التداوي الطبيعي .. فوائد الزيوت الطبيعية في إنقاص وزن الجسم

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التدليك له عدة فوائد صحية للجسم منها إنعاش الجسم وجعله يسترخي كما إنه يمنح الذهن الصفاء والراحة وحتى تكتمل فوائد التدليك ينصح باستخدام الزيوت الطبيعية الحارة لما لها من فوائد متعددة أهمها إزالة الشحوم والدهون وبالتالي إنقاص الوزن.
اللف التنحيفي:
هو عبارة عن تنحيف مناطق معينة في الجسم باستخدام الزيوت الطبيعية الحارة لأنه عندما يتم إنقاص وزن الجسم باتباع حميات غذائية وممارسة التمرينات الرياضية فإن هناك بعض المناطق في الجسم التي تبقى على حالها بدون أن تتغير وتصبح بارزة مما يفسد شكل الجسم بأكمله وأشهر هذه المناطق البطن والذراعين والفخذين والردفين ولذلك يتم استخدام هذه الطريقة حتى يتم تنحيف هذه المناطق.
طرق استخدام اللف التنحيفي:
يتم عن طريق استخدام الزيوت الحارة والتدليك بغية تفتيت الدهون في المناطق التي تعجز الحميات الغذائية والتمرينات الرياضية عن تنحيفها ويكون ذلك بدهن هذه المناطق بالزيوت الحارة التي من خصائصها تفتيت الدهون ثم يتم لفها بغطاء مصنوع من البلاستيك وممارسة بعض التمرينات الرياضية أو الأنشطة الحركية والبدنية العادية مثل أداء المهام المنزلية والذهاب إلى السوق المهم أن يتم تحريك الجسم كي تتحفز الدهون على أن تقوم بتفتيت الدهون الزائدة بشكل فعال.
الزيوت الحارة:
أفضل الطرق هو استخدام خليط من الزيوت الحارة بدلا من استخدام زيت واحد حتى يتم الحصول على الفوائد كاملة وينصح بخلطها بمقادير متساوية.
مكونات الخليط:
ملعقتان من زيت الزنجبيل – ملعقتان من زيت القرفة – ملعقتان من زيت القرنفل – ملعقتان من زيت الياسمين – ملعقتان من زيت الزيتون.
طريقة الاستخدام :
يتم دهن المناطق المراد تخسيسها بهذا الخليط ثم لفها بغطاء من البلاستيك لمدة ساعة كاملة على الأقل ثم ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني أو حركي.
- يجب التحلي بالصبر لأن عملية التخلص من الشحوم الزائدة في الجسم تستغرق وقتا طويلا ولو استغرقت وقتا قليلا فإنها ستتسبب في إصابة الجسم بالعديد من المشكلات الصحية والأمراض بجانب أن الوزن سيرجع مرة أخرى إلى ما كان عليه بعد التوقف. وينبغي أن تحرصي على استشارة الطبيب المختص عند محاولة إنقاص الوزن.
التدليك له عدة فوائد صحية للجسم منها إنعاش الجسم وجعله يسترخي كما إنه يمنح الذهن الصفاء والراحة وحتى تكتمل فوائد التدليك ينصح باستخدام الزيوت الطبيعية الحارة لما لها من فوائد متعددة أهمها إزالة الشحوم والدهون وبالتالي إنقاص الوزن.
اللف التنحيفي:
هو عبارة عن تنحيف مناطق معينة في الجسم باستخدام الزيوت الطبيعية الحارة لأنه عندما يتم إنقاص وزن الجسم باتباع حميات غذائية وممارسة التمرينات الرياضية فإن هناك بعض المناطق في الجسم التي تبقى على حالها بدون أن تتغير وتصبح بارزة مما يفسد شكل الجسم بأكمله وأشهر هذه المناطق البطن والذراعين والفخذين والردفين ولذلك يتم استخدام هذه الطريقة حتى يتم تنحيف هذه المناطق.
طرق استخدام اللف التنحيفي:
يتم عن طريق استخدام الزيوت الحارة والتدليك بغية تفتيت الدهون في المناطق التي تعجز الحميات الغذائية والتمرينات الرياضية عن تنحيفها ويكون ذلك بدهن هذه المناطق بالزيوت الحارة التي من خصائصها تفتيت الدهون ثم يتم لفها بغطاء مصنوع من البلاستيك وممارسة بعض التمرينات الرياضية أو الأنشطة الحركية والبدنية العادية مثل أداء المهام المنزلية والذهاب إلى السوق المهم أن يتم تحريك الجسم كي تتحفز الدهون على أن تقوم بتفتيت الدهون الزائدة بشكل فعال.
الزيوت الحارة:
أفضل الطرق هو استخدام خليط من الزيوت الحارة بدلا من استخدام زيت واحد حتى يتم الحصول على الفوائد كاملة وينصح بخلطها بمقادير متساوية.
مكونات الخليط:
ملعقتان من زيت الزنجبيل – ملعقتان من زيت القرفة – ملعقتان من زيت القرنفل – ملعقتان من زيت الياسمين – ملعقتان من زيت الزيتون.
طريقة الاستخدام :
يتم دهن المناطق المراد تخسيسها بهذا الخليط ثم لفها بغطاء من البلاستيك لمدة ساعة كاملة على الأقل ثم ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني أو حركي.
- يجب التحلي بالصبر لأن عملية التخلص من الشحوم الزائدة في الجسم تستغرق وقتا طويلا ولو استغرقت وقتا قليلا فإنها ستتسبب في إصابة الجسم بالعديد من المشكلات الصحية والأمراض بجانب أن الوزن سيرجع مرة أخرى إلى ما كان عليه بعد التوقف. وينبغي أن تحرصي على استشارة الطبيب المختص عند محاولة إنقاص الوزن.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018