شبيبة القيروان ـ الإتحاد المنستيري  (2 ـ 1) ... الأغالبة لا يساومون كلّما توفرت الإرادة والعزيمة

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لقاء الأجوار انطلق بقوة حيث طالبت الشبيبة منذ الدقيقة الاولى بضربة جزاء اثر ركنية نفذها مصعب ساسي ولمس كرة باليد من مدافع الإتحاد وليد الهيشري الا ان الحكم وسيم بن صالح طالب بمواصلة اللعب وبعد دقيقة قاد الضيوف هجوما سريعا وتمريرة ذكية من حسن المسعدي للمهاجم السريع رفيق كابو الذي غالط حارس الشبيبة علي القلعي بتسديدة ارضية .
بعد هذا الهدف كثفت "الجي اس كا" من محاولاتها الهجومية بحثا عن تعديل النتيجة وكاد الكامروني "كريستوفر ماندوغا" تعديل النتيجة اثر هجوم منسق قاده صبري العماري الا ان تسديدة الكامروني "ماندوغا" الازدواجية تصدى لها حارس الإتحاد وفي المقابل حاول أبناء المدرب اسكندر القصري امتصاص ضغط الشبيبة والإعتماد على الهجومات المعاكسة السريعة عن طريق حسن المسعدي ورفيق كابو و"تيجاني انان" ومجدي المصراتي الذي كاد ان يغالط الحارس علي القلعي الا ان تسديدته القوية مرت بجانب الأخشاب بقليل وذلك في الدقيقة 23.
الهجومات المرتدة للضيوف كانت خطيرة حيث تحصل "انان" على مخالفة مباشرة تبعد 25م عن مرمى القلعي الذي تصدى بصعوبة لتصويبة وليد الهيشري في مرة اولى ليجد المهاجم رفيق كابو نفسه وجها لوجه مع حارس الشبيبة الا ان تسديدته مرت فوق العارضة الأفقية ليضيع على نفسه وعلى فريقه فرصة مضاعفة النتيجة لتعود الشبيبة من جديد إلى إضاعة الفرص قبل نهاية الفترة الاولى من اللقاء وبالتحديد في الدقيقتين 40 و42 عن طريق "كريستوفر ماندوغا" الذي سدد بجانب الأخشاب بقليل رغم موقعه المناسب وكذلك مصعب ساسي الذي راوغ الدفاع وصوب بجانب المرمى.
هفوة البديري
أبناء المدرب جلال القادري دخلوا الشوط الثاني بوجه اخر بأكثر عزيمة وإصرار على الوصول بسرعة لشباك حارس الإتحاد مكرم البديري الذي قام بهفوة في الدقيقة 48 استغلها محمد العويشي ليعدل النتيجة للاغالبة. هذا الهدف زاد في حماس زملاء سليم باشا لافتكاك الاسبقية واقتلاع نقاط الفوز وبعد سلسلة من الهجومات الخطيرة تمكن هداف الشبيبة الكامروني "كريستوفر ماندوغا" من إضافة الهدف الثاني اثر عمل ممتاز من الغيني "أبو بكر سيلا" وصبري العماري واعطاء الأسبقية لأبناء الدار.
بعد هذا الهدف حاول الضيوف العودة في النتيجة وتوفرت فرصة للاعب مجدي المصراتي اثر كرة ثابتة الا ان تصويبته لم تكن بعيدة على مرمى الحارس علي القلعي.
فرص مهدورة
فرص كثيرة واضحة للتسجيل توفرت لكلا الفريقين في نهاية اللقاء الا ان التسرع وتألق الحارسين حال دون تغيير النتيجة رغم ان الشبيبة طالبت بضربة جزاء ثانية بعد لمس الكرة باليد من المدافع زياد المشموم الا ان الحكم طالب مرة اخرى بمواصلة اللعب لينتهي اللقاء بفوز ثمين للاغالبة واداء بطولي متميز للاعبين.
تشكيلتا الفريقين
شبيبة القيروان : علي القلعي - رامي بوشنيبة - هيثم العيوني - سليم باشا - امين عباس - "الخليل تراوري" - "ابو بكر سيلا" - صبري العماري - محمد العويشي (صبري الزايدي) - مصعب ساسي رياض الفريوي ) و"كريستوفر ماندوقا"
الإتحاد المنستيري : مكرم البديري - زياد المشموم - حسام الدين الزديري - وليد الهيشري - فؤاد التيمومي - أمير الصباحي - حمزة حدة - حسن المسعدي (مانع بن حسين ) - رفيق كابو - مجدي المصراتي و"تيجاني انان"
حكم الساحة : وسيم بن صالح بمساعدة أمين برك الله وزياد الضويوي
الأهداف : رفيق كابو للاتحاد المنستيري في الدقيقة 2 ومحمد العويشي و"كريستوفر ماندوغا" للشبيبة في الدقيقتين 48 و64
لقاء الأجوار انطلق بقوة حيث طالبت الشبيبة منذ الدقيقة الاولى بضربة جزاء اثر ركنية نفذها مصعب ساسي ولمس كرة باليد من مدافع الإتحاد وليد الهيشري الا ان الحكم وسيم بن صالح طالب بمواصلة اللعب وبعد دقيقة قاد الضيوف هجوما سريعا وتمريرة ذكية من حسن المسعدي للمهاجم السريع رفيق كابو الذي غالط حارس الشبيبة علي القلعي بتسديدة ارضية .
