انفراج في مِلف التّعزيزات الخارجيّة... الجامعة تُعلن عن التحاق السّخيري بالمنتخب

لئن سقطت عمليّة «انتداب» وسام بن يدر وراني خضيرة في الماء فإنّ الجامعة التونسية لكرة القدم نجحت في «استقطاب» متوسّط ميدان «مونبليي» الفرنسي إلياس السّخيري. وأعلن مكتب وديع الجريء عن التوصّل إلى اتّفاق رسمي مع السخيري للإلتحاق بـ»النّسور». وقد ظهر رئيس الجامعة جنبا إلى جنب مع الوافد الجديد في مدينة «مونبليي» التي يَحظى فيها إلياس بمكانة مرموقة بعد أن خاض مع فريق المكان حوالي 80 مباراة برهن خلالها أنّه يَملك امكانات جيّدة قد تُفيد الفريق الوطني الذي يستعدّ للمشاركة في المونديال وهو رهان مُهمّ شجّع حتما السخيري للتّوقيع على صفقة انتقاله إلى الـ»نّسور» بعد انتظار طويل ومفاوضات «ماراطونيّة» تماما كتلك التي حصلت مع حارس «شاتورو» معز حّسان ومهاجم «تروا» سيف الدين الخاوي وهما من الأسماء التي من المفترض أن تَنسج على منوال السخيري وتَتقمّص الأزياء الوطنيّة التي لا تَقبل المُزايدات و»اللّعب على الحبلين» كما فَعل بن يدر وخضيرة الـ»صّغير».





حمّاني