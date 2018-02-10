الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 11 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أين الوزارة والجامعة ؟.. جَماهير الترجي والنجم «مَمنوعة» من دخول سوسة ورادس
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
كرة القدم
أين الوزارة والجامعة ؟.. جَماهير الترجي والنجم «مَمنوعة» من دخول سوسة ورادس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

في نِطاق ما بات يُعرف بـ»فضيحة» المُعاملة بالمِثل وجدت جماهير الترجي نفسها «مَمنوعة» من دخول أولمبي سوسة وأضحت جماهير النّجم بدورها «مَحرومة» من مواكبة الـ»كلاسيكو» في رادس وهذا الإجراء «مُستهجن» ولا يَقبله لا العقل ولا القانون ولا «الأعراف» التي تقول إن «الرباعي الكبير» أمام حَتميّة «التّعايش السّلمي» رَغم الصّراع الأزلي على «الزّعامات» والبطولات. ويُشكّل «البيغ فور» أيضا القاطرة الحقيقيّة التي تَقود «المَنظومة الاحترافيّة» في الكرة التونسيّة وهو كذلك القُدوة التي يَسير على أثرها الـ»صّغار» الذين وصلتهم صورة «مُشوّهة» أثناء اللّقاء الأخير بين «ليتوال» وشيخ الأندية وستأتيهم صورة أخرى مَنقوصة في الـ»كلاسيكو» المُرتقب يوم الخميس القادم في المدينة الرياضيّة التي التحم فيها أبناء بوجعفر و»باب سويقة» في مِثل هذا الشّهر من عام 2004 لإهداء الشّعب الكأس الافريقيّة الغالية في مَشهد رائع ذابت أثناءه الألوان وغاب فيه التعصّب الأعمى والذي أصبح يَحكم على جماهير أنديتنا الكبيرة بـ»الحِرمان» من التنقّل بين سوسة ورادس وصفاقس في كنف الحريّة وبمنأى عن التّضييقات «المُخزية» بإسم المعاملة بالمثل وتحت شعار «أفرح بيّ نَفرح بيك» على رأي عصام المرداسي وصابر بن فرج في تَحليلهما آنذاك على قناة «حنّبعل» لما حدث من «تَجاوزات» تنظيميّة في مواجهات النّجم وشقيقه «السي .آس .آس». والحقيقة أنّ هذه «المَهزلة» المُتكرّرة والمَنقولة على التلفزات المحليّة والأجنبيّة تَطرح جملة من الأسئلة المنطقيّة في مُقدّمتها هويّة المسؤول عن رفع الـ»فيتو» في وجه الجماهير الزائرة طالما أنّ الدخول إلى الملاعب مضبوط بقوانين مُتّفق عليها من قبل الجمعيات ومُصادق عليها من طرف الجهات المعنيّة وفيها الأمن وأيضا سلطة الإشراف والجامعة التونسيّة لكرة القدم التي كان من المَفروض أن تتحرّك بِمَعيّة الوزرة لإنهاء هذه «الفضيحة» التي لا تليق أبدا بسمعة بلد يتأهّب للذّهاب إلى المُونديال وتُصنّف بطولته على أنّها «الأولى عربيا وإفريقيا». ولن نَتكلّم طبعا عن الرّابطة لأنّها مسلوبة الإرادة مِثلها مثل صافرتنا التحكيميّة وإدارتنا الفنيّة.

