في كلمة .. الصفقة الفاشلة

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بعد مائة عام من ذلك الوعد المشؤوم (بلفور)، وبينما جراح لطمة القرن الماضي لا تزال غائرة في الجبين العربي، يُكرر التاريخ نفسه بصفعة جديدة، يعد الرئيس الأمريكي فيها، بتحقيق صفقة تُنهي الصراع في الشرق الأوسط، عبر طريق التفافي سريع، يمر على أنقاض الحقوق الفلسطينية، ويصل تل أبيب بالعالمين العربي والإسلامي مجانا، عبر بوابة خليجية.
التعبير الذى أطلقه الرئيس الفلسطينى محمود عباس (صفعة القرن) حول ما تسمى (صفقة القرن) المتداولة حالياً للتسوية مع الكيان الصهيوني، من خلال إملاءات الرئيس الأمريكى دونالد ترومب، ومن إخراج صهره جاريد كوشنر، وإعداد صهيوني واضح، ومباركة وترويج عدد من العواصم العربية، يكاد يكون افضل وصف لهذه الصفقة العرجاء التي تكاد تكون مسرحية تمثيلية فقط ولا تمت للواقع بصلة.
بمعزل عن التغيرات الاقليمية والدولية والمخططات التي دست للشعوب العربية منذ انطلاق قطار ما يسمى الربيع العربي المدمّر الذي اتى عل الاخضر واليابس فان الكيان الصهيوني اليوم ورغم وجوده في موقف قوة بدعم امريكي كبير محاصر من المقاومة من كل الاطراف وينتظره مستقبل مجهول بعيدا عن التطبيع العربي الذي يسعى اليه مع عديد الدول التي تخلت عن كل شيء مقابل مواجهة «بعبع» ايران المزعوم.
وبمعزل عن التخاذل العربي والخيانة للقضية الام يجب أن نعترف بأن النضال الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال هو الأطول من نوعه فى التاريخ، يجب أن نعترف بأن هذه القضية ظلت حيّة على مدى 70 عاماً بفضل تضحيات الشعب الفلسطينى، لا أكثر من ذلك ولا أقل، ذلك أنه من الصعب الإشارة إلى بيت أو أُسرة أو عائلة هناك بلا شهيد أو معتقل، أو بمعنى أصح بلا مجموعة من الشهداء ومجموعة من المعتقلين، لذلك لن تمر «صفعة القرن».
بعد مائة عام من ذلك الوعد المشؤوم (بلفور)، وبينما جراح لطمة القرن الماضي لا تزال غائرة في الجبين العربي، يُكرر التاريخ نفسه بصفعة جديدة، يعد الرئيس الأمريكي فيها، بتحقيق صفقة تُنهي الصراع في الشرق الأوسط، عبر طريق التفافي سريع، يمر على أنقاض الحقوق الفلسطينية، ويصل تل أبيب بالعالمين العربي والإسلامي مجانا، عبر بوابة خليجية.
التعبير الذى أطلقه الرئيس الفلسطينى محمود عباس (صفعة القرن) حول ما تسمى (صفقة القرن) المتداولة حالياً للتسوية مع الكيان الصهيوني، من خلال إملاءات الرئيس الأمريكى دونالد ترومب، ومن إخراج صهره جاريد كوشنر، وإعداد صهيوني واضح، ومباركة وترويج عدد من العواصم العربية، يكاد يكون افضل وصف لهذه الصفقة العرجاء التي تكاد تكون مسرحية تمثيلية فقط ولا تمت للواقع بصلة.
بمعزل عن التغيرات الاقليمية والدولية والمخططات التي دست للشعوب العربية منذ انطلاق قطار ما يسمى الربيع العربي المدمّر الذي اتى عل الاخضر واليابس فان الكيان الصهيوني اليوم ورغم وجوده في موقف قوة بدعم امريكي كبير محاصر من المقاومة من كل الاطراف وينتظره مستقبل مجهول بعيدا عن التطبيع العربي الذي يسعى اليه مع عديد الدول التي تخلت عن كل شيء مقابل مواجهة «بعبع» ايران المزعوم.
وبمعزل عن التخاذل العربي والخيانة للقضية الام يجب أن نعترف بأن النضال الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال هو الأطول من نوعه فى التاريخ، يجب أن نعترف بأن هذه القضية ظلت حيّة على مدى 70 عاماً بفضل تضحيات الشعب الفلسطينى، لا أكثر من ذلك ولا أقل، ذلك أنه من الصعب الإشارة إلى بيت أو أُسرة أو عائلة هناك بلا شهيد أو معتقل، أو بمعنى أصح بلا مجموعة من الشهداء ومجموعة من المعتقلين، لذلك لن تمر «صفعة القرن».
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018