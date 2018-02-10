بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه‎

تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: جد، قبل قليل، حادث مرور مريع على مستوى الطريق الوطنية رقم 19 الرابطة بين معتمدية البئر الاحمر التابعة لولاية تطاوين ومدنين تمثل في انقلاب سيّارة تهريب بنزين واشتعالها ممّا اسفر عن وفاة شخص .على عين المكان وتفحّمت جثته واصابة اخر بجروح بليغة، وفق ما اكده مصدر امني لـ"الشروق اون لاين"..

واوضح ذات المصدر، ان الضحية والجريح اصيلا منطقة الحامة من ولاية قابس، مضيفا انه تم نقل المصاب على جناح السرعة الى مستشفى مدنين لخطورة حالته.