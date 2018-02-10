شبيبة القيروان ـ الإتحاد المنستيري (2 ـ 1) ... الأغالبة لا يساومون كلّما توفرت الإرادة والعزيمة

لقاء الأجوار انطلق بقوة حيث طالبت الشبيبة منذ الدقيقة الاولى بضربة جزاء اثر ركنية نفذها مصعب ساسي ولمس كرة باليد من مدافع الإتحاد وليد الهيشري الا ان الحكم وسيم بن صالح طالب بمواصلة اللعب وبعد دقيقة قاد الضيوف هجوما سريعا وتمريرة ذكية من حسن المسعدي للمهاجم السريع رفيق كابو الذي غالط حارس الشبيبة علي القلعي بتسديدة ارضية .

بعد هذا الهدف كثفت "الجي اس كا" من محاولاتها الهجومية بحثا عن تعديل النتيجة وكاد الكامروني "كريستوفر ماندوغا" تعديل النتيجة اثر هجوم منسق قاده صبري العماري الا ان تسديدة الكامروني "ماندوغا" الازدواجية تصدى لها حارس الإتحاد وفي المقابل حاول أبناء المدرب اسكندر القصري امتصاص ضغط الشبيبة والإعتماد على الهجومات المعاكسة السريعة عن طريق حسن المسعدي ورفيق كابو و"تيجاني انان" ومجدي المصراتي الذي كاد ان يغالط الحارس علي القلعي الا ان تسديدته القوية مرت بجانب الأخشاب بقليل وذلك في الدقيقة 23.

الهجومات المرتدة للضيوف كانت خطيرة حيث تحصل "انان" على مخالفة مباشرة تبعد 25م عن مرمى القلعي الذي تصدى بصعوبة لتصويبة وليد الهيشري في مرة اولى ليجد المهاجم رفيق كابو نفسه وجها لوجه مع حارس الشبيبة الا ان تسديدته مرت فوق العارضة الأفقية ليضيع على نفسه وعلى فريقه فرصة مضاعفة النتيجة لتعود الشبيبة من جديد إلى إضاعة الفرص قبل نهاية الفترة الاولى من اللقاء وبالتحديد في الدقيقتين 40 و42 عن طريق "كريستوفر ماندوغا" الذي سدد بجانب الأخشاب بقليل رغم موقعه المناسب وكذلك مصعب ساسي الذي راوغ الدفاع وصوب بجانب المرمى.

هفوة البديري

أبناء المدرب جلال القادري دخلوا الشوط الثاني بوجه اخر بأكثر عزيمة وإصرار على الوصول بسرعة لشباك حارس الإتحاد مكرم البديري الذي قام بهفوة في الدقيقة 48 استغلها محمد العويشي ليعدل النتيجة للاغالبة. هذا الهدف زاد في حماس زملاء سليم باشا لافتكاك الاسبقية واقتلاع نقاط الفوز وبعد سلسلة من الهجومات الخطيرة تمكن هداف الشبيبة الكامروني "كريستوفر ماندوغا" من إضافة الهدف الثاني اثر عمل ممتاز من الغيني "أبو بكر سيلا" وصبري العماري واعطاء الأسبقية لأبناء الدار.

بعد هذا الهدف حاول الضيوف العودة في النتيجة وتوفرت فرصة للاعب مجدي المصراتي اثر كرة ثابتة الا ان تصويبته لم تكن بعيدة على مرمى الحارس علي القلعي.

فرص مهدورة

فرص كثيرة واضحة للتسجيل توفرت لكلا الفريقين في نهاية اللقاء الا ان التسرع وتألق الحارسين حال دون تغيير النتيجة رغم ان الشبيبة طالبت بضربة جزاء ثانية بعد لمس الكرة باليد من المدافع زياد المشموم الا ان الحكم طالب مرة اخرى بمواصلة اللعب لينتهي اللقاء بفوز ثمين للاغالبة واداء بطولي متميز للاعبين.

تشكيلتا الفريقين

شبيبة القيروان : علي القلعي - رامي بوشنيبة - هيثم العيوني - سليم باشا - امين عباس - "الخليل تراوري" - "ابو بكر سيلا" - صبري العماري - محمد العويشي (صبري الزايدي) - مصعب ساسي رياض الفريوي ) و"كريستوفر ماندوقا"

الإتحاد المنستيري : مكرم البديري - زياد المشموم - حسام الدين الزديري - وليد الهيشري - فؤاد التيمومي - أمير الصباحي - حمزة حدة - حسن المسعدي (مانع بن حسين ) - رفيق كابو - مجدي المصراتي و"تيجاني انان"

حكم الساحة : وسيم بن صالح بمساعدة أمين برك الله وزياد الضويوي

الأهداف : رفيق كابو للاتحاد المنستيري في الدقيقة 2 ومحمد العويشي و"كريستوفر ماندوغا" للشبيبة في الدقيقتين 48 و64





رضا العلويني