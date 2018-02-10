التداوي الطبيعي .. فوائد الزيوت الطبيعية في إنقاص وزن الجسم

التدليك له عدة فوائد صحية للجسم منها إنعاش الجسم وجعله يسترخي كما إنه يمنح ‏الذهن الصفاء والراحة وحتى تكتمل فوائد التدليك ينصح باستخدام الزيوت الطبيعية ‏الحارة لما لها من فوائد متعددة أهمها إزالة الشحوم والدهون وبالتالي إنقاص الوزن.‏

اللف التنحيفي:‏

هو عبارة عن تنحيف مناطق معينة في الجسم باستخدام الزيوت الطبيعية الحارة لأنه ‏عندما يتم إنقاص وزن الجسم باتباع حميات غذائية وممارسة التمرينات الرياضية فإن ‏هناك بعض المناطق في الجسم التي تبقى على حالها بدون أن تتغير وتصبح بارزة مما ‏يفسد شكل الجسم بأكمله وأشهر هذه المناطق البطن والذراعين والفخذين والردفين و‏لذلك يتم استخدام هذه الطريقة حتى يتم تنحيف هذه المناطق.‏

طرق استخدام اللف التنحيفي:‏

يتم عن طريق استخدام الزيوت الحارة والتدليك بغية تفتيت الدهون في المناطق التي ‏تعجز الحميات الغذائية والتمرينات الرياضية عن تنحيفها ويكون ذلك بدهن هذه ‏المناطق بالزيوت الحارة التي من خصائصها تفتيت الدهون ثم يتم لفها بغطاء مصنوع ‏من البلاستيك وممارسة بعض التمرينات الرياضية أو الأنشطة الحركية والبدنية ‏العادية مثل أداء المهام المنزلية والذهاب إلى السوق المهم أن يتم تحريك الجسم كي ‏تتحفز الدهون على أن تقوم بتفتيت الدهون الزائدة بشكل فعال.‏

الزيوت الحارة:‏

أفضل الطرق هو استخدام خليط من الزيوت الحارة بدلا من استخدام زيت واحد حتى ‏يتم الحصول على الفوائد كاملة وينصح بخلطها بمقادير متساوية.‏

مكونات الخليط:

ملعقتان من زيت الزنجبيل – ملعقتان من زيت القرفة – ملعقتان من زيت القرنفل – ‏ملعقتان من زيت الياسمين – ملعقتان من زيت الزيتون.‏

طريقة الاستخدام :‏

يتم دهن المناطق المراد تخسيسها بهذا الخليط ثم لفها بغطاء من البلاستيك لمدة ساعة ‏كاملة على الأقل ثم ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني أو حركي.‏

‏- يجب التحلي بالصبر لأن عملية التخلص من الشحوم الزائدة في الجسم تستغرق وقتا ‏طويلا ولو استغرقت وقتا قليلا فإنها ستتسبب في إصابة الجسم بالعديد من المشكلات ‏الصحية والأمراض بجانب أن الوزن سيرجع مرة أخرى إلى ما كان عليه بعد التوقف.‏ وينبغي أن تحرصي على استشارة الطبيب المختص عند محاولة إنقاص الوزن.