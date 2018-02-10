لقاء مع.. مدير المركز الفلسطيني لأبحات السياسات والدراسات الاستراتيجية د. هاني المصري لـ»الشروق» .. «صفقة القرن» تصفية للقضية الفلسطينية

فلسطين المحتلة: (الشروق) مراسلنا – بهاء العبدالله

قال هاني المصري مدير مركز مسارات للابحاث السياسية أن الخطة الامريكية تعمل على تصفية القضية الفلسطينية، وليس ايجاد تسوية لها، مضيفا أن القضية تتعرض لأخطار أبرزها محاولة فرض الحل الإسرائيلي بالقوة، وأكد المصري ان الاحتلال لايرضى بديلا عن امريكا راعيا للسلام، مشددا على أن عملية السلام دخلت غرفة العناية المركزة منذ فترة طويلة.

يمكن القول إن معالم الخطة الأميركية «صفقة القرن» رغم عدم طرحها رسميًا باتت واضحة بعد عرضها من المسؤولين الأميركيين على أطراف عربية ودولية عدة، ما الذي يجهز للقضية في الصفقة؟

تتضمن الخطة الامريكية إقامة مدينة قدس جديدة للفلسطينيين، وحل إنساني للاجئين، وإبقاء الحدود والمستوطنات تحت السيطرة الإسرائيلية، على أن يتم التفاوض عليها لاحقًا بعد إقامة الدولة الفلسطينية على نحو نصف مساحة الضفة الغربية وكامل مساحة قطاع غزة.

لا أقلل، ولا أنصح أحدًا أن يقلل من خطورة المرحلة وجسامة المسؤولية الملقاة في هذه المرحلة، ولا أقلل من تعقيدات المرحلة وصعوبة الخيارات كلها. فالمطروح هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وليس إيجاد تسوية لها، لذلك لا أنصح بإضاعة المزيد من الوقت بالانتظار، أو الرهان على ما لا يراهن عليه. فمنذ عقد مؤتمر مدريد للسلام العام 1991، والقيادة الفلسطينية تنتظر السلام الموعود، ولقد وصل رهانها على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ومبادرة السلام العربية وما تسمى قوى السلام في إسرائيل إلى طريق مسدود.

إذن القضية الفلسطينية تواجه خطر التصفية بصورة أكبر من أي فترة سابقة، هل بدأ الخطر فعليا؟

نعم بدأ، من خلال محاولة فرض الحل الإسرائيلي بالقوة، لا سيما بعد فشل المحاولات الأميركية لإقناع القيادة الفلسطينية به، ولذلك رُفِعَ سلاح التهديد بالمقاطعة، ووقف المساعدات للسلطة وللأونروا إذا لم تبلع القيادة الفلسطينية القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تصديقًا لوعدٍ كاذبٍ بأن الخطة الأميركية ستتضمن ما يرضي الفلسطينيين، مع أن هذا الأمر لا ينطلي على أحد عاقل، لأن الخطة التي تبدأ بإخراج القدس من طاولة التفاوض لن تنتهي إذا مُررت إلا بتصفية القضية بمختلف أبعادها.

تزايد الحديث في بعض الأوساط القيادية الفلسطينية أن ما يسمى حل الدولتين انتهى، وأن الفلسطينيين يجب أن يعودوا إلى المطالبة بحل الدولة الواحدة الذي سبق أن طالبت به الثورة الفلسطينية في السنوات الأولى لانطلاقها، وتخلت عنه بعد حرب 1973، هل ترى ذلك واقعيا ويلقى قبولا دوليا واسرئليليا؟

بعد عشرات السنين من الأوهام والمفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول حل الدولتين، ثبت بالملموس أن إسرائيل لا توافق أبدًا على قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، لأنها لا تجد من يجبرها على ذلك، وكونها تحد من سيطرتها ونفوذها ومن إمكانية تحقيق أطماعها وأحلامها في إقامة «إسرائيل الكبرى».

يدل ما سبق على أن هدف إقامة دولة على حدود 67 عن طريق المفاوضات الثنائية والتسوية برعاية أميركية والرهان على الأمم المتحدة لم يكن واقعيًا وقابلًا للتحقيق في أي وقت، حتى في العصر الذهبي لاتفاق أوسلو. وإذا كان هذا الهدف غير ممكنًا فكيف يتصور البعض استبداله بدولة واحدة ترفضها إسرائيل بصورة أكبر من رفضها للدولة الفلسطينية. وبالتالي، فلا معنى للتهديد من قبل بعض الأوساط القيادية الفلسطينية بالدولة الواحدة واستخدامه كتكتيك لأنه ضارّ، ويسهّل ولو من دون قصد تمرير الحل الإسرائيلي، ويمس بمصداقية القيادة الفلسطينية.

حصلت تطورات عدة تستدعي تسريع الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، حدثنا عن هذه التطورات وسينايورهات الحل وآفاق الوضع في قطاع غزة؟

أهم هذه الأحداث قرار ترمب حول القدس واللاجئين، ووقف جزء من المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، والتهديد بقطعها، ووضع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على قائمة الاٍرهاب، وما تنذر به بقية مكونات الخطة التي تفكر الإدارة الأميركية بإمكانية طرحها خلال الأشهر القادمة، كان من المفترض والطبيعي أن يؤدي ما سبق إلى تسريع الجهود المبذولة لإنجاز الوحدة، خصوصًا بعد وقوف مختلف الأطراف الفلسطينية ضد «صفعة القرن».

السيناريو: الأول المراوحة في نفس المكان، وهو بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، أقل قليلًا أو أكثر قليلًا، من دون تطورات وتغيرات جوهرية. أما السيناريو الثاني: وهو انهيار القطاع والسلطة وفرض خطة ترمب يتحقق هذا السيناريو من خلال استمرار تردي الوضع في قطاع غزة وانزلاقه نحو الانهيار والانفجار، والسيناريو الثالث: هو إحباط صفقة ترامب وإنجاز الوحدة وإنقاذ القطاع من الانهيار

ما نفع أن تتمسّك السلطة بعملية السلام إذا كان الطرف الآخر لا يريدها، بمعنى يجب البحث عن بدائل حتى عن عملية السلام؟

المطلوب عملية سياسية جديدة مختلفة جوهريًا عمّا كان، وهذا بحاجة إلى تغيير الواقع الراهن، والوسيط والراعي يجب أن يقبل به الطرفان، وليس طرفًا واحدًا فقط. وإسرائيل لا ترضى بديلًا ولا شريكًا لأميركا لرعاية عملية السلام، وحتى الدور الأميركي تضع إسرائيل قيودًا شديدة عليه حتى لا يؤثر على حرية عملها في تنفيذ مخططاتها العدوانية والاستعمارية الاستيطانية والعنصرية.

ما سبق يدل أن إطلاق رصاصة الرحمة على ما تسمى عملية السلام، التي دخلت غرفة العناية المركزة منذ فترة طويلة ولا تؤدي، ولا يمكن أن تؤدي، إلى تحقيق السلام.