الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 11 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
التداوي الطبيعي .. فوائد الزيوت الطبيعية في إنقاص وزن الجسم
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
الصحّة والطبّ
التداوي الطبيعي .. فوائد الزيوت الطبيعية في إنقاص وزن الجسم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

التدليك له عدة فوائد صحية للجسم منها إنعاش الجسم وجعله يسترخي كما إنه يمنح ‏الذهن الصفاء والراحة وحتى تكتمل فوائد التدليك ينصح باستخدام الزيوت الطبيعية ‏الحارة لما لها من فوائد متعددة أهمها إزالة الشحوم والدهون وبالتالي إنقاص الوزن.‏
اللف التنحيفي:‏
هو عبارة عن تنحيف مناطق معينة في الجسم باستخدام الزيوت الطبيعية الحارة لأنه ‏عندما يتم إنقاص وزن الجسم باتباع حميات غذائية وممارسة التمرينات الرياضية فإن ‏هناك بعض المناطق في الجسم التي تبقى على حالها بدون أن تتغير وتصبح بارزة مما ‏يفسد شكل الجسم بأكمله وأشهر هذه المناطق البطن والذراعين والفخذين والردفين و‏لذلك يتم استخدام هذه الطريقة حتى يتم تنحيف هذه المناطق.‏
طرق استخدام اللف التنحيفي:‏
يتم عن طريق استخدام الزيوت الحارة والتدليك بغية تفتيت الدهون في المناطق التي ‏تعجز الحميات الغذائية والتمرينات الرياضية عن تنحيفها ويكون ذلك بدهن هذه ‏المناطق بالزيوت الحارة التي من خصائصها تفتيت الدهون ثم يتم لفها بغطاء مصنوع ‏من البلاستيك وممارسة بعض التمرينات الرياضية أو الأنشطة الحركية والبدنية ‏العادية مثل أداء المهام المنزلية والذهاب إلى السوق المهم أن يتم تحريك الجسم كي ‏تتحفز الدهون على أن تقوم بتفتيت الدهون الزائدة بشكل فعال.‏
الزيوت الحارة:‏
أفضل الطرق هو استخدام خليط من الزيوت الحارة بدلا من استخدام زيت واحد حتى ‏يتم الحصول على الفوائد كاملة وينصح بخلطها بمقادير متساوية.‏
مكونات الخليط:
ملعقتان من زيت الزنجبيل – ملعقتان من زيت القرفة – ملعقتان من زيت القرنفل – ‏ملعقتان من زيت الياسمين – ملعقتان من زيت الزيتون.‏
طريقة الاستخدام :‏
يتم دهن المناطق المراد تخسيسها بهذا الخليط ثم لفها بغطاء من البلاستيك لمدة ساعة ‏كاملة على الأقل ثم ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني أو حركي.‏
‏- يجب التحلي بالصبر لأن عملية التخلص من الشحوم الزائدة في الجسم تستغرق وقتا ‏طويلا ولو استغرقت وقتا قليلا فإنها ستتسبب في إصابة الجسم بالعديد من المشكلات ‏الصحية والأمراض بجانب أن الوزن سيرجع مرة أخرى إلى ما كان عليه بعد التوقف.‏ وينبغي أن تحرصي على استشارة الطبيب المختص عند محاولة إنقاص الوزن.

تقرؤون أيضا
التداوي الطبيعي .. فوائد الزيوت الطبيعية في إنقاص وزن الجسم
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
التدليك له عدة فوائد صحية للجسم منها إنعاش الجسم وجعله يسترخي كما إنه يمنح ‏الذهن الصفاء والراحة وحتى تكتمل...
المزيد >>
علاجات منزلية تساعد على التخلص من تنميل الأطراف ‏
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يعد التدليك من أهم الوسائل لحل مشكلة تنميل الأطراف ، حيث أن التدليك يعمل على تنشيط ‏الدورة الدموية مما يؤدي...
المزيد >>
ما هي الأطعمة التي تحارب أمراض البرد ؟
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشف تقرير طبي صادر مؤخراً بمشاركة فريق من الباحثين الأمريكيين عن أبرز الأطعمة المستخدمة للوقاية من مرض...
المزيد >>
48 وفاة تاكد ارتباطها بفيروس H1N1
10 فيفري 2018 السّاعة 17:52
كشفت المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة ومديرة ادارة الرعاية الصحية الاساسية إنصاف...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الصحّة والطبّ
التداوي الطبيعي .. فوائد الزيوت الطبيعية في إنقاص وزن الجسم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

