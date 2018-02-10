أمس.. الشّبيبة تتنفّس و«السي .آس .آس» يَتعثّر

أسفر "القسط" الأوّل من الجولة الثّامنة عشرة لسباق البطولة عن انتصار رائع للشبيبة القيروانيّة التي تغلّبت على أوجاعها وأطاحت بالمنستير بعد حِوار كروي مُثير دخله الاتّحاديون بطريقة مِثالية قبل أن يَقلب عليهم الأغالبة الطّاولة ويَخرجوا بفوز ثمين أسعد المحبين وعَوّضهم عن خيبة الكأس التي منحت نجم المناجم أجنحة اضافيّة جعلته يُحلّق أمام ترجي العاصمة قبل أن يفرض أمس أيضا التعادل على "السي .آس .آس" الذي يَمرّ بفترة فراغ في البطولة. هذا وانتهى لقاء الأجوار بين مدنين و"الجليزة" على نتيجة بيضاء لتتواصل بذلك رحلة العناء في صفوف الأولمبيك و"المستقبل" الذي يتخبّط في بحر من المشاكل.



النتائج

نجم المتلوي – النادي الصفاقسي 0 – 0

شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري 2 - 1

أولمبيك مدنين – مستقبل قابس 0 - 0

الترتيب "المؤقّت"

1) الترجي الرياضي 41

2) النجم الساحلي 33

- النادي الصفاقسي 33

4) النادي الإفريقي 30

- الاتحاد المنستيري 30

6) النادي البنزرتي 25

7) شبيبة القيروان 23

8) مستقبل قابس 22

9) نجم المتلوي 21

10) الملعب التونسي 20

11) الملعب القابسي 19

12) أولمبيك مدنين 15

13) اتّحاد بن قردان 12

14) الترجي الجرجيسي 10

سامي