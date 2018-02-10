الوئام المُوريتاني ـ الترجي الرياضي (1 ـ 1) .. تَعادل من ذهب في أوّل امتحان لبن يحيى

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استهلّ الترجي الرياضي أمس مُغامرته القاريّة الجديدة بتعادل ثَمين ومُثير في العاصمة الموريتانيّة وذلك أمام فريق "الوئام" الذي تسبّب لأبناء بن يحيى في مَتاعب كبيرة دون أن يَمنعهم من الخروج بنتيجة ايجابيّة من شأنها أن تكون نقطة البداية لإنهاء "الأزمة" الحالية في ساحة "باب سويقة".
تغييرات طَفيفة
تسلّم خالد بن يحيى مَهامه قبل ساعات من اقلاع طائرة الترجي إلى موريتانيا الشيء الذي دفعه إلى تكريس الاستقرار والإكتفاء بتغييرات طَفيفة في التشكيلة الصّفراء والحمراء مُقارنة بآخر لقاء خاضه النادي مع سلفه المنذر كبيّر. وقد اقتصرت التعديلات على اقحام بن صغير مقابل سحب الشّعلالي من التركيبة الأساسيّة. ويبدو أنّ الأوجاع الخفيفة التي شَعر بها غيلان ساهمت بدورها في وضعه على بنك الاحتياط.
دون نجاعة
رغم الصّعوبات التي واجهها سفير الكرة التونسيّة في بناء عملياته الهجومية نتيجة رداءة أرضية الميدان فإنّ أبناء خالد بن يحيى فرضوا ألوانهم أمام الأشقاء وصنع نادي "باب سويقة" الخطر من الجهة اليمنى حيث كان سامح الدربالي يَنتقل من الدفاع إلى الهجوم بحريّة تامّة وقد تمكّن الترجي الرياضي من خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل لكن محاولاته افتقرت إلى النجاعة الضروريّة.
تَغيير اضطراري
تلقّى المدافع المحوري علي المشاني إصابة منذ الدقائق الأولى للمباراة ما استوجب تبديله بزميله منتصر الطالبي.
"كابوس" الدّفاع
رَحل فوزي البنزرتي وجاء بعده المنذر كبيّر وخالد بن يحيى دون أن يَنجح الترجي في القضاء على صُداع الدفاع الذي تسبّب للجمعية في الكثير من المتاعب في المقابلات المحلية والقارية. وقد تكرّرت أمس في "نواق الشط" المُعاناة المُعتادة في المنطقة الخلفيّة وتدخّل معز بن شريفيّة لإنقاذ الموقف في الدقيقة 23 وذلك عندما اخترق اللاّعب "سايدو أمادو" مدافعي نادي "باب سويقة" بشكل غريب. ولئن نجح معز في ابعاد الخطر في مناسبة أولى فإن المحاولة الثانية للـ"وئام" كانت ناجعة وخطف المحليون هدف التقدّم عن طريق "مبارك عيد" الذي استفاد من الضّعف الفادح لدفاع شيخ الأندية وغالط بن شريفيّة بتصويبة قويّة.
تَحويرات بن يحيى
من المعلوم أن ماهر بن صغير تغيّب في الفترة الأخيرة عن التشكيلة الترجية لدواع تأديبيّة. ومن الواضح أن احتجابه في الرسميات جعله يَخسر جاهزيته البدنية وحال دون ظهوره بمستواه المعهود في الفترة الأولى من لقاء "نواق الشط" الشيء الذي دفع خالد بن يحيى إلى تعويضه ببلال الماجري.
الجويني "يَثور"
انتظر الترجي الرياضي إلى حدود الدّقيقة 65 لِيُعيد المباراة إلى نقطة الصّفر وذلك بعد أن أنهى هيثم الجويني مسلسل الفرص المهدورة وسجّل هدف التعادل لِيَرجع الترجي بنتيجة ايجابية في لقاء كشف العديد من الهنّات في الدّفاع الذي كان مَردوده مَهزوزا مِثله مثل أداء الحكم الذي اتّخذ عدّة قرارات غريبة وألغى أكثر من هدف.
