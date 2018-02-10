البطولة العربية للكرة الطائرة .. النجم يفتتح مع العربي القطري والترجي مع الأمان السوداني

انعقدت أمس السبت ندوة صحفية في احد نزل العاصمة باشراف رئيس الجامعة فراس الفالح وحضرها شكيب بوسلامة رئيس فرع الكرة الطائرة بالترجي باعتبار شراكة الفريق في التنظيم مع الجامعة . وقدتم توضيح أبرز المور التنظيمية وتحديد المشاركين والتغييرات في البرمجة ( التوقيت ).

الرابعة للنجم والسادسة للترجي

في البرمجة الأولى التي تم اعدادها في مقر الاتحاد العربي للكرة الطائرة بالبحرين تم تأكيد اجراء الترجي والنجم لمقابلاتهم في الساعة السادسة الترجي بالزواوي والنجم بالمنزه. لكن وقع تغيير في توقيت لقاءات النجم ليتحول الى الرابعة عصرا وهذا لكي يتم النقل المباشر تلفزيا لمقابلات الفريقين.

نفس البرنامج رغم "سبيد بول"

تم الحفاظ على البرنامج الأصلي للبطولة العربية للأندية البطلة مع اختلاف توقيت مباريات النجم علما وأن لقاء النجم وسبيد بول اللبناني الذي كان مبرمجا يوم الأحد 18 فيفري ألغي كما انفردت الشروق سابقا بنشره لانسحاب الفريق اللبناني وهكذا سيكون برنامج مباريات الترجي والنجم على النحو التالي:

السبت 17 فيفري 2018

س16: النجم الساحلي – العربي القطري

س 18: الترجي – الأمان السوداني

* الأحد 18 فيفري 2018

س 18: الترجي - السيب العماني

* النجم راحة ( الغاء لقاء سبيد بول اللبناني )

* الإثنين 19 فيفري 2018

س 16: النجم - السلام العماني

س 18: الترجي – البشمركة العراقي

*الثلاثاء 20 فيفري 2018

- س 16: النجم – الهلال السعودي

* الترجي... راحة

* الأربعاء 21 فيفري 2018

- س 18: الترجي – برج بوعريريج الجزائري

* النجم... راحة

*** ربع النهائي يوم الخميس والنصف يوم الجمعة والنهائي يوم السبت 24 فيفري





عبد المجيد مصلح