصطفى ...فيديو
11 فيفري 2018
-
10:50النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر
11 فيفري 2018
-
10:46يستنجد بأقاربه لاقتحام مركز الحرس الوطني واستعادتها
11 فيفري 2018
-
10:33الجلسة العامة للجامعة التونسية للسينمائيين الهواة
11 فيفري 2018
-
10:14برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي
11 فيفري 2018
-
10:05القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو
11 فيفري 2018
-
09:25سيناء.. الجيش المصري يقضي على 16 إرهابياً ويدمّر 66 وكراً
11 فيفري 2018
-
09:12إحياء أربعينية فقيد السينما التونسية عمار الخليفي
11 فيفري 2018
-
08:33إنريكي يقرر العودة إلى التدريب من بوابة "البريمييرليغ"
11 فيفري 2018
-
00:38سماعات آبل تفضح أسرار أصحابها!
11 فيفري 2018
-
00:29حسام بونني يستقيل من الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس
11 فيفري 2018
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018