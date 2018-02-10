البطولة العربية للكرة الطائرة .. النجم يفتتح مع العربي القطري والترجي مع الأمان السوداني

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11 فيفري 2018
انعقدت أمس السبت ندوة صحفية في احد نزل العاصمة باشراف رئيس الجامعة فراس الفالح وحضرها شكيب بوسلامة رئيس فرع الكرة الطائرة بالترجي باعتبار شراكة الفريق في التنظيم مع الجامعة . وقدتم توضيح أبرز المور التنظيمية وتحديد المشاركين والتغييرات في البرمجة ( التوقيت ).
الرابعة للنجم والسادسة للترجي
في البرمجة الأولى التي تم اعدادها في مقر الاتحاد العربي للكرة الطائرة بالبحرين تم تأكيد اجراء الترجي والنجم لمقابلاتهم في الساعة السادسة الترجي بالزواوي والنجم بالمنزه. لكن وقع تغيير في توقيت لقاءات النجم ليتحول الى الرابعة عصرا وهذا لكي يتم النقل المباشر تلفزيا لمقابلات الفريقين.
نفس البرنامج رغم "سبيد بول"
تم الحفاظ على البرنامج الأصلي للبطولة العربية للأندية البطلة مع اختلاف توقيت مباريات النجم علما وأن لقاء النجم وسبيد بول اللبناني الذي كان مبرمجا يوم الأحد 18 فيفري ألغي كما انفردت الشروق سابقا بنشره لانسحاب الفريق اللبناني وهكذا سيكون برنامج مباريات الترجي والنجم على النحو التالي:
السبت 17 فيفري 2018
س16: النجم الساحلي – العربي القطري
س 18: الترجي – الأمان السوداني
* الأحد 18 فيفري 2018
س 18: الترجي - السيب العماني
* النجم راحة ( الغاء لقاء سبيد بول اللبناني )
* الإثنين 19 فيفري 2018
س 16: النجم - السلام العماني
س 18: الترجي – البشمركة العراقي
*الثلاثاء 20 فيفري 2018
- س 16: النجم – الهلال السعودي
* الترجي... راحة
* الأربعاء 21 فيفري 2018
- س 18: الترجي – برج بوعريريج الجزائري
* النجم... راحة
*** ربع النهائي يوم الخميس والنصف يوم الجمعة والنهائي يوم السبت 24 فيفري
انعقدت أمس السبت ندوة صحفية في احد نزل العاصمة باشراف رئيس الجامعة فراس الفالح وحضرها شكيب بوسلامة رئيس فرع الكرة الطائرة بالترجي باعتبار شراكة الفريق في التنظيم مع الجامعة . وقدتم توضيح أبرز المور التنظيمية وتحديد المشاركين والتغييرات في البرمجة ( التوقيت ).
الرابعة للنجم والسادسة للترجي
في البرمجة الأولى التي تم اعدادها في مقر الاتحاد العربي للكرة الطائرة بالبحرين تم تأكيد اجراء الترجي والنجم لمقابلاتهم في الساعة السادسة الترجي بالزواوي والنجم بالمنزه. لكن وقع تغيير في توقيت لقاءات النجم ليتحول الى الرابعة عصرا وهذا لكي يتم النقل المباشر تلفزيا لمقابلات الفريقين.
نفس البرنامج رغم "سبيد بول"
تم الحفاظ على البرنامج الأصلي للبطولة العربية للأندية البطلة مع اختلاف توقيت مباريات النجم علما وأن لقاء النجم وسبيد بول اللبناني الذي كان مبرمجا يوم الأحد 18 فيفري ألغي كما انفردت الشروق سابقا بنشره لانسحاب الفريق اللبناني وهكذا سيكون برنامج مباريات الترجي والنجم على النحو التالي:
السبت 17 فيفري 2018
س16: النجم الساحلي – العربي القطري
س 18: الترجي – الأمان السوداني
* الأحد 18 فيفري 2018
س 18: الترجي - السيب العماني
* النجم راحة ( الغاء لقاء سبيد بول اللبناني )
* الإثنين 19 فيفري 2018
س 16: النجم - السلام العماني
س 18: الترجي – البشمركة العراقي
*الثلاثاء 20 فيفري 2018
- س 16: النجم – الهلال السعودي
* الترجي... راحة
* الأربعاء 21 فيفري 2018
- س 18: الترجي – برج بوعريريج الجزائري
* النجم... راحة
*** ربع النهائي يوم الخميس والنصف يوم الجمعة والنهائي يوم السبت 24 فيفري
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018