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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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انفراج في مِلف التّعزيزات الخارجيّة... الجامعة تُعلن عن التحاق السّخيري بالمنتخب
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كرة القدم
انفراج في مِلف التّعزيزات الخارجيّة... الجامعة تُعلن عن التحاق السّخيري بالمنتخب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

لئن سقطت عمليّة «انتداب» وسام بن يدر وراني خضيرة في الماء فإنّ الجامعة التونسية لكرة القدم نجحت في «استقطاب» متوسّط ميدان «مونبليي» الفرنسي إلياس السّخيري. وأعلن مكتب وديع الجريء عن التوصّل إلى اتّفاق رسمي مع السخيري للإلتحاق بـ»النّسور». وقد ظهر رئيس الجامعة جنبا إلى جنب مع الوافد الجديد في مدينة «مونبليي» التي يَحظى فيها إلياس بمكانة مرموقة بعد أن خاض مع فريق المكان حوالي 80 مباراة برهن خلالها أنّه يَملك امكانات جيّدة قد تُفيد الفريق الوطني الذي يستعدّ للمشاركة في المونديال وهو رهان مُهمّ شجّع حتما السخيري للتّوقيع على صفقة انتقاله إلى الـ»نّسور» بعد انتظار طويل ومفاوضات «ماراطونيّة» تماما كتلك التي حصلت مع حارس «شاتورو» معز حّسان ومهاجم «تروا» سيف الدين الخاوي وهما من الأسماء التي من المفترض أن تَنسج على منوال السخيري وتَتقمّص الأزياء الوطنيّة التي لا تَقبل المُزايدات و»اللّعب على الحبلين» كما فَعل بن يدر وخضيرة الـ»صّغير».

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كرة القدم
انفراج في مِلف التّعزيزات الخارجيّة... الجامعة تُعلن عن التحاق السّخيري بالمنتخب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

لئن سقطت عمليّة «انتداب» وسام بن يدر وراني خضيرة في الماء فإنّ الجامعة التونسية لكرة القدم نجحت في «استقطاب» متوسّط ميدان «مونبليي» الفرنسي إلياس السّخيري. وأعلن مكتب وديع الجريء عن التوصّل إلى اتّفاق رسمي مع السخيري للإلتحاق بـ»النّسور». وقد ظهر رئيس الجامعة جنبا إلى جنب مع الوافد الجديد في مدينة «مونبليي» التي يَحظى فيها إلياس بمكانة مرموقة بعد أن خاض مع فريق المكان حوالي 80 مباراة برهن خلالها أنّه يَملك امكانات جيّدة قد تُفيد الفريق الوطني الذي يستعدّ للمشاركة في المونديال وهو رهان مُهمّ شجّع حتما السخيري للتّوقيع على صفقة انتقاله إلى الـ»نّسور» بعد انتظار طويل ومفاوضات «ماراطونيّة» تماما كتلك التي حصلت مع حارس «شاتورو» معز حّسان ومهاجم «تروا» سيف الدين الخاوي وهما من الأسماء التي من المفترض أن تَنسج على منوال السخيري وتَتقمّص الأزياء الوطنيّة التي لا تَقبل المُزايدات و»اللّعب على الحبلين» كما فَعل بن يدر وخضيرة الـ»صّغير».

حمّاني
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11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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اخبار اتحاد بن قردان .. ترشح بالغياب ... وغدا تربص في جربة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم مسألة ترشح اتحاد بن قردان الى الدور الثاني
المزيد >>
أخبار الملعب التونسي.. الجلاصي يعود وبيسان يقود الهجوم
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يواجه فريق باردو اليوم ترجي جرجيس في ملعب الاخير بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ضمن اياب الجولة الخامسة...
المزيد >>
في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت وزارة الرياضة التونسية، بلاغا جدّدت فيه دعوتها للأندية بالكشف عن تمويلاتها الأجنبية.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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