مرآة الصحافة

نرصد لكم أبرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول صفقة القرن.

تونس (الشروق)

• صحيفة «الحياة» اللندنية: «سيذكر العرب والمسلمون والمسيحيون في العالم أن رئيساً متهوراً لدولة كانت القوة العظمى الوحيدة، تجرأ على طعن القدس، وغدر بها مستضعفاً العرب في لحظات انتصارات لغيرهم راعياً تزويرَ إسرائيل التاريخ، متبرعاً بمنح شرعية كاملة لاحتلالها القدس».

• صحيفة « فايننشال تايمز» البريطانية: « الرئيس الامريكي دونالد ترومب دمر كل فرصه في زيارة الضفة الغربية بسبب انقلابه على قرون من السياسات الامريكية المتواصلة بإعلان اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل « .

• صحيفة « ذا أمريكان كونسير فاتيف» الامريكية : « قرار ترومب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإعلانه اعتزام بلاده على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، في ديسمبر الماضي، يعطي شعورًا بأن الإدارة الأمريكية تدعم جدول أعمال حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو».