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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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البطولة العربية للكرة الطائرة .. النجم يفتتح مع العربي القطري والترجي مع الأمان السوداني
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البطولة العربية للكرة الطائرة .. النجم يفتتح مع العربي القطري والترجي مع الأمان السوداني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

انعقدت أمس السبت ندوة صحفية في احد نزل العاصمة باشراف رئيس الجامعة فراس الفالح وحضرها شكيب بوسلامة رئيس فرع الكرة الطائرة بالترجي باعتبار شراكة الفريق في التنظيم مع الجامعة . وقدتم توضيح أبرز المور التنظيمية وتحديد المشاركين والتغييرات في البرمجة ( التوقيت ).
الرابعة للنجم والسادسة للترجي
في البرمجة الأولى التي تم اعدادها في مقر الاتحاد العربي للكرة الطائرة بالبحرين تم تأكيد اجراء الترجي والنجم لمقابلاتهم في الساعة السادسة الترجي بالزواوي والنجم بالمنزه. لكن وقع تغيير في توقيت لقاءات النجم ليتحول الى الرابعة عصرا وهذا لكي يتم النقل المباشر تلفزيا لمقابلات الفريقين.
نفس البرنامج رغم "سبيد بول"
تم الحفاظ على البرنامج الأصلي للبطولة العربية للأندية البطلة مع اختلاف توقيت مباريات النجم علما وأن لقاء النجم وسبيد بول اللبناني الذي كان مبرمجا يوم الأحد 18 فيفري ألغي كما انفردت الشروق سابقا بنشره لانسحاب الفريق اللبناني وهكذا سيكون برنامج مباريات الترجي والنجم على النحو التالي:
السبت 17 فيفري 2018
س16: النجم الساحلي – العربي القطري
س 18: الترجي – الأمان السوداني
* الأحد 18 فيفري 2018
س 18: الترجي - السيب العماني
* النجم راحة ( الغاء لقاء سبيد بول اللبناني )
* الإثنين 19 فيفري 2018
س 16: النجم - السلام العماني
س 18: الترجي – البشمركة العراقي
*الثلاثاء 20 فيفري 2018
- س 16: النجم – الهلال السعودي
* الترجي... راحة
* الأربعاء 21 فيفري 2018
- س 18: الترجي – برج بوعريريج الجزائري
* النجم... راحة
*** ربع النهائي يوم الخميس والنصف يوم الجمعة والنهائي يوم السبت 24 فيفري

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رياضات أخرى
البطولة العربية للكرة الطائرة .. النجم يفتتح مع العربي القطري والترجي مع الأمان السوداني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

انعقدت أمس السبت ندوة صحفية في احد نزل العاصمة باشراف رئيس الجامعة فراس الفالح وحضرها شكيب بوسلامة رئيس فرع الكرة الطائرة بالترجي باعتبار شراكة الفريق في التنظيم مع الجامعة . وقدتم توضيح أبرز المور التنظيمية وتحديد المشاركين والتغييرات في البرمجة ( التوقيت ).
الرابعة للنجم والسادسة للترجي
في البرمجة الأولى التي تم اعدادها في مقر الاتحاد العربي للكرة الطائرة بالبحرين تم تأكيد اجراء الترجي والنجم لمقابلاتهم في الساعة السادسة الترجي بالزواوي والنجم بالمنزه. لكن وقع تغيير في توقيت لقاءات النجم ليتحول الى الرابعة عصرا وهذا لكي يتم النقل المباشر تلفزيا لمقابلات الفريقين.
نفس البرنامج رغم "سبيد بول"
تم الحفاظ على البرنامج الأصلي للبطولة العربية للأندية البطلة مع اختلاف توقيت مباريات النجم علما وأن لقاء النجم وسبيد بول اللبناني الذي كان مبرمجا يوم الأحد 18 فيفري ألغي كما انفردت الشروق سابقا بنشره لانسحاب الفريق اللبناني وهكذا سيكون برنامج مباريات الترجي والنجم على النحو التالي:
السبت 17 فيفري 2018
س16: النجم الساحلي – العربي القطري
س 18: الترجي – الأمان السوداني
* الأحد 18 فيفري 2018
س 18: الترجي - السيب العماني
* النجم راحة ( الغاء لقاء سبيد بول اللبناني )
* الإثنين 19 فيفري 2018
س 16: النجم - السلام العماني
س 18: الترجي – البشمركة العراقي
*الثلاثاء 20 فيفري 2018
- س 16: النجم – الهلال السعودي
* الترجي... راحة
* الأربعاء 21 فيفري 2018
- س 18: الترجي – برج بوعريريج الجزائري
* النجم... راحة
*** ربع النهائي يوم الخميس والنصف يوم الجمعة والنهائي يوم السبت 24 فيفري

عبد المجيد مصلح
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خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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