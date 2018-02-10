بين سطرين .. كيف نتصدى لصفقة القرن ؟

يبدو أن المخططات الغربية والامريكية لازالت تلاحق الفلسطينيين ولم تدعهم يحددون مصيرهم بأنفسهم مثل سائر شعوب العالم ,فاليوم وبعد مرور 100 عام على وعد بلفور المشؤوم والذي تم خلاله اهداء الاراضي الفلسطينية لتوطين اليهود , يجد الفلسطينيون انفسهم في مواجهة مخطط جهنمي اخطر وافظع تقوده الادارة الامريكية بزعامة الرئيس المثير للجدل دونالد ترومب .

ورغم ان ملامح هذا المخطط الامريكي الجديد المنتظر الاعلان عنه قبل منتصف العام الجاري مازالت لم تكشف بعد الا انها ستشكل ضربة جديدة لمسارات التسوية للقضية الفلسطينية حيث تكشف بعض التسريبات التي افشتها الدوائر الامريكية ان صفقة القرن ضد فلسطين ستتضمن التخلي عن فكرة حل الدولتين، وتقفز على ملفات القدس واللاجئين والمستوطنات، وتقترح سلاما إقليميا في مواجهة إيران، وترفض أي سيادة على المنطقة الممتدة بين البحر المتوسط ونهر الأردن سوى السيادة الإسرائيلية، وتبقي على القدس موحدة وعاصمة وحيدة للكيان الصهيوني مع رفض عودة اللاجئين حتى إلى المناطق الفلسطينية.

ما من شك ان اعلان الإدارة الامريكية لمثل هذه القرارات سيكون الشرارة الاخيرة لإشعال الغضب الفلسطيني الكبير ضد الاحتلال الصهيوني خاصة وأن القيادة الفلسطينية أبدت رفضها لصفقة القرن قبل إعلانها، ففي اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية منتصف الشهر الماضي قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترومب لحل القضية الفلسطينية مرفوض، وأنه لا مجال للتنازل عن القدس عاصمة لدولة فلسطين.

وامام خطورة هذه المخططات التي تحاك ضد الفلسطينيين فانه بات من الضروري اليوم وضع آليات للتحرك ومواجهة هذه الغطرسة الامريكية والصهيونية وبات ايضا من المهم رسم استراتيجية واضحة المعالم تضمن اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس كما ان القيادة العربية مطالبة برسم تحرك عربي موحد في هذا الشأن واستغلال الرفض الدولي والاقليمي لإعلان ترومب الاخير حول القدس عاصمة للصهاينة...فالمرحلة المقبلة التي تمهد لها امريكا سيتم خلالها اعلان صفعة جديدة للفلسطينيين وهو ما يتطلب تحركا دوليا وعربيا وتقديم حلول وبدائل لكل المبادرات الامريكية التي ثبت اجحافها ومساندتها للصهاينة بشكل علني.

يكتبها: نـــاجح بن جدو