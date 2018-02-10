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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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في كلمة .. الصفقة الفاشلة
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العالمية
في كلمة .. الصفقة الفاشلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

بعد مائة عام من ذلك الوعد المشؤوم (بلفور)، وبينما جراح لطمة القرن الماضي لا تزال غائرة في الجبين العربي، يُكرر التاريخ نفسه بصفعة جديدة، يعد الرئيس الأمريكي فيها، بتحقيق صفقة تُنهي الصراع في الشرق الأوسط، عبر طريق التفافي سريع، يمر على أنقاض الحقوق الفلسطينية، ويصل تل أبيب بالعالمين العربي والإسلامي مجانا، عبر بوابة خليجية.
التعبير الذى أطلقه الرئيس الفلسطينى محمود عباس (صفعة القرن) حول ما تسمى (صفقة القرن) المتداولة حالياً للتسوية مع الكيان الصهيوني، من خلال إملاءات الرئيس الأمريكى دونالد ترومب، ومن إخراج صهره جاريد كوشنر، وإعداد صهيوني واضح، ومباركة وترويج عدد من العواصم العربية، يكاد يكون افضل وصف لهذه الصفقة العرجاء التي تكاد تكون مسرحية تمثيلية فقط ولا تمت للواقع بصلة.
بمعزل عن التغيرات الاقليمية والدولية والمخططات التي دست للشعوب العربية منذ انطلاق قطار ما يسمى الربيع العربي المدمّر الذي اتى عل الاخضر واليابس فان الكيان الصهيوني اليوم ورغم وجوده في موقف قوة بدعم امريكي كبير محاصر من المقاومة من كل الاطراف وينتظره مستقبل مجهول بعيدا عن التطبيع العربي الذي يسعى اليه مع عديد الدول التي تخلت عن كل شيء مقابل مواجهة «بعبع» ايران المزعوم.
وبمعزل عن التخاذل العربي والخيانة للقضية الام يجب أن نعترف بأن النضال الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال هو الأطول من نوعه فى التاريخ، يجب أن نعترف بأن هذه القضية ظلت حيّة على مدى 70 عاماً بفضل تضحيات الشعب الفلسطينى، لا أكثر من ذلك ولا أقل، ذلك أنه من الصعب الإشارة إلى بيت أو أُسرة أو عائلة هناك بلا شهيد أو معتقل، أو بمعنى أصح بلا مجموعة من الشهداء ومجموعة من المعتقلين، لذلك لن تمر «صفعة القرن».

يكتبها: بدرالدين السياري
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العالمية
في كلمة .. الصفقة الفاشلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

بعد مائة عام من ذلك الوعد المشؤوم (بلفور)، وبينما جراح لطمة القرن الماضي لا تزال غائرة في الجبين العربي، يُكرر التاريخ نفسه بصفعة جديدة، يعد الرئيس الأمريكي فيها، بتحقيق صفقة تُنهي الصراع في الشرق الأوسط، عبر طريق التفافي سريع، يمر على أنقاض الحقوق الفلسطينية، ويصل تل أبيب بالعالمين العربي والإسلامي مجانا، عبر بوابة خليجية.
التعبير الذى أطلقه الرئيس الفلسطينى محمود عباس (صفعة القرن) حول ما تسمى (صفقة القرن) المتداولة حالياً للتسوية مع الكيان الصهيوني، من خلال إملاءات الرئيس الأمريكى دونالد ترومب، ومن إخراج صهره جاريد كوشنر، وإعداد صهيوني واضح، ومباركة وترويج عدد من العواصم العربية، يكاد يكون افضل وصف لهذه الصفقة العرجاء التي تكاد تكون مسرحية تمثيلية فقط ولا تمت للواقع بصلة.
بمعزل عن التغيرات الاقليمية والدولية والمخططات التي دست للشعوب العربية منذ انطلاق قطار ما يسمى الربيع العربي المدمّر الذي اتى عل الاخضر واليابس فان الكيان الصهيوني اليوم ورغم وجوده في موقف قوة بدعم امريكي كبير محاصر من المقاومة من كل الاطراف وينتظره مستقبل مجهول بعيدا عن التطبيع العربي الذي يسعى اليه مع عديد الدول التي تخلت عن كل شيء مقابل مواجهة «بعبع» ايران المزعوم.
وبمعزل عن التخاذل العربي والخيانة للقضية الام يجب أن نعترف بأن النضال الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال هو الأطول من نوعه فى التاريخ، يجب أن نعترف بأن هذه القضية ظلت حيّة على مدى 70 عاماً بفضل تضحيات الشعب الفلسطينى، لا أكثر من ذلك ولا أقل، ذلك أنه من الصعب الإشارة إلى بيت أو أُسرة أو عائلة هناك بلا شهيد أو معتقل، أو بمعنى أصح بلا مجموعة من الشهداء ومجموعة من المعتقلين، لذلك لن تمر «صفعة القرن».

يكتبها: بدرالدين السياري
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11 فيفري 2018 السّاعة 23:24
تونس- الشروق أون لاين- محمد ادريس: اندلعت في ساعة متأخرة من ليلة أمس مواجهات بين مهاجرين تونسيين غير شرعيين...
المزيد >>
لقاء مع.. مدير المركز الفلسطيني لأبحات السياسات والدراسات الاستراتيجية د. هاني المصري لـ»الشروق» .. «صفقة...
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال هاني المصري مدير مركز مسارات للابحاث السياسية أن الخطة الامريكية تعمل على تصفية القضية الفلسطينية،...
المزيد >>
مرآة الصحافة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نرصد لكم أبرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول صفقة القرن.
المزيد >>
«صفقة القرن»: توطين الفلسطينيين في سيناء!
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
وسط الدماء التي تسيل في دمشق من حي الميدان إلى حمص ودير الزور بأيدي حلفاء إسرائيل من «داعش» و»القاعدة»...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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