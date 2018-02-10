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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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وليد مشحوط مديرا فنيا لجامعة الطائرة
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رياضات أخرى
وليد مشحوط مديرا فنيا لجامعة الطائرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

تم رسميا تعيين وليد مشحوط مديرا فنيا لجامعة الكرة الطائرة. المعلوم أن الجامعة سحبت منتخب الأكابر من مهام المدير الفني الذي سيكون تركيزه كاملا على منتخبات الشبان. وقد سبق لوليد مشحوط أن عمل في الأصناف الشابة للترجي وكذلك مستشارا فنيا في الجامعة.

عبد المجيد مصلح
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رياضات أخرى
وليد مشحوط مديرا فنيا لجامعة الطائرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

تم رسميا تعيين وليد مشحوط مديرا فنيا لجامعة الكرة الطائرة. المعلوم أن الجامعة سحبت منتخب الأكابر من مهام المدير الفني الذي سيكون تركيزه كاملا على منتخبات الشبان. وقد سبق لوليد مشحوط أن عمل في الأصناف الشابة للترجي وكذلك مستشارا فنيا في الجامعة.

عبد المجيد مصلح
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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