التدليك له عدة فوائد صحية للجسم منها إنعاش الجسم وجعله يسترخي كما إنه يمنح ‏الذهن الصفاء والراحة وحتى تكتمل فوائد التدليك ينصح باستخدام الزيوت الطبيعية ‏الحارة لما لها من فوائد متعددة أهمها إزالة الشحوم والدهون وبالتالي إنقاص الوزن.‏
اللف التنحيفي:‏
هو عبارة عن تنحيف مناطق معينة في الجسم باستخدام الزيوت الطبيعية الحارة لأنه ‏عندما يتم إنقاص وزن الجسم باتباع حميات غذائية وممارسة التمرينات الرياضية فإن ‏هناك بعض المناطق في الجسم التي تبقى على حالها بدون أن تتغير وتصبح بارزة مما ‏يفسد شكل الجسم بأكمله وأشهر هذه المناطق البطن والذراعين والفخذين والردفين و‏لذلك يتم استخدام هذه الطريقة حتى يتم تنحيف هذه المناطق.‏
طرق استخدام اللف التنحيفي:‏
يتم عن طريق استخدام الزيوت الحارة والتدليك بغية تفتيت الدهون في المناطق التي ‏تعجز الحميات الغذائية والتمرينات الرياضية عن تنحيفها ويكون ذلك بدهن هذه ‏المناطق بالزيوت الحارة التي من خصائصها تفتيت الدهون ثم يتم لفها بغطاء مصنوع ‏من البلاستيك وممارسة بعض التمرينات الرياضية أو الأنشطة الحركية والبدنية ‏العادية مثل أداء المهام المنزلية والذهاب إلى السوق المهم أن يتم تحريك الجسم كي ‏تتحفز الدهون على أن تقوم بتفتيت الدهون الزائدة بشكل فعال.‏
الزيوت الحارة:‏
أفضل الطرق هو استخدام خليط من الزيوت الحارة بدلا من استخدام زيت واحد حتى ‏يتم الحصول على الفوائد كاملة وينصح بخلطها بمقادير متساوية.‏
مكونات الخليط:
ملعقتان من زيت الزنجبيل – ملعقتان من زيت القرفة – ملعقتان من زيت القرنفل – ‏ملعقتان من زيت الياسمين – ملعقتان من زيت الزيتون.‏
طريقة الاستخدام :‏
يتم دهن المناطق المراد تخسيسها بهذا الخليط ثم لفها بغطاء من البلاستيك لمدة ساعة ‏كاملة على الأقل ثم ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني أو حركي.‏
‏- يجب التحلي بالصبر لأن عملية التخلص من الشحوم الزائدة في الجسم تستغرق وقتا ‏طويلا ولو استغرقت وقتا قليلا فإنها ستتسبب في إصابة الجسم بالعديد من المشكلات ‏الصحية والأمراض بجانب أن الوزن سيرجع مرة أخرى إلى ما كان عليه بعد التوقف.‏ وينبغي أن تحرصي على استشارة الطبيب المختص عند محاولة إنقاص الوزن.

تقرؤون أيضا
التداوي الطبيعي .. فوائد الزيوت الطبيعية في إنقاص وزن الجسم
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
التدليك له عدة فوائد صحية للجسم منها إنعاش الجسم وجعله يسترخي كما إنه يمنح ‏الذهن الصفاء والراحة وحتى تكتمل...
المزيد >>
علاجات منزلية تساعد على التخلص من تنميل الأطراف ‏
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يعد التدليك من أهم الوسائل لحل مشكلة تنميل الأطراف ، حيث أن التدليك يعمل على تنشيط ‏الدورة الدموية مما يؤدي...
المزيد >>
ما هي الأطعمة التي تحارب أمراض البرد ؟
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشف تقرير طبي صادر مؤخراً بمشاركة فريق من الباحثين الأمريكيين عن أبرز الأطعمة المستخدمة للوقاية من مرض...
المزيد >>
48 وفاة تاكد ارتباطها بفيروس H1N1
10 فيفري 2018 السّاعة 17:52
كشفت المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة ومديرة ادارة الرعاية الصحية الاساسية إنصاف...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
﻿