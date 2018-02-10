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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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صوت الشارع .. ما هو رأيك في المخطط الامريكي لفلسطين ؟
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العالمية
صوت الشارع .. ما هو رأيك في المخطط الامريكي لفلسطين ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

شوقي ملاس -فلسطين

حسب اعتقادي المخطط الامريكي الجديد يشكل خطرا كبيرا على القضية الفلسطينية ويجب على الدول العربية بدون استثناء ان ترفضه رفضا قاطعا وكل الخوف ان تقبل بعض الدول هذا المخطط الجديد لأنه سيشعل المنطقة بأسرها .

سليم عياري –تونس

لقد اتضح اليوم بان المخطط الامريكي تجاه فلسطين يستند على اسس المشروع الإسرائيلي القديم - الجديد وهو مشروع التفتيت الطائفي العنصري مثل تغيير السفارة الامريكية وتحويلها الى القدس ..ويجب مساندة الفلسطينيين في هذه الفترة الحرجة وتجريم كل اشكال التطبيع .

مصباح العشار سوريا

انا شخصيا لم اطلع بعد على كل بنود صفقة القرن الجديدة لكن ما اعلمه ان الرئيس الامريكي قد اظهر كل مخططاته منذ اعلان القدس المحتلة عاصمة للصهاينة ولا يجب ان تبقى امريكا الوسيط في عمليات السلام.

شهاب مصطفى -مصر

القرار الامريكي او ما يسمي بصفقة القرن لا يمكن ان تمر ابدا لأنها تتضمن شروطا تنتهك احقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واعتقد ان العالم باسره سيرفض اي حلول امريكية وستهزم كل المؤامرات ضد الشعب الفلسطيني امام صمود المقاومة والشرفاء.

إعداد: نــاجح بن جـدو
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العالمية
صوت الشارع .. ما هو رأيك في المخطط الامريكي لفلسطين ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

شوقي ملاس -فلسطين

حسب اعتقادي المخطط الامريكي الجديد يشكل خطرا كبيرا على القضية الفلسطينية ويجب على الدول العربية بدون استثناء ان ترفضه رفضا قاطعا وكل الخوف ان تقبل بعض الدول هذا المخطط الجديد لأنه سيشعل المنطقة بأسرها .

سليم عياري –تونس

لقد اتضح اليوم بان المخطط الامريكي تجاه فلسطين يستند على اسس المشروع الإسرائيلي القديم - الجديد وهو مشروع التفتيت الطائفي العنصري مثل تغيير السفارة الامريكية وتحويلها الى القدس ..ويجب مساندة الفلسطينيين في هذه الفترة الحرجة وتجريم كل اشكال التطبيع .

مصباح العشار سوريا

انا شخصيا لم اطلع بعد على كل بنود صفقة القرن الجديدة لكن ما اعلمه ان الرئيس الامريكي قد اظهر كل مخططاته منذ اعلان القدس المحتلة عاصمة للصهاينة ولا يجب ان تبقى امريكا الوسيط في عمليات السلام.

شهاب مصطفى -مصر

القرار الامريكي او ما يسمي بصفقة القرن لا يمكن ان تمر ابدا لأنها تتضمن شروطا تنتهك احقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واعتقد ان العالم باسره سيرفض اي حلول امريكية وستهزم كل المؤامرات ضد الشعب الفلسطيني امام صمود المقاومة والشرفاء.

إعداد: نــاجح بن جـدو
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11 فيفري 2018 السّاعة 23:24
تونس- الشروق أون لاين- محمد ادريس: اندلعت في ساعة متأخرة من ليلة أمس مواجهات بين مهاجرين تونسيين غير شرعيين...
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لقاء مع.. مدير المركز الفلسطيني لأبحات السياسات والدراسات الاستراتيجية د. هاني المصري لـ»الشروق» .. «صفقة...
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال هاني المصري مدير مركز مسارات للابحاث السياسية أن الخطة الامريكية تعمل على تصفية القضية الفلسطينية،...
المزيد >>
مرآة الصحافة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نرصد لكم أبرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول صفقة القرن.
المزيد >>
«صفقة القرن»: توطين الفلسطينيين في سيناء!
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
وسط الدماء التي تسيل في دمشق من حي الميدان إلى حمص ودير الزور بأيدي حلفاء إسرائيل من «داعش» و»القاعدة»...
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خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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