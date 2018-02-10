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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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نادي أولمبيك مدنين ـ مستقبل قابس (0 ـ 0) .. . لا غالب و لا مغلوب في «دربي» الجنوب
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كرة القدم
نادي أولمبيك مدنين ـ مستقبل قابس (0 ـ 0) .. . لا غالب و لا مغلوب في «دربي» الجنوب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

رغم الغيابات المسجلة في تشكيلة فريقي أولمبيك مدنين ومستقبل قابس أمس في دربي الجنوب الذي جمع بينهما على أرضية ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين فإن الجانبين كانا يوليان نتيجة المواجهة أهمية كبرى لتحضير دربي قابس الأسبوع القادم في ظروف طيبة للزوار والخروج من عنق الزجاجة ومضاعفة آمال البقاء لأهل الدار فكان دخول الطرفين مباشرة ودون عملية جس نبض في المباراة باعتماد أبناء عفوان الغربي الضغط منذ البداية  للتهديف واعتماد أبناء مرسي محمود المرتدات لتحقيق الغايات لكن الفترة الأولى لم تشهد رغم ذلك فرصا سانحة للتسجيل باستثناء كرتين ثابتين لفادي الفالحي في دق 26 من جانب مدنين وباسم النفطي من جانب المستقبل في دق 28  وخاصة انفراد فهمي قاسم بالحارس انيس الجلاصي في دق44 لكنه فوت على نفسه وعلى الجليزة فرصة انهاء الفترة الأولى بتقدم في النتيجة وهو ما حكم على  الشوط الأول من هذه المباراة أن ينتهي متعادلا 0/0.
نقص عددي
في شوط المدربين وبعد معاينات واستنتاجات الفترة الأولى والتعليمات المسداة خلال فترة الراحة والتغييرات التي أقدم عليها كل من محمود والغربي حاول كل فريق الوصول إلى شباك المنافس  وكانت البداية للمحليين برأسية لتراوري من جانب الأولمبيك مرت جانبية لمرمى العياري في دق 48 رد عليها برأسية فوق المرمى مروان السعيدي من جانب الجليزة في دق51 ومع تقدم الوقت تشنجت الأعصاب مما ادى الى اقصاء لاعب مستقبل قابس لمجد عامر في دق 62من قبل الحكم فتحي الحاج علي لكن نادي أولمبيك مدنين لم يتمكن من استغلال النقص العددي وفرط نزار الطويل  خاصة في فرصة التهديف أواخر اللقاء مما حتّم على الفريقين اقتسام النقاط بعد أن انتهى دربي الجنوب بلا غالب ولا مغلوب .
تشكيلتا الفريقين
مستقبل قابس:
علي العياري - مروان السعيدي- عبد العزيزقشي- صدام بن عزيزة - زيادالشاوش - باسم النفطي - سليم المحجبي - نضال سعيد - لمجدعامر - فهمي قاسم - سيف الدين الجربي.
أولمبيك مدنين:
أنيس الجلاصي- ساماتي لمين- أسامة لسود- فادي العرفاوي- مالك الميلادي- نزار الطويل- فادي الفالحي- وجدي الماجري- محمد بن طرشة- لمين تراوري-عزيز الشتيوي
التحكيم:فتحي بن علي بمساعدة الياس ابراهم وجلولي غازي

رؤوف عزيز
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كرة القدم
نادي أولمبيك مدنين ـ مستقبل قابس (0 ـ 0) .. . لا غالب و لا مغلوب في «دربي» الجنوب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

رغم الغيابات المسجلة في تشكيلة فريقي أولمبيك مدنين ومستقبل قابس أمس في دربي الجنوب الذي جمع بينهما على أرضية ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين فإن الجانبين كانا يوليان نتيجة المواجهة أهمية كبرى لتحضير دربي قابس الأسبوع القادم في ظروف طيبة للزوار والخروج من عنق الزجاجة ومضاعفة آمال البقاء لأهل الدار فكان دخول الطرفين مباشرة ودون عملية جس نبض في المباراة باعتماد أبناء عفوان الغربي الضغط منذ البداية  للتهديف واعتماد أبناء مرسي محمود المرتدات لتحقيق الغايات لكن الفترة الأولى لم تشهد رغم ذلك فرصا سانحة للتسجيل باستثناء كرتين ثابتين لفادي الفالحي في دق 26 من جانب مدنين وباسم النفطي من جانب المستقبل في دق 28  وخاصة انفراد فهمي قاسم بالحارس انيس الجلاصي في دق44 لكنه فوت على نفسه وعلى الجليزة فرصة انهاء الفترة الأولى بتقدم في النتيجة وهو ما حكم على  الشوط الأول من هذه المباراة أن ينتهي متعادلا 0/0.
نقص عددي
في شوط المدربين وبعد معاينات واستنتاجات الفترة الأولى والتعليمات المسداة خلال فترة الراحة والتغييرات التي أقدم عليها كل من محمود والغربي حاول كل فريق الوصول إلى شباك المنافس  وكانت البداية للمحليين برأسية لتراوري من جانب الأولمبيك مرت جانبية لمرمى العياري في دق 48 رد عليها برأسية فوق المرمى مروان السعيدي من جانب الجليزة في دق51 ومع تقدم الوقت تشنجت الأعصاب مما ادى الى اقصاء لاعب مستقبل قابس لمجد عامر في دق 62من قبل الحكم فتحي الحاج علي لكن نادي أولمبيك مدنين لم يتمكن من استغلال النقص العددي وفرط نزار الطويل  خاصة في فرصة التهديف أواخر اللقاء مما حتّم على الفريقين اقتسام النقاط بعد أن انتهى دربي الجنوب بلا غالب ولا مغلوب .
تشكيلتا الفريقين
مستقبل قابس:
علي العياري - مروان السعيدي- عبد العزيزقشي- صدام بن عزيزة - زيادالشاوش - باسم النفطي - سليم المحجبي - نضال سعيد - لمجدعامر - فهمي قاسم - سيف الدين الجربي.
أولمبيك مدنين:
أنيس الجلاصي- ساماتي لمين- أسامة لسود- فادي العرفاوي- مالك الميلادي- نزار الطويل- فادي الفالحي- وجدي الماجري- محمد بن طرشة- لمين تراوري-عزيز الشتيوي
التحكيم:فتحي بن علي بمساعدة الياس ابراهم وجلولي غازي

رؤوف عزيز
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في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت وزارة الرياضة التونسية، بلاغا جدّدت فيه دعوتها للأندية بالكشف عن تمويلاتها الأجنبية.
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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