نادي أولمبيك مدنين ـ مستقبل قابس (0 ـ 0) .. . لا غالب و لا مغلوب في «دربي» الجنوب

-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018
رغم الغيابات المسجلة في تشكيلة فريقي أولمبيك مدنين ومستقبل قابس أمس في دربي الجنوب الذي جمع بينهما على أرضية ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين فإن الجانبين كانا يوليان نتيجة المواجهة أهمية كبرى لتحضير دربي قابس الأسبوع القادم في ظروف طيبة للزوار والخروج من عنق الزجاجة ومضاعفة آمال البقاء لأهل الدار فكان دخول الطرفين مباشرة ودون عملية جس نبض في المباراة باعتماد أبناء عفوان الغربي الضغط منذ البداية للتهديف واعتماد أبناء مرسي محمود المرتدات لتحقيق الغايات لكن الفترة الأولى لم تشهد رغم ذلك فرصا سانحة للتسجيل باستثناء كرتين ثابتين لفادي الفالحي في دق 26 من جانب مدنين وباسم النفطي من جانب المستقبل في دق 28 وخاصة انفراد فهمي قاسم بالحارس انيس الجلاصي في دق44 لكنه فوت على نفسه وعلى الجليزة فرصة انهاء الفترة الأولى بتقدم في النتيجة وهو ما حكم على الشوط الأول من هذه المباراة أن ينتهي متعادلا 0/0.
نقص عددي
في شوط المدربين وبعد معاينات واستنتاجات الفترة الأولى والتعليمات المسداة خلال فترة الراحة والتغييرات التي أقدم عليها كل من محمود والغربي حاول كل فريق الوصول إلى شباك المنافس وكانت البداية للمحليين برأسية لتراوري من جانب الأولمبيك مرت جانبية لمرمى العياري في دق 48 رد عليها برأسية فوق المرمى مروان السعيدي من جانب الجليزة في دق51 ومع تقدم الوقت تشنجت الأعصاب مما ادى الى اقصاء لاعب مستقبل قابس لمجد عامر في دق 62من قبل الحكم فتحي الحاج علي لكن نادي أولمبيك مدنين لم يتمكن من استغلال النقص العددي وفرط نزار الطويل خاصة في فرصة التهديف أواخر اللقاء مما حتّم على الفريقين اقتسام النقاط بعد أن انتهى دربي الجنوب بلا غالب ولا مغلوب .
تشكيلتا الفريقين
مستقبل قابس:
علي العياري - مروان السعيدي- عبد العزيزقشي- صدام بن عزيزة - زيادالشاوش - باسم النفطي - سليم المحجبي - نضال سعيد - لمجدعامر - فهمي قاسم - سيف الدين الجربي.
أولمبيك مدنين:
أنيس الجلاصي- ساماتي لمين- أسامة لسود- فادي العرفاوي- مالك الميلادي- نزار الطويل- فادي الفالحي- وجدي الماجري- محمد بن طرشة- لمين تراوري-عزيز الشتيوي
التحكيم:فتحي بن علي بمساعدة الياس ابراهم وجلولي غازي
رغم الغيابات المسجلة في تشكيلة فريقي أولمبيك مدنين ومستقبل قابس أمس في دربي الجنوب الذي جمع بينهما على أرضية ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين فإن الجانبين كانا يوليان نتيجة المواجهة أهمية كبرى لتحضير دربي قابس الأسبوع القادم في ظروف طيبة للزوار والخروج من عنق الزجاجة ومضاعفة آمال البقاء لأهل الدار فكان دخول الطرفين مباشرة ودون عملية جس نبض في المباراة باعتماد أبناء عفوان الغربي الضغط منذ البداية للتهديف واعتماد أبناء مرسي محمود المرتدات لتحقيق الغايات لكن الفترة الأولى لم تشهد رغم ذلك فرصا سانحة للتسجيل باستثناء كرتين ثابتين لفادي الفالحي في دق 26 من جانب مدنين وباسم النفطي من جانب المستقبل في دق 28 وخاصة انفراد فهمي قاسم بالحارس انيس الجلاصي في دق44 لكنه فوت على نفسه وعلى الجليزة فرصة انهاء الفترة الأولى بتقدم في النتيجة وهو ما حكم على الشوط الأول من هذه المباراة أن ينتهي متعادلا 0/0.
نقص عددي
في شوط المدربين وبعد معاينات واستنتاجات الفترة الأولى والتعليمات المسداة خلال فترة الراحة والتغييرات التي أقدم عليها كل من محمود والغربي حاول كل فريق الوصول إلى شباك المنافس وكانت البداية للمحليين برأسية لتراوري من جانب الأولمبيك مرت جانبية لمرمى العياري في دق 48 رد عليها برأسية فوق المرمى مروان السعيدي من جانب الجليزة في دق51 ومع تقدم الوقت تشنجت الأعصاب مما ادى الى اقصاء لاعب مستقبل قابس لمجد عامر في دق 62من قبل الحكم فتحي الحاج علي لكن نادي أولمبيك مدنين لم يتمكن من استغلال النقص العددي وفرط نزار الطويل خاصة في فرصة التهديف أواخر اللقاء مما حتّم على الفريقين اقتسام النقاط بعد أن انتهى دربي الجنوب بلا غالب ولا مغلوب .
تشكيلتا الفريقين
مستقبل قابس:
علي العياري - مروان السعيدي- عبد العزيزقشي- صدام بن عزيزة - زيادالشاوش - باسم النفطي - سليم المحجبي - نضال سعيد - لمجدعامر - فهمي قاسم - سيف الدين الجربي.
أولمبيك مدنين:
أنيس الجلاصي- ساماتي لمين- أسامة لسود- فادي العرفاوي- مالك الميلادي- نزار الطويل- فادي الفالحي- وجدي الماجري- محمد بن طرشة- لمين تراوري-عزيز الشتيوي
التحكيم:فتحي بن علي بمساعدة الياس ابراهم وجلولي غازي
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018