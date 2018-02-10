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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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أمس.. الشّبيبة تتنفّس و«السي .آس .آس» يَتعثّر
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كرة القدم
أمس.. الشّبيبة تتنفّس و«السي .آس .آس» يَتعثّر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

أسفر "القسط" الأوّل من الجولة الثّامنة عشرة لسباق البطولة عن انتصار رائع للشبيبة القيروانيّة التي تغلّبت على أوجاعها وأطاحت بالمنستير بعد حِوار كروي مُثير دخله الاتّحاديون بطريقة مِثالية قبل أن يَقلب عليهم الأغالبة الطّاولة ويَخرجوا بفوز ثمين أسعد المحبين وعَوّضهم عن خيبة الكأس التي منحت نجم المناجم أجنحة اضافيّة جعلته يُحلّق أمام ترجي العاصمة قبل أن يفرض أمس أيضا التعادل على "السي .آس .آس" الذي يَمرّ بفترة فراغ في البطولة. هذا وانتهى لقاء الأجوار بين مدنين و"الجليزة" على نتيجة بيضاء لتتواصل بذلك رحلة العناء في صفوف الأولمبيك و"المستقبل" الذي يتخبّط في بحر من المشاكل.

النتائج
نجم المتلوي – النادي الصفاقسي 0 – 0
شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري 2 - 1
أولمبيك مدنين – مستقبل قابس 0 - 0
الترتيب "المؤقّت"
1) الترجي الرياضي 41
2) النجم الساحلي 33
- النادي الصفاقسي 33
4) النادي الإفريقي 30
- الاتحاد المنستيري 30
6) النادي البنزرتي 25
7) شبيبة القيروان 23
8) مستقبل قابس 22
9) نجم المتلوي 21
10) الملعب التونسي 20
11) الملعب القابسي 19
12) أولمبيك مدنين 15
13) اتّحاد بن قردان 12
14) الترجي الجرجيسي 10

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كرة القدم
أمس.. الشّبيبة تتنفّس و«السي .آس .آس» يَتعثّر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

أسفر "القسط" الأوّل من الجولة الثّامنة عشرة لسباق البطولة عن انتصار رائع للشبيبة القيروانيّة التي تغلّبت على أوجاعها وأطاحت بالمنستير بعد حِوار كروي مُثير دخله الاتّحاديون بطريقة مِثالية قبل أن يَقلب عليهم الأغالبة الطّاولة ويَخرجوا بفوز ثمين أسعد المحبين وعَوّضهم عن خيبة الكأس التي منحت نجم المناجم أجنحة اضافيّة جعلته يُحلّق أمام ترجي العاصمة قبل أن يفرض أمس أيضا التعادل على "السي .آس .آس" الذي يَمرّ بفترة فراغ في البطولة. هذا وانتهى لقاء الأجوار بين مدنين و"الجليزة" على نتيجة بيضاء لتتواصل بذلك رحلة العناء في صفوف الأولمبيك و"المستقبل" الذي يتخبّط في بحر من المشاكل.

النتائج
نجم المتلوي – النادي الصفاقسي 0 – 0
شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري 2 - 1
أولمبيك مدنين – مستقبل قابس 0 - 0
الترتيب "المؤقّت"
1) الترجي الرياضي 41
2) النجم الساحلي 33
- النادي الصفاقسي 33
4) النادي الإفريقي 30
- الاتحاد المنستيري 30
6) النادي البنزرتي 25
7) شبيبة القيروان 23
8) مستقبل قابس 22
9) نجم المتلوي 21
10) الملعب التونسي 20
11) الملعب القابسي 19
12) أولمبيك مدنين 15
13) اتّحاد بن قردان 12
14) الترجي الجرجيسي 10

سامي
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بَعيدا عن حُمّى الانتخابات البلديّة وكابوس «القائمات السّوداء»
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اخبار اتحاد بن قردان .. ترشح بالغياب ... وغدا تربص في جربة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم مسألة ترشح اتحاد بن قردان الى الدور الثاني
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أخبار الملعب التونسي.. الجلاصي يعود وبيسان يقود الهجوم
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يواجه فريق باردو اليوم ترجي جرجيس في ملعب الاخير بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ضمن اياب الجولة الخامسة...
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في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت وزارة الرياضة التونسية، بلاغا جدّدت فيه دعوتها للأندية بالكشف عن تمويلاتها الأجنبية.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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