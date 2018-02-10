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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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نجم المتلوي ـ النادي الصفاقسي ( 0 ـ 0 ).. تعـادل عـــادل في لقاء فرجـوي
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كرة القدم
نجم المتلوي ـ النادي الصفاقسي ( 0 ـ 0 ).. تعـادل عـــادل في لقاء فرجـوي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

لم ينجح فريق نجم المتلوي في تحقيق الانتصار خلال لقائه بفريق عاصمة الجنوب رغم المردود الطيب الذي قدَمه أبناء غازي الغرايري أما عن مجريات اللعب فقد شهدت مستوى طيبا من خلال مردود لاعبي الفريقين خاصَة لنجم المتلوي الذي حاول جاهدا تأكيد إستحقاقه الترشح إلى الدور ثمن نهائي الكأس حيث تعددت المحاولات الهجومية لزملاء عماد المنياوي من خلال التسربات من الأروقة و التصويبات من بعيد من قبل كل من زياد البكوش و عماد المنياوي في الدقيقتين 13 و 27 في المقابل أحسن لاعبو النادي الصفاقسي الإنتشار فوق الميدان و أمسكوا بزمام المبادرة لفترة من الوقت كادت تأتي أكلها من خلال فرصة سانحة للتهديف لولا القائم في مناسبة أولى الذي حال دون دخول الكرة الشباك و تألق الحارس بلال السويسي في مناسبة ثانية من خلال تصدي خارق للعادة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم تعدد المحاولات.
فرجة و فرص مهدورة
في الفترة الثانية أظهر لاعبو نجم المتلوي من الحضور البدني والذهني ما جعلهم يمسكون بزمام المبادرة لتتعدد بذلك المحاولات خاصة بإقحام كل من جيلاني عبد السلام و برهان الحكيمي و فؤاد الخرايفي لكن الإستماتة التي أظهرها فريق النادي الصفاقسي احبطت جل العمليات الهجومية .
ومع بداية العد التنازلي للمباراة إرتفع النسق من الجانبين من خلال محاولات جريئة تألق في التصدَي لها الحارسان السويسي و الجريدي لينتهي اللقاء بتعادل عادل بين الفريقين .
تشكيلتا الفريقين
النادي الصفاقسي : رامي الجريدي – ياسين مرياح – حمزة المثلوثي – نسيم هنيد – كريم العواضي – سوكاري (مراد الهذلي ) –حسام اللواتي (واليو ندوي ) –أشرف الزواغي – جاسم الحمدوني (ماهر الحناشي ) - علاء المرزوقي – إيديو .
نجم المتلوي : بلال السويسي– عاطف المازني – مراد زهو - محمد علي سالم – هاشم عباس - محمد جمعة خليج(جيلاني عبد السلام ) -إدريسا نيانق - هيثم المحمدي – زياد البكوش(برهان الحكيمي ) – فهمي المعواني – عماد المنياوي(فؤاد الخرايفي ) .
حكم ساحة : يسري بوعلي بمساعدة رمزي بن فرج و وائل عياد
حكم رابع : مهدي بكوش مراقب : شكري سعد الله منسق عام: السويسي النصري

البـاهي الدينـاري
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كرة القدم
نجم المتلوي ـ النادي الصفاقسي ( 0 ـ 0 ).. تعـادل عـــادل في لقاء فرجـوي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

لم ينجح فريق نجم المتلوي في تحقيق الانتصار خلال لقائه بفريق عاصمة الجنوب رغم المردود الطيب الذي قدَمه أبناء غازي الغرايري أما عن مجريات اللعب فقد شهدت مستوى طيبا من خلال مردود لاعبي الفريقين خاصَة لنجم المتلوي الذي حاول جاهدا تأكيد إستحقاقه الترشح إلى الدور ثمن نهائي الكأس حيث تعددت المحاولات الهجومية لزملاء عماد المنياوي من خلال التسربات من الأروقة و التصويبات من بعيد من قبل كل من زياد البكوش و عماد المنياوي في الدقيقتين 13 و 27 في المقابل أحسن لاعبو النادي الصفاقسي الإنتشار فوق الميدان و أمسكوا بزمام المبادرة لفترة من الوقت كادت تأتي أكلها من خلال فرصة سانحة للتهديف لولا القائم في مناسبة أولى الذي حال دون دخول الكرة الشباك و تألق الحارس بلال السويسي في مناسبة ثانية من خلال تصدي خارق للعادة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم تعدد المحاولات.
فرجة و فرص مهدورة
في الفترة الثانية أظهر لاعبو نجم المتلوي من الحضور البدني والذهني ما جعلهم يمسكون بزمام المبادرة لتتعدد بذلك المحاولات خاصة بإقحام كل من جيلاني عبد السلام و برهان الحكيمي و فؤاد الخرايفي لكن الإستماتة التي أظهرها فريق النادي الصفاقسي احبطت جل العمليات الهجومية .
ومع بداية العد التنازلي للمباراة إرتفع النسق من الجانبين من خلال محاولات جريئة تألق في التصدَي لها الحارسان السويسي و الجريدي لينتهي اللقاء بتعادل عادل بين الفريقين .
تشكيلتا الفريقين
النادي الصفاقسي : رامي الجريدي – ياسين مرياح – حمزة المثلوثي – نسيم هنيد – كريم العواضي – سوكاري (مراد الهذلي ) –حسام اللواتي (واليو ندوي ) –أشرف الزواغي – جاسم الحمدوني (ماهر الحناشي ) - علاء المرزوقي – إيديو .
نجم المتلوي : بلال السويسي– عاطف المازني – مراد زهو - محمد علي سالم – هاشم عباس - محمد جمعة خليج(جيلاني عبد السلام ) -إدريسا نيانق - هيثم المحمدي – زياد البكوش(برهان الحكيمي ) – فهمي المعواني – عماد المنياوي(فؤاد الخرايفي ) .
حكم ساحة : يسري بوعلي بمساعدة رمزي بن فرج و وائل عياد
حكم رابع : مهدي بكوش مراقب : شكري سعد الله منسق عام: السويسي النصري

البـاهي الدينـاري
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في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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