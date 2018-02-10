سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة

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ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل من ولاية مينيسوتا بعد سرقته سيارة والاتصال بمالكتها لمعرفة كيفية تشغيلها، وفق ما ذكره موقع "فوكس نيوز".
وذكر المصدر أن إدوارد ليروى ويلسون، البالغ من العمر 37 عاما، اقتحم السيارة، التي كانت موقف "وول مارت"، بعد أن شغلتها مالكتها الأصلية عن بعد من داخل أحد المتاجر.
ويبدو أن المرأة، التي تملك السيارة، كانت ترغب في تسخينها على اعتبار أن الطقس كان باردا مساء الاثنين.
وتقول الشرطة إن ويلسون قاد السيارة لأكثر من ساعة، لكنه واجه مشكلة في إعادة تشغيلها بعد أن أوقفها في أحد المواقف.
وأضافت: "السارق اتصل بالمالكة عبر الهاتف وطرح عليها مجموعة من الأسئلة بشأن سيارتها".
وأكدت أن ويلسون اعترف بالجريمة، وقال: "كنت أعلم أن سرقة السيارة ليست فكرة جيدة".
ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل من ولاية مينيسوتا بعد سرقته سيارة والاتصال بمالكتها لمعرفة كيفية تشغيلها، وفق ما ذكره موقع "فوكس نيوز".
وذكر المصدر أن إدوارد ليروى ويلسون، البالغ من العمر 37 عاما، اقتحم السيارة، التي كانت موقف "وول مارت"، بعد أن شغلتها مالكتها الأصلية عن بعد من داخل أحد المتاجر.
ويبدو أن المرأة، التي تملك السيارة، كانت ترغب في تسخينها على اعتبار أن الطقس كان باردا مساء الاثنين.
وتقول الشرطة إن ويلسون قاد السيارة لأكثر من ساعة، لكنه واجه مشكلة في إعادة تشغيلها بعد أن أوقفها في أحد المواقف.
وأضافت: "السارق اتصل بالمالكة عبر الهاتف وطرح عليها مجموعة من الأسئلة بشأن سيارتها".
وأكدت أن ويلسون اعترف بالجريمة، وقال: "كنت أعلم أن سرقة السيارة ليست فكرة جيدة".
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018