سامي حمّاني
تقرؤون أيضا
اليوم أمام «الستيدة» و«البقلاوة» .. الإفريقي في اختبار ... و«العكّارة» لتفـادي الانهيـار
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بَعيدا عن حُمّى الانتخابات البلديّة وكابوس «القائمات السّوداء»
المزيد >>
اخبار اتحاد بن قردان .. ترشح بالغياب ... وغدا تربص في جربة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم مسألة ترشح اتحاد بن قردان الى الدور الثاني
المزيد >>
أخبار الملعب التونسي.. الجلاصي يعود وبيسان يقود الهجوم
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يواجه فريق باردو اليوم ترجي جرجيس في ملعب الاخير بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ضمن اياب الجولة الخامسة...
المزيد >>
في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت وزارة الرياضة التونسية، بلاغا جدّدت فيه دعوتها للأندية بالكشف عن تمويلاتها الأجنبية.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
أين الوزارة والجامعة ؟.. جَماهير الترجي والنجم «مَمنوعة» من دخول سوسة ورادس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

في نِطاق ما بات يُعرف بـ»فضيحة» المُعاملة بالمِثل وجدت جماهير الترجي نفسها «مَمنوعة» من دخول أولمبي سوسة وأضحت جماهير النّجم بدورها «مَحرومة» من مواكبة الـ»كلاسيكو» في رادس وهذا الإجراء «مُستهجن» ولا يَقبله لا العقل ولا القانون ولا «الأعراف» التي تقول إن «الرباعي الكبير» أمام حَتميّة «التّعايش السّلمي» رَغم الصّراع الأزلي على «الزّعامات» والبطولات. ويُشكّل «البيغ فور» أيضا القاطرة الحقيقيّة التي تَقود «المَنظومة الاحترافيّة» في الكرة التونسيّة وهو كذلك القُدوة التي يَسير على أثرها الـ»صّغار» الذين وصلتهم صورة «مُشوّهة» أثناء اللّقاء الأخير بين «ليتوال» وشيخ الأندية وستأتيهم صورة أخرى مَنقوصة في الـ»كلاسيكو» المُرتقب يوم الخميس القادم في المدينة الرياضيّة التي التحم فيها أبناء بوجعفر و»باب سويقة» في مِثل هذا الشّهر من عام 2004 لإهداء الشّعب الكأس الافريقيّة الغالية في مَشهد رائع ذابت أثناءه الألوان وغاب فيه التعصّب الأعمى والذي أصبح يَحكم على جماهير أنديتنا الكبيرة بـ»الحِرمان» من التنقّل بين سوسة ورادس وصفاقس في كنف الحريّة وبمنأى عن التّضييقات «المُخزية» بإسم المعاملة بالمثل وتحت شعار «أفرح بيّ نَفرح بيك» على رأي عصام المرداسي وصابر بن فرج في تَحليلهما آنذاك على قناة «حنّبعل» لما حدث من «تَجاوزات» تنظيميّة في مواجهات النّجم وشقيقه «السي .آس .آس». والحقيقة أنّ هذه «المَهزلة» المُتكرّرة والمَنقولة على التلفزات المحليّة والأجنبيّة تَطرح جملة من الأسئلة المنطقيّة في مُقدّمتها هويّة المسؤول عن رفع الـ»فيتو» في وجه الجماهير الزائرة طالما أنّ الدخول إلى الملاعب مضبوط بقوانين مُتّفق عليها من قبل الجمعيات ومُصادق عليها من طرف الجهات المعنيّة وفيها الأمن وأيضا سلطة الإشراف والجامعة التونسيّة لكرة القدم التي كان من المَفروض أن تتحرّك بِمَعيّة الوزرة لإنهاء هذه «الفضيحة» التي لا تليق أبدا بسمعة بلد يتأهّب للذّهاب إلى المُونديال وتُصنّف بطولته على أنّها «الأولى عربيا وإفريقيا». ولن نَتكلّم طبعا عن الرّابطة لأنّها مسلوبة الإرادة مِثلها مثل صافرتنا التحكيميّة وإدارتنا الفنيّة.

سامي حمّاني
تقرؤون أيضا
اليوم أمام «الستيدة» و«البقلاوة» .. الإفريقي في اختبار ... و«العكّارة» لتفـادي الانهيـار
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بَعيدا عن حُمّى الانتخابات البلديّة وكابوس «القائمات السّوداء»
المزيد >>
اخبار اتحاد بن قردان .. ترشح بالغياب ... وