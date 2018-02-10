مرآة الصحافة

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23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
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23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
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23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
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21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
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21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
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20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
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20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
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19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
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19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
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18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
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18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
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18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
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17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
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16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
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16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
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16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
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15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
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15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018
نرصد لكم أبرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول صفقة القرن.
تونس (الشروق)
• صحيفة «الحياة» اللندنية: «سيذكر العرب والمسلمون والمسيحيون في العالم أن رئيساً متهوراً لدولة كانت القوة العظمى الوحيدة، تجرأ على طعن القدس، وغدر بها مستضعفاً العرب في لحظات انتصارات لغيرهم راعياً تزويرَ إسرائيل التاريخ، متبرعاً بمنح شرعية كاملة لاحتلالها القدس».
• صحيفة « فايننشال تايمز» البريطانية: « الرئيس الامريكي دونالد ترومب دمر كل فرصه في زيارة الضفة الغربية بسبب انقلابه على قرون من السياسات الامريكية المتواصلة بإعلان اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل « .
• صحيفة « ذا أمريكان كونسير فاتيف» الامريكية : « قرار ترومب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإعلانه اعتزام بلاده على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، في ديسمبر الماضي، يعطي شعورًا بأن الإدارة الأمريكية تدعم جدول أعمال حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو».
نرصد لكم أبرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول صفقة القرن.
تونس (الشروق)
• صحيفة «الحياة» اللندنية: «سيذكر العرب والمسلمون والمسيحيون في العالم أن رئيساً متهوراً لدولة كانت القوة العظمى الوحيدة، تجرأ على طعن القدس، وغدر بها مستضعفاً العرب في لحظات انتصارات لغيرهم راعياً تزويرَ إسرائيل التاريخ، متبرعاً بمنح شرعية كاملة لاحتلالها القدس».
• صحيفة « فايننشال تايمز» البريطانية: « الرئيس الامريكي دونالد ترومب دمر كل فرصه في زيارة الضفة الغربية بسبب انقلابه على قرون من السياسات الامريكية المتواصلة بإعلان اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل « .
• صحيفة « ذا أمريكان كونسير فاتيف» الامريكية : « قرار ترومب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإعلانه اعتزام بلاده على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، في ديسمبر الماضي، يعطي شعورًا بأن الإدارة الأمريكية تدعم جدول أعمال حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو».
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018