صوت الشارع .. ما هو رأيك في المخطط الامريكي لفلسطين ؟

شوقي ملاس -فلسطين

حسب اعتقادي المخطط الامريكي الجديد يشكل خطرا كبيرا على القضية الفلسطينية ويجب على الدول العربية بدون استثناء ان ترفضه رفضا قاطعا وكل الخوف ان تقبل بعض الدول هذا المخطط الجديد لأنه سيشعل المنطقة بأسرها .

سليم عياري –تونس

لقد اتضح اليوم بان المخطط الامريكي تجاه فلسطين يستند على اسس المشروع الإسرائيلي القديم - الجديد وهو مشروع التفتيت الطائفي العنصري مثل تغيير السفارة الامريكية وتحويلها الى القدس ..ويجب مساندة الفلسطينيين في هذه الفترة الحرجة وتجريم كل اشكال التطبيع .

مصباح العشار سوريا

انا شخصيا لم اطلع بعد على كل بنود صفقة القرن الجديدة لكن ما اعلمه ان الرئيس الامريكي قد اظهر كل مخططاته منذ اعلان القدس المحتلة عاصمة للصهاينة ولا يجب ان تبقى امريكا الوسيط في عمليات السلام.

شهاب مصطفى -مصر

القرار الامريكي او ما يسمي بصفقة القرن لا يمكن ان تمر ابدا لأنها تتضمن شروطا تنتهك احقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واعتقد ان العالم باسره سيرفض اي حلول امريكية وستهزم كل المؤامرات ضد الشعب الفلسطيني امام صمود المقاومة والشرفاء.

إعداد: نــاجح بن جـدو