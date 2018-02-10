بعد تكريم الافريقي للميساوي وزايد والمستيري ... هل يقوم الترجي والنجم بتكريم أبطال افريقيا ؟

لا شك ان النادي الافريقي قد اصاب عدة عصافير بحجر واحد عندما بادر بتنظيم الحفل الرائع على شرف ابني النادي وبطلي افريقيا مكرم الميساوي واسكندر زايد.

فالإفريقي كرّم لاعبيه وقدم لهما هدية مالية معتبرة جدا من حمادي بوصبيع المعروف بدعمه الدائم لفرع كرة اليد بالخصوص ونجح ايضا في جمع عدد هام من الرؤساء السابقين واللاعبين القدماء فمن النادر ان يجتمع حمودة بن عمار وسعيد ناجي ومنير البلطي وفريد عباس وكمال ايدير ولكن الجهة التي نظمت الحفل نجحت في جمعهم في حفل التكريم. وكم هو جميل ان يجتمع الصادق البكوش ومنصف الوسلاتي ورياض الصانع والشاذلي القايد ورؤوف بن سمير وعلي علولو ورضا المناعي وفهيمة بن شريفة وكلهم لعبوا أو سيّروا أو دربوا في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي للاحتفال باللقب الافريقي وتكريم لاعبين ساهما فيه.

الافريقي كذلك كرّم جامعة كرة اليد في شخص رئيسها مراد المستيري وهذه بادرة ممتازة تؤكد ان الافريقي يبقى دائما من أبرز أقطاب كرة اليد التونسية ومنجما قدم لاعبين موهوبين للمنتخب في كل الاصناف.

أين بن صالح وبوقرة والبدوي ؟

تساءل كثيرون عن غياب بعض رؤساء فرع كرة اليد عن هذا الحفل وخاصة سفيان بن صالح وعادل بوقرة وقيس البدوي فهؤلاء خدموا الفرع وقدموا تضحيات وساهموا في نجاحات فرع كرة اليد في فترات مختلفة.. ولا نعلم صراحة هل ان غياب هؤلاء الرؤساء الثلاثة كان سهوا او متعمدا.

هل يبادر الترجي والنجم ؟

البادرة التي سبق بها الندي الافريقي تجاه لاعبيه وتجاه الجامعة تضع الترجي الرياضي والنجم الساحلي في موقف محرج خاصة وان الفريقين يضمان عديد اللاعبين الدوليين الذين ساهموا في التتويج باللقب الافريقي في الغابون فالترجي مثله اسامة الجزيري وشفيق بوقديدة اما النجم فقد كان ممثلا بأكثر عدد من اللاعبين وهم ماجد حمزة وانور بن عبد الله وجهاد جاب الله واشرف السعفي والأكيد ان الترجي والنجم سيبادران بالاحتفاء بلاعبيهم الدوليين لانهم يستحقون التشجيع وهم في النهاية شرفوا انديتهم التي يلعبون لفائدتها.

منير الزوابي