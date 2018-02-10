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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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الكبار يفرضون منطق الاقوى في كأس تونس
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كرة اليد
الكبار يفرضون منطق الاقوى في كأس تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

دارت عشية امس مقابلات الدور ثمن النهائي لكأس تونس اكابر لكرة اليد وحسم الترجي الرياضي قمة هذا الدور امام المكارم وضمن بطاقة التأهل في مباراة عرفت مستوى فنيا كبيرا. كما حقق النجم الساحلي والنادي الافريقي ونسر طبلبة ترشحا سهلا على حساب ساقية الزيت وجمال وسبورتينغ المكنين.

وسيكون جندوبة الرياضية الفريق الوحيد من الوطني "ب" في الدور ربع النهائي.
نتائج المقابلات:
سبورتينغ المكنين - نسر طبلبة (20 - 28)
نادي ساقية الزيت - النجم الساحلي(25 - 31)
جندوبة الرياضية لكرة اليد - المنزه الرياضي (33 - 31)
بعث بني خيار - نادي هيبون (25 - 23)
مكارم المهدية - الترجي الرياضي (27 - 29)
نادي كرة اليد بجمال - النادي الافريقي (14 - 19)
جمعية الحمامات - هلال مساكن (27 - 23)
شبيبة القيروان - اتحاد منزل تميم (30 - 32).

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كرة اليد
الكبار يفرضون منطق الاقوى في كأس تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

دارت عشية امس مقابلات الدور ثمن النهائي لكأس تونس اكابر لكرة اليد وحسم الترجي الرياضي قمة هذا الدور امام المكارم وضمن بطاقة التأهل في مباراة عرفت مستوى فنيا كبيرا. كما حقق النجم الساحلي والنادي الافريقي ونسر طبلبة ترشحا سهلا على حساب ساقية الزيت وجمال وسبورتينغ المكنين.

وسيكون جندوبة الرياضية الفريق الوحيد من الوطني "ب" في الدور ربع النهائي.
نتائج المقابلات:
سبورتينغ المكنين - نسر طبلبة (20 - 28)
نادي ساقية الزيت - النجم الساحلي(25 - 31)
جندوبة الرياضية لكرة اليد - المنزه الرياضي (33 - 31)
بعث بني خيار - نادي هيبون (25 - 23)
مكارم المهدية - الترجي الرياضي (27 - 29)
نادي كرة اليد بجمال - النادي الافريقي (14 - 19)
جمعية الحمامات - هلال مساكن (27 - 23)
شبيبة القيروان - اتحاد منزل تميم (30 - 32).

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خالد الحدّاد
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