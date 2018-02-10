صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية

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أقدم صيادو سمك ابو سيف مساء السبت على غلق ميناء الصيد البحري بقليبية وايقاف الحركة به دخولا وخروجا للتعبير عن احتجاجهم على عدم تلبية مطالبهم وخاصة تمتيعهم بمنحة الراحة البيولوجية، وفق ما اكده، في تصريح لـ(وات)، عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة المكلف بالصيد البحري، زياد والي.
وأشار والي إلى أن غلق الميناء سيستمر الى حين حضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وإيجاد حل لمطالبهم المشروعة ، وفق قوله، معتبرا أن البحارة وجدوا انفسهم امام تجاهل السلط الجهوية ومصالح الصيد البحري لطلباتهم ، مجبرين على التصعيد في نسق الاحتجاج وغلق الميناء بعد ان كانوا هددوا في بيان سابق الاربعاء 7 فيفري بالقيام بهجرة جماعية نحو المياه الاقليمية الايطالية.
وكان الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل قد اصدر بدوره بيانا يوم الجمعة 9 فيفري ساند فيه البحارة في ما اعتبره دفاعا عن حقوقهم المشروعة.
وأوضح معتمد قليبية مراد بالحاج من جهته في اتصال ب(وات) أنه اتصل بالمحتجين وسط الاسبوع الجاري وبين لهم ان الراحة البيولوجية هي مسالة مرتبطة باتفاقيات دولية تتعلق بحماية التنيات وان مطالبهم محل درس.
وأشار إلى أن صيادي سمك ابوسيف قد تمتعوا بقرار يمكنهم من الانتقال الى المنطقة الثانية اي صيد كل انواع السمك العائم من قليبية الى منطقة السلوم من معتمدية بوفيشة بعد أن كان نشاطهم يقتصر على المنطقة عدد 1 اي معتمدية قليبية.
واضاف بان الدولة سهلت لصيادي سمك ابوسيف الحصول على قروض من البنك التونسي للتضامن دون ضمانات بلغت 100 الف دينار الموسم الفارط وقرابة 125 الف دينار بالنسبة لهذا الموسم لفائدة قرابة 60 بحارا ليتم توجيهها لتجديد الشباك واقتناء شباك جديدة تمكنهم من ممارسة كل انشطة الصيد الساحلي.
أقدم صيادو سمك ابو سيف مساء السبت على غلق ميناء الصيد البحري بقليبية وايقاف الحركة به دخولا وخروجا للتعبير عن احتجاجهم على عدم تلبية مطالبهم وخاصة تمتيعهم بمنحة الراحة البيولوجية، وفق ما اكده، في تصريح لـ(وات)، عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة المكلف بالصيد البحري، زياد والي.
وأشار والي إلى أن غلق الميناء سيستمر الى حين حضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وإيجاد حل لمطالبهم المشروعة ، وفق قوله، معتبرا أن البحارة وجدوا انفسهم امام تجاهل السلط الجهوية ومصالح الصيد البحري لطلباتهم ، مجبرين على التصعيد في نسق الاحتجاج وغلق الميناء بعد ان كانوا هددوا في بيان سابق الاربعاء 7 فيفري بالقيام بهجرة جماعية نحو المياه الاقليمية الايطالية.
وكان الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل قد اصدر بدوره بيانا يوم الجمعة 9 فيفري ساند فيه البحارة في ما اعتبره دفاعا عن حقوقهم المشروعة.
وأوضح معتمد قليبية مراد بالحاج من جهته في اتصال ب(وات) أنه اتصل بالمحتجين وسط الاسبوع الجاري وبين لهم ان الراحة البيولوجية هي مسالة مرتبطة باتفاقيات دولية تتعلق بحماية التنيات وان مطالبهم محل درس.
وأشار إلى أن صيادي سمك ابوسيف قد تمتعوا بقرار يمكنهم من الانتقال الى المنطقة الثانية اي صيد كل انواع السمك العائم من قليبية الى منطقة السلوم من معتمدية بوفيشة بعد أن كان نشاطهم يقتصر على المنطقة عدد 1 اي معتمدية قليبية.
واضاف بان الدولة سهلت لصيادي سمك ابوسيف الحصول على قروض من البنك التونسي للتضامن دون ضمانات بلغت 100 الف دينار الموسم الفارط وقرابة 125 الف دينار بالنسبة لهذا الموسم لفائدة قرابة 60 بحارا ليتم توجيهها لتجديد الشباك واقتناء شباك جديدة تمكنهم من ممارسة كل انشطة الصيد الساحلي.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018