تشكيلة الترجي الرياضي: معز بن شريفيّة - شمس الدين الذوادي – علي المشاني (منتصر الطّالبي) – سامح الدربالي – خليل شمّام – فوسيني كوليبالي – فرانك كوم – سعد بقير – ماهر بن صغير (بلال الماجري) – أنيس البدري – هيثم الجويني
استهلّ الترجي الرياضي أمس مُغامرته القاريّة الجديدة بتعادل ثَمين ومُثير في العاصمة الموريتانيّة وذلك أمام فريق "الوئام" الذي تسبّب لأبناء بن يحيى في مَتاعب كبيرة دون أن يَمنعهم من الخروج بنتيجة ايجابيّة من شأنها أن تكون نقطة البداية لإنهاء "الأزمة" الحالية في ساحة "باب سويقة".
تغييرات طَفيفة
تسلّم خالد بن يحيى مَهامه قبل ساعات من اقلاع طائرة الترجي إلى موريتانيا الشيء الذي دفعه إلى تكريس الاستقرار والإكتفاء بتغييرات طَفيفة في التشكيلة الصّفراء والحمراء مُقارنة بآخر لقاء خاضه النادي مع سلفه المنذر كبيّر. وقد اقتصرت التعديلات على اقحام بن صغير مقابل سحب الشّعلالي من التركيبة الأساسيّة. ويبدو أنّ الأوجاع الخفيفة التي شَعر بها غيلان ساهمت بدورها في وضعه على بنك الاحتياط.
دون نجاعة
رغم الصّعوبات التي واجهها سفير الكرة التونسيّة في بناء عملياته الهجومية نتيجة رداءة أرضية الميدان فإنّ أبناء خالد بن يحيى فرضوا ألوانهم أمام الأشقاء وصنع نادي "باب سويقة" الخطر من الجهة اليمنى حيث كان سامح الدربالي يَنتقل من الدفاع إلى الهجوم بحريّة تامّة وقد تمكّن الترجي الرياضي من خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل لكن محاولاته افتقرت إلى النجاعة الضروريّة.
تَغيير اضطراري
تلقّى المدافع المحوري علي المشاني إصابة منذ الدقائق الأولى للمباراة ما استوجب تبديله بزميله منتصر الطالبي.
"كابوس" الدّفاع
رَحل فوزي البنزرتي وجاء بعده المنذر كبيّر وخالد بن يحيى دون أن يَنجح الترجي في القضاء على صُداع الدفاع الذي تسبّب للجمعية في الكثير من المتاعب في المقابلات المحلية والقارية. وقد تكرّرت أمس في "نواق الشط" المُعاناة المُعتادة في المنطقة الخلفيّة وتدخّل معز بن شريفيّة لإنقاذ الموقف في الدقيقة 23 وذلك عندما اخترق اللاّعب "سايدو أمادو" مدافعي نادي "باب سويقة" بشكل غريب. ولئن نجح معز في ابعاد الخطر في مناسبة أولى فإن المحاولة الثانية للـ"وئام" كانت ناجعة وخطف المحليون هدف التقدّم عن طريق "مبارك عيد" الذي استفاد من الضّعف الفادح لدفاع شيخ الأندية وغالط بن شريفيّة بتصويبة قويّة.
تَحويرات بن يحيى
من المعلوم أن ماهر بن صغير تغيّب في الفترة الأخيرة عن التشكيلة الترجية لدواع تأديبيّة. ومن الواضح أن احتجابه في الرسميات جعله يَخسر جاهزيته البدنية وحال دون ظهوره بمستواه المعهود في الفترة الأولى من لقاء "نواق الشط" الشيء الذي دفع خالد بن يحيى إلى تعويضه ببلال الماجري.
الجويني "يَثور"
انتظر الترجي الرياضي إلى حدود الدّقيقة 65 لِيُعيد المباراة إلى نقطة الصّفر وذلك بعد أن أنهى هيثم الجويني مسلسل الفرص المهدورة وسجّل هدف التعادل لِيَرجع الترجي بنتيجة ايجابية في لقاء كشف العديد من الهنّات في الدّفاع الذي كان مَردوده مَهزوزا مِثله مثل أداء الحكم الذي اتّخذ عدّة قرارات غريبة وألغى أكثر من هدف.
تشكيلة الترجي الرياضي: معز بن شريفيّة - شمس الدين الذوادي – علي المشاني (منتصر الطّالبي) – سامح الدربالي – خليل شمّام – فوسيني كوليبالي – فرانك كوم – سعد بقير – ماهر بن صغير (بلال الماجري) – أنيس البدري – هيثم الجويني
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
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20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018