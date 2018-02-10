حسام بونني يستقيل من الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس

صَرَحْ النائب بالبرلمان عن حزب "نداء تونس" ، حسام بونني ، المنتخب عن دائرة نابل1 ، مساء السبت، استقالته مـــن الكتلة البرلمانية لحزبه و تعليق نشاطه الحزبي بعد ان وضعه حزبه، دون علمه، على رأس قائمته فـــي الانتخابات البلدية المقبلة عن بلدية منزل تميم (ولاية نابل).

وكتب بونني على صفحته الرسمية قائلا انه فضل احتراما للناخبين الذين وضعوا ثقتهم و آمالهم فـــي شخصه ، و احتراما لنفسه ، أن يعلق نشاطه الحزبي إلى أجل غير مسمى ، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ صـرح استقالته مـــن الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس والتي تعد في الوقت الحالي 56 نائبا و مـــن خطته كمقرر بلجنة المالية والتخطيط و التنمية ، مشددا على انه سيواصل عمله فـــي البرلمان كنائب مستقل .

ورَوَى بونني (44 عاما) ان هياكل الحزب لم تستشره فـــي مسالة رئاسة قائمة "نداء تونس" على منزل تميم ، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ لم تعلمه بذلك مسبقا مشيرا الى انه باستقالته تلك يرفض أن يكون شاهد زور أو متحملا لتبعات قرار مصيري كالانتخابات البلدية .

تَجْدَرُ الأشاراة الِي أَنَّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستشرع فـــي قبول الترشحات للإنتخابات البلدية، وفق رزنامة جديدة ، وذلك انطلاقا مـــن 15 فيفري 2018 و إلى غاية 22 فيفري 2018، على أن يتم الإعلان النهائي عن القائمات المقبولة خلال يوم 4 أفريل 2018. و ستجري الانتخاباتالبلدية يوم 6 ماي القادم على ان يقوم الامنيون و العسكريون بالاقتراع يوم 29 افريل 2018 .

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