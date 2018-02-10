صوت الشارع .. ما هو رأيك في المخطط الامريكي لفلسطين ؟

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شوقي ملاس -فلسطين
حسب اعتقادي المخطط الامريكي الجديد يشكل خطرا كبيرا على القضية الفلسطينية ويجب على الدول العربية بدون استثناء ان ترفضه رفضا قاطعا وكل الخوف ان تقبل بعض الدول هذا المخطط الجديد لأنه سيشعل المنطقة بأسرها .
سليم عياري –تونس
لقد اتضح اليوم بان المخطط الامريكي تجاه فلسطين يستند على اسس المشروع الإسرائيلي القديم - الجديد وهو مشروع التفتيت الطائفي العنصري مثل تغيير السفارة الامريكية وتحويلها الى القدس ..ويجب مساندة الفلسطينيين في هذه الفترة الحرجة وتجريم كل اشكال التطبيع .
مصباح العشار سوريا
انا شخصيا لم اطلع بعد على كل بنود صفقة القرن الجديدة لكن ما اعلمه ان الرئيس الامريكي قد اظهر كل مخططاته منذ اعلان القدس المحتلة عاصمة للصهاينة ولا يجب ان تبقى امريكا الوسيط في عمليات السلام.
شهاب مصطفى -مصر
القرار الامريكي او ما يسمي بصفقة القرن لا يمكن ان تمر ابدا لأنها تتضمن شروطا تنتهك احقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واعتقد ان العالم باسره سيرفض اي حلول امريكية وستهزم كل المؤامرات ضد الشعب الفلسطيني امام صمود المقاومة والشرفاء.
شوقي ملاس -فلسطين
حسب اعتقادي المخطط الامريكي الجديد يشكل خطرا كبيرا على القضية الفلسطينية ويجب على الدول العربية بدون استثناء ان ترفضه رفضا قاطعا وكل الخوف ان تقبل بعض الدول هذا المخطط الجديد لأنه سيشعل المنطقة بأسرها .
سليم عياري –تونس
لقد اتضح اليوم بان المخطط الامريكي تجاه فلسطين يستند على اسس المشروع الإسرائيلي القديم - الجديد وهو مشروع التفتيت الطائفي العنصري مثل تغيير السفارة الامريكية وتحويلها الى القدس ..ويجب مساندة الفلسطينيين في هذه الفترة الحرجة وتجريم كل اشكال التطبيع .
مصباح العشار سوريا
انا شخصيا لم اطلع بعد على كل بنود صفقة القرن الجديدة لكن ما اعلمه ان الرئيس الامريكي قد اظهر كل مخططاته منذ اعلان القدس المحتلة عاصمة للصهاينة ولا يجب ان تبقى امريكا الوسيط في عمليات السلام.
شهاب مصطفى -مصر
القرار الامريكي او ما يسمي بصفقة القرن لا يمكن ان تمر ابدا لأنها تتضمن شروطا تنتهك احقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واعتقد ان العالم باسره سيرفض اي حلول امريكية وستهزم كل المؤامرات ضد الشعب الفلسطيني امام صمود المقاومة والشرفاء.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018