وليد مشحوط مديرا فنيا لجامعة الطائرة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...المزيد >>
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وليد مشحوط مديرا فنيا لجامعة الطائرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018
تم رسميا تعيين وليد مشحوط مديرا فنيا لجامعة الكرة الطائرة. المعلوم أن الجامعة سحبت منتخب الأكابر من مهام المدير الفني الذي سيكون تركيزه كاملا على منتخبات الشبان. وقد سبق لوليد مشحوط أن عمل في الأصناف الشابة للترجي وكذلك مستشارا فنيا في الجامعة.
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وليد مشحوط مديرا فنيا لجامعة الطائرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018
تم رسميا تعيين وليد مشحوط مديرا فنيا لجامعة الكرة الطائرة. المعلوم أن الجامعة سحبت منتخب الأكابر من مهام المدير الفني الذي سيكون تركيزه كاملا على منتخبات الشبان. وقد سبق لوليد مشحوط أن عمل في الأصناف الشابة للترجي وكذلك مستشارا فنيا في الجامعة.
عبد المجيد مصلح
البطولة العربية للكرة الطائرة .. النجم يفتتح مع العربي القطري والترجي مع الأمان السوداني
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
انعقدت أمس السبت ندوة صحفية في احد نزل العاصمة باشراف رئيس الجامعة فراس الفالح وحضرها شكيب بوسلامة رئيس فرع...المزيد >>
وليد مشحوط مديرا فنيا لجامعة الطائرة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تم رسميا تعيين وليد مشحوط مديرا فنيا لجامعة الكرة الطائرة.المزيد >>
الكرة الطائرة .. كيف عاد بوسلامة ولماذا «تأخر» كمون ؟
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
لم يكن تعيين شكيب بوسلامة على رأس فر ع الكرة الطائرةالمزيد >>
كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018 السّاعة 19:53
ضمن النجم الرادسي دخوله مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة بنقطة الحوافز اثر فوزه اليوم برادس...المزيد >>
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018
خالد الحدّادالمسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...المزيد >>
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