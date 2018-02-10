بين سطرين .. كيف نتصدى لصفقة القرن ؟

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يبدو أن المخططات الغربية والامريكية لازالت تلاحق الفلسطينيين ولم تدعهم يحددون مصيرهم بأنفسهم مثل سائر شعوب العالم ,فاليوم وبعد مرور 100 عام على وعد بلفور المشؤوم والذي تم خلاله اهداء الاراضي الفلسطينية لتوطين اليهود , يجد الفلسطينيون انفسهم في مواجهة مخطط جهنمي اخطر وافظع تقوده الادارة الامريكية بزعامة الرئيس المثير للجدل دونالد ترومب .
ورغم ان ملامح هذا المخطط الامريكي الجديد المنتظر الاعلان عنه قبل منتصف العام الجاري مازالت لم تكشف بعد الا انها ستشكل ضربة جديدة لمسارات التسوية للقضية الفلسطينية حيث تكشف بعض التسريبات التي افشتها الدوائر الامريكية ان صفقة القرن ضد فلسطين ستتضمن التخلي عن فكرة حل الدولتين، وتقفز على ملفات القدس واللاجئين والمستوطنات، وتقترح سلاما إقليميا في مواجهة إيران، وترفض أي سيادة على المنطقة الممتدة بين البحر المتوسط ونهر الأردن سوى السيادة الإسرائيلية، وتبقي على القدس موحدة وعاصمة وحيدة للكيان الصهيوني مع رفض عودة اللاجئين حتى إلى المناطق الفلسطينية.
ما من شك ان اعلان الإدارة الامريكية لمثل هذه القرارات سيكون الشرارة الاخيرة لإشعال الغضب الفلسطيني الكبير ضد الاحتلال الصهيوني خاصة وأن القيادة الفلسطينية أبدت رفضها لصفقة القرن قبل إعلانها، ففي اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية منتصف الشهر الماضي قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترومب لحل القضية الفلسطينية مرفوض، وأنه لا مجال للتنازل عن القدس عاصمة لدولة فلسطين.
وامام خطورة هذه المخططات التي تحاك ضد الفلسطينيين فانه بات من الضروري اليوم وضع آليات للتحرك ومواجهة هذه الغطرسة الامريكية والصهيونية وبات ايضا من المهم رسم استراتيجية واضحة المعالم تضمن اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس كما ان القيادة العربية مطالبة برسم تحرك عربي موحد في هذا الشأن واستغلال الرفض الدولي والاقليمي لإعلان ترومب الاخير حول القدس عاصمة للصهاينة...فالمرحلة المقبلة التي تمهد لها امريكا سيتم خلالها اعلان صفعة جديدة للفلسطينيين وهو ما يتطلب تحركا دوليا وعربيا وتقديم حلول وبدائل لكل المبادرات الامريكية التي ثبت اجحافها ومساندتها للصهاينة بشكل علني.
يبدو أن المخططات الغربية والامريكية لازالت تلاحق الفلسطينيين ولم تدعهم يحددون مصيرهم بأنفسهم مثل سائر شعوب العالم ,فاليوم وبعد مرور 100 عام على وعد بلفور المشؤوم والذي تم خلاله اهداء الاراضي الفلسطينية لتوطين اليهود , يجد الفلسطينيون انفسهم في مواجهة مخطط جهنمي اخطر وافظع تقوده الادارة الامريكية بزعامة الرئيس المثير للجدل دونالد ترومب .
ورغم ان ملامح هذا المخطط الامريكي الجديد المنتظر الاعلان عنه قبل منتصف العام الجاري مازالت لم تكشف بعد الا انها ستشكل ضربة جديدة لمسارات التسوية للقضية الفلسطينية حيث تكشف بعض التسريبات التي افشتها الدوائر الامريكية ان صفقة القرن ضد فلسطين ستتضمن التخلي عن فكرة حل الدولتين، وتقفز على ملفات القدس واللاجئين والمستوطنات، وتقترح سلاما إقليميا في مواجهة إيران، وترفض أي سيادة على المنطقة الممتدة بين البحر المتوسط ونهر الأردن سوى السيادة الإسرائيلية، وتبقي على القدس موحدة وعاصمة وحيدة للكيان الصهيوني مع رفض عودة اللاجئين حتى إلى المناطق الفلسطينية.
ما من شك ان اعلان الإدارة الامريكية لمثل هذه القرارات سيكون الشرارة الاخيرة لإشعال الغضب الفلسطيني الكبير ضد الاحتلال الصهيوني خاصة وأن القيادة الفلسطينية أبدت رفضها لصفقة القرن قبل إعلانها، ففي اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية منتصف الشهر الماضي قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترومب لحل القضية الفلسطينية مرفوض، وأنه لا مجال للتنازل عن القدس عاصمة لدولة فلسطين.
وامام خطورة هذه المخططات التي تحاك ضد الفلسطينيين فانه بات من الضروري اليوم وضع آليات للتحرك ومواجهة هذه الغطرسة الامريكية والصهيونية وبات ايضا من المهم رسم استراتيجية واضحة المعالم تضمن اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس كما ان القيادة العربية مطالبة برسم تحرك عربي موحد في هذا الشأن واستغلال الرفض الدولي والاقليمي لإعلان ترومب الاخير حول القدس عاصمة للصهاينة...فالمرحلة المقبلة التي تمهد لها امريكا سيتم خلالها اعلان صفعة جديدة للفلسطينيين وهو ما يتطلب تحركا دوليا وعربيا وتقديم حلول وبدائل لكل المبادرات الامريكية التي ثبت اجحافها ومساندتها للصهاينة بشكل علني.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018