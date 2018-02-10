الكبار يفرضون منطق الاقوى في كأس تونس

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دارت عشية امس مقابلات الدور ثمن النهائي لكأس تونس اكابر لكرة اليد وحسم الترجي الرياضي قمة هذا الدور امام المكارم وضمن بطاقة التأهل في مباراة عرفت مستوى فنيا كبيرا. كما حقق النجم الساحلي والنادي الافريقي ونسر طبلبة ترشحا سهلا على حساب ساقية الزيت وجمال وسبورتينغ المكنين.
وسيكون جندوبة الرياضية الفريق الوحيد من الوطني "ب" في الدور ربع النهائي.
نتائج المقابلات:
سبورتينغ المكنين - نسر طبلبة (20 - 28)
نادي ساقية الزيت - النجم الساحلي(25 - 31)
جندوبة الرياضية لكرة اليد - المنزه الرياضي (33 - 31)
بعث بني خيار - نادي هيبون (25 - 23)
مكارم المهدية - الترجي الرياضي (27 - 29)
نادي كرة اليد بجمال - النادي الافريقي (14 - 19)
جمعية الحمامات - هلال مساكن (27 - 23)
شبيبة القيروان - اتحاد منزل تميم (30 - 32).
دارت عشية امس مقابلات الدور ثمن النهائي لكأس تونس اكابر لكرة اليد وحسم الترجي الرياضي قمة هذا الدور امام المكارم وضمن بطاقة التأهل في مباراة عرفت مستوى فنيا كبيرا. كما حقق النجم الساحلي والنادي الافريقي ونسر طبلبة ترشحا سهلا على حساب ساقية الزيت وجمال وسبورتينغ المكنين.
وسيكون جندوبة الرياضية الفريق الوحيد من الوطني "ب" في الدور ربع النهائي.
نتائج المقابلات:
سبورتينغ المكنين - نسر طبلبة (20 - 28)
نادي ساقية الزيت - النجم الساحلي(25 - 31)
جندوبة الرياضية لكرة اليد - المنزه الرياضي (33 - 31)
بعث بني خيار - نادي هيبون (25 - 23)
مكارم المهدية - الترجي الرياضي (27 - 29)
نادي كرة اليد بجمال - النادي الافريقي (14 - 19)
جمعية الحمامات - هلال مساكن (27 - 23)
شبيبة القيروان - اتحاد منزل تميم (30 - 32).
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018