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يوم السبت 10 فيفري 2018
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بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
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الأولى
بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018 | 21:32

انتهت مباراة "الدربي" في البطولة المغربية لكرة القدم التي جمعت بعد ظهر اليوم السبت على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء في اطار لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من منافسات البطولة المغربية لكرة القدم، بين الغريمين التقليديين الوداد والرجاء البيضاويين بفوز "النسور الخضر" بهدفين لواحد.

 وكان فريق الوداد البيضاوي، بطل إفريقيا، الذي يدربه التونسي فوزي البنزرتي مبادرا بالتسجيل بواسطة عمر بوطيب ضد مرماه في الدقيقة 20 ، قبل أن يعدل الكفة للرجاء اللاعب محسن ياجور في الدقيقة 33، ثم أضاف بدر بانون هدف الفوز في الدقيقة 87.

وهو الفوز ال35 للرجاء البيضاوي مقابل 29 هزيمة و 59 تعادل بين الفريقين في تاريخ المواجهات بين قطبي كرة القدم المغربية منذ أول لقاء جمع بينهما سنة 1957

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الأولى
بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018 | 21:32

انتهت مباراة "الدربي" في البطولة المغربية لكرة القدم التي جمعت بعد ظهر اليوم السبت على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء في اطار لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من منافسات البطولة المغربية لكرة القدم، بين الغريمين التقليديين الوداد والرجاء البيضاويين بفوز "النسور الخضر" بهدفين لواحد.

 وكان فريق الوداد البيضاوي، بطل إفريقيا، الذي يدربه التونسي فوزي البنزرتي مبادرا بالتسجيل بواسطة عمر بوطيب ضد مرماه في الدقيقة 20 ، قبل أن يعدل الكفة للرجاء اللاعب محسن ياجور في الدقيقة 33، ثم أضاف بدر بانون هدف الفوز في الدقيقة 87.

وهو الفوز ال35 للرجاء البيضاوي مقابل 29 هزيمة و 59 تعادل بين الفريقين في تاريخ المواجهات بين قطبي كرة القدم المغربية منذ أول لقاء جمع بينهما سنة 1957

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سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
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