بعد هذا الهدف كثفت "الجي اس كا" من محاولاتها الهجومية بحثا عن تعديل النتيجة وكاد الكامروني "كريستوفر ماندوغا" تعديل النتيجة اثر هجوم منسق قاده صبري العماري الا ان تسديدة الكامروني "ماندوغا" الازدواجية تصدى لها حارس الإتحاد وفي المقابل حاول أبناء المدرب اسكندر القصري امتصاص ضغط الشبيبة والإعتماد على الهجومات المعاكسة السريعة عن طريق حسن المسعدي ورفيق كابو و"تيجاني انان" ومجدي المصراتي الذي كاد ان يغالط الحارس علي القلعي الا ان تسديدته القوية مرت بجانب الأخشاب بقليل وذلك في الدقيقة 23.
الهجومات المرتدة للضيوف كانت خطيرة حيث تحصل "انان" على مخالفة مباشرة تبعد 25م عن مرمى القلعي الذي تصدى بصعوبة لتصويبة وليد الهيشري في مرة اولى ليجد المهاجم رفيق كابو نفسه وجها لوجه مع حارس الشبيبة الا ان تسديدته مرت فوق العارضة الأفقية ليضيع على نفسه وعلى فريقه فرصة مضاعفة النتيجة لتعود الشبيبة من جديد إلى إضاعة الفرص قبل نهاية الفترة الاولى من اللقاء وبالتحديد في الدقيقتين 40 و42 عن طريق "كريستوفر ماندوغا" الذي سدد بجانب الأخشاب بقليل رغم موقعه المناسب وكذلك مصعب ساسي الذي راوغ الدفاع وصوب بجانب المرمى.
هفوة البديري
أبناء المدرب جلال القادري دخلوا الشوط الثاني بوجه اخر بأكثر عزيمة وإصرار على الوصول بسرعة لشباك حارس الإتحاد مكرم البديري الذي قام بهفوة في الدقيقة 48 استغلها محمد العويشي ليعدل النتيجة للاغالبة. هذا الهدف زاد في حماس زملاء سليم باشا لافتكاك الاسبقية واقتلاع نقاط الفوز وبعد سلسلة من الهجومات الخطيرة تمكن هداف الشبيبة الكامروني "كريستوفر ماندوغا" من إضافة الهدف الثاني اثر عمل ممتاز من الغيني "أبو بكر سيلا" وصبري العماري واعطاء الأسبقية لأبناء الدار.
بعد هذا الهدف حاول الضيوف العودة في النتيجة وتوفرت فرصة للاعب مجدي المصراتي اثر كرة ثابتة الا ان تصويبته لم تكن بعيدة على مرمى الحارس علي القلعي.
فرص مهدورة
فرص كثيرة واضحة للتسجيل توفرت لكلا الفريقين في نهاية اللقاء الا ان التسرع وتألق الحارسين حال دون تغيير النتيجة رغم ان الشبيبة طالبت بضربة جزاء ثانية بعد لمس الكرة باليد من المدافع زياد المشموم الا ان الحكم طالب مرة اخرى بمواصلة اللعب لينتهي اللقاء بفوز ثمين للاغالبة واداء بطولي متميز للاعبين.
تشكيلتا الفريقين
شبيبة القيروان : علي القلعي - رامي بوشنيبة - هيثم العيوني - سليم باشا - امين عباس - "الخليل تراوري" - "ابو بكر سيلا" - صبري العماري - محمد العويشي (صبري الزايدي) - مصعب ساسي رياض الفريوي ) و"كريستوفر ماندوقا"
الإتحاد المنستيري : مكرم البديري - زياد المشموم - حسام الدين الزديري - وليد الهيشري - فؤاد التيمومي - أمير الصباحي - حمزة حدة - حسن المسعدي (مانع بن حسين ) - رفيق كابو - مجدي المصراتي و"تيجاني انان"
حكم الساحة : وسيم بن صالح بمساعدة أمين برك الله وزياد الضويوي
الأهداف : رفيق كابو للاتحاد المنستيري في الدقيقة 2 ومحمد العويشي و"كريستوفر ماندوغا" للشبيبة في الدقيقتين 48 و64
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
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23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
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21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
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20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
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20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
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15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
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