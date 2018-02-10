بعد تكريم الافريقي للميساوي وزايد والمستيري ... هل يقوم الترجي والنجم بتكريم أبطال افريقيا ؟

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لا شك ان النادي الافريقي قد اصاب عدة عصافير بحجر واحد عندما بادر بتنظيم الحفل الرائع على شرف ابني النادي وبطلي افريقيا مكرم الميساوي واسكندر زايد.
فالإفريقي كرّم لاعبيه وقدم لهما هدية مالية معتبرة جدا من حمادي بوصبيع المعروف بدعمه الدائم لفرع كرة اليد بالخصوص ونجح ايضا في جمع عدد هام من الرؤساء السابقين واللاعبين القدماء فمن النادر ان يجتمع حمودة بن عمار وسعيد ناجي ومنير البلطي وفريد عباس وكمال ايدير ولكن الجهة التي نظمت الحفل نجحت في جمعهم في حفل التكريم. وكم هو جميل ان يجتمع الصادق البكوش ومنصف الوسلاتي ورياض الصانع والشاذلي القايد ورؤوف بن سمير وعلي علولو ورضا المناعي وفهيمة بن شريفة وكلهم لعبوا أو سيّروا أو دربوا في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي للاحتفال باللقب الافريقي وتكريم لاعبين ساهما فيه.
الافريقي كذلك كرّم جامعة كرة اليد في شخص رئيسها مراد المستيري وهذه بادرة ممتازة تؤكد ان الافريقي يبقى دائما من أبرز أقطاب كرة اليد التونسية ومنجما قدم لاعبين موهوبين للمنتخب في كل الاصناف.
أين بن صالح وبوقرة والبدوي ؟
تساءل كثيرون عن غياب بعض رؤساء فرع كرة اليد عن هذا الحفل وخاصة سفيان بن صالح وعادل بوقرة وقيس البدوي فهؤلاء خدموا الفرع وقدموا تضحيات وساهموا في نجاحات فرع كرة اليد في فترات مختلفة.. ولا نعلم صراحة هل ان غياب هؤلاء الرؤساء الثلاثة كان سهوا او متعمدا.
هل يبادر الترجي والنجم ؟
البادرة التي سبق بها الندي الافريقي تجاه لاعبيه وتجاه الجامعة تضع الترجي الرياضي والنجم الساحلي في موقف محرج خاصة وان الفريقين يضمان عديد اللاعبين الدوليين الذين ساهموا في التتويج باللقب الافريقي في الغابون فالترجي مثله اسامة الجزيري وشفيق بوقديدة اما النجم فقد كان ممثلا بأكثر عدد من اللاعبين وهم ماجد حمزة وانور بن عبد الله وجهاد جاب الله واشرف السعفي والأكيد ان الترجي والنجم سيبادران بالاحتفاء بلاعبيهم الدوليين لانهم يستحقون التشجيع وهم في النهاية شرفوا انديتهم التي يلعبون لفائدتها.
لا شك ان النادي الافريقي قد اصاب عدة عصافير بحجر واحد عندما بادر بتنظيم الحفل الرائع على شرف ابني النادي وبطلي افريقيا مكرم الميساوي واسكندر زايد.
فالإفريقي كرّم لاعبيه وقدم لهما هدية مالية معتبرة جدا من حمادي بوصبيع المعروف بدعمه الدائم لفرع كرة اليد بالخصوص ونجح ايضا في جمع عدد هام من الرؤساء السابقين واللاعبين القدماء فمن النادر ان يجتمع حمودة بن عمار وسعيد ناجي ومنير البلطي وفريد عباس وكمال ايدير ولكن الجهة التي نظمت الحفل نجحت في جمعهم في حفل التكريم. وكم هو جميل ان يجتمع الصادق البكوش ومنصف الوسلاتي ورياض الصانع والشاذلي القايد ورؤوف بن سمير وعلي علولو ورضا المناعي وفهيمة بن شريفة وكلهم لعبوا أو سيّروا أو دربوا في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي للاحتفال باللقب الافريقي وتكريم لاعبين ساهما فيه.
الافريقي كذلك كرّم جامعة كرة اليد في شخص رئيسها مراد المستيري وهذه بادرة ممتازة تؤكد ان الافريقي يبقى دائما من أبرز أقطاب كرة اليد التونسية ومنجما قدم لاعبين موهوبين للمنتخب في كل الاصناف.
أين بن صالح وبوقرة والبدوي ؟
تساءل كثيرون عن غياب بعض رؤساء فرع كرة اليد عن هذا الحفل وخاصة سفيان بن صالح وعادل بوقرة وقيس البدوي فهؤلاء خدموا الفرع وقدموا تضحيات وساهموا في نجاحات فرع كرة اليد في فترات مختلفة.. ولا نعلم صراحة هل ان غياب هؤلاء الرؤساء الثلاثة كان سهوا او متعمدا.
هل يبادر الترجي والنجم ؟
البادرة التي سبق بها الندي الافريقي تجاه لاعبيه وتجاه الجامعة تضع الترجي الرياضي والنجم الساحلي في موقف محرج خاصة وان الفريقين يضمان عديد اللاعبين الدوليين الذين ساهموا في التتويج باللقب الافريقي في الغابون فالترجي مثله اسامة الجزيري وشفيق بوقديدة اما النجم فقد كان ممثلا بأكثر عدد من اللاعبين وهم ماجد حمزة وانور بن عبد الله وجهاد جاب الله واشرف السعفي والأكيد ان الترجي والنجم سيبادران بالاحتفاء بلاعبيهم الدوليين لانهم يستحقون التشجيع وهم في النهاية شرفوا انديتهم التي يلعبون لفائدتها.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018