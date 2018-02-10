في كلمة .. الصفقة الفاشلة

بعد مائة عام من ذلك الوعد المشؤوم (بلفور)، وبينما جراح لطمة القرن الماضي لا تزال غائرة في الجبين العربي، يُكرر التاريخ نفسه بصفعة جديدة، يعد الرئيس الأمريكي فيها، بتحقيق صفقة تُنهي الصراع في الشرق الأوسط، عبر طريق التفافي سريع، يمر على أنقاض الحقوق الفلسطينية، ويصل تل أبيب بالعالمين العربي والإسلامي مجانا، عبر بوابة خليجية.

التعبير الذى أطلقه الرئيس الفلسطينى محمود عباس (صفعة القرن) حول ما تسمى (صفقة القرن) المتداولة حالياً للتسوية مع الكيان الصهيوني، من خلال إملاءات الرئيس الأمريكى دونالد ترومب، ومن إخراج صهره جاريد كوشنر، وإعداد صهيوني واضح، ومباركة وترويج عدد من العواصم العربية، يكاد يكون افضل وصف لهذه الصفقة العرجاء التي تكاد تكون مسرحية تمثيلية فقط ولا تمت للواقع بصلة.

بمعزل عن التغيرات الاقليمية والدولية والمخططات التي دست للشعوب العربية منذ انطلاق قطار ما يسمى الربيع العربي المدمّر الذي اتى عل الاخضر واليابس فان الكيان الصهيوني اليوم ورغم وجوده في موقف قوة بدعم امريكي كبير محاصر من المقاومة من كل الاطراف وينتظره مستقبل مجهول بعيدا عن التطبيع العربي الذي يسعى اليه مع عديد الدول التي تخلت عن كل شيء مقابل مواجهة «بعبع» ايران المزعوم.

وبمعزل عن التخاذل العربي والخيانة للقضية الام يجب أن نعترف بأن النضال الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال هو الأطول من نوعه فى التاريخ، يجب أن نعترف بأن هذه القضية ظلت حيّة على مدى 70 عاماً بفضل تضحيات الشعب الفلسطينى، لا أكثر من ذلك ولا أقل، ذلك أنه من الصعب الإشارة إلى بيت أو أُسرة أو عائلة هناك بلا شهيد أو معتقل، أو بمعنى أصح بلا مجموعة من الشهداء ومجموعة من المعتقلين، لذلك لن تمر «صفعة القرن».

يكتبها: بدرالدين السياري