نادي أولمبيك مدنين ـ مستقبل قابس (0 ـ 0) .. . لا غالب و لا مغلوب في «دربي» الجنوب

رغم الغيابات المسجلة في تشكيلة فريقي أولمبيك مدنين ومستقبل قابس أمس في دربي الجنوب الذي جمع بينهما على أرضية ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين فإن الجانبين كانا يوليان نتيجة المواجهة أهمية كبرى لتحضير دربي قابس الأسبوع القادم في ظروف طيبة للزوار والخروج من عنق الزجاجة ومضاعفة آمال البقاء لأهل الدار فكان دخول الطرفين مباشرة ودون عملية جس نبض في المباراة باعتماد أبناء عفوان الغربي الضغط منذ البداية للتهديف واعتماد أبناء مرسي محمود المرتدات لتحقيق الغايات لكن الفترة الأولى لم تشهد رغم ذلك فرصا سانحة للتسجيل باستثناء كرتين ثابتين لفادي الفالحي في دق 26 من جانب مدنين وباسم النفطي من جانب المستقبل في دق 28 وخاصة انفراد فهمي قاسم بالحارس انيس الجلاصي في دق44 لكنه فوت على نفسه وعلى الجليزة فرصة انهاء الفترة الأولى بتقدم في النتيجة وهو ما حكم على الشوط الأول من هذه المباراة أن ينتهي متعادلا 0/0.

نقص عددي

في شوط المدربين وبعد معاينات واستنتاجات الفترة الأولى والتعليمات المسداة خلال فترة الراحة والتغييرات التي أقدم عليها كل من محمود والغربي حاول كل فريق الوصول إلى شباك المنافس وكانت البداية للمحليين برأسية لتراوري من جانب الأولمبيك مرت جانبية لمرمى العياري في دق 48 رد عليها برأسية فوق المرمى مروان السعيدي من جانب الجليزة في دق51 ومع تقدم الوقت تشنجت الأعصاب مما ادى الى اقصاء لاعب مستقبل قابس لمجد عامر في دق 62من قبل الحكم فتحي الحاج علي لكن نادي أولمبيك مدنين لم يتمكن من استغلال النقص العددي وفرط نزار الطويل خاصة في فرصة التهديف أواخر اللقاء مما حتّم على الفريقين اقتسام النقاط بعد أن انتهى دربي الجنوب بلا غالب ولا مغلوب .

تشكيلتا الفريقين

مستقبل قابس:

علي العياري - مروان السعيدي- عبد العزيزقشي- صدام بن عزيزة - زيادالشاوش - باسم النفطي - سليم المحجبي - نضال سعيد - لمجدعامر - فهمي قاسم - سيف الدين الجربي.

أولمبيك مدنين:

أنيس الجلاصي- ساماتي لمين- أسامة لسود- فادي العرفاوي- مالك الميلادي- نزار الطويل- فادي الفالحي- وجدي الماجري- محمد بن طرشة- لمين تراوري-عزيز الشتيوي

التحكيم:فتحي بن علي بمساعدة الياس ابراهم وجلولي غازي





رؤوف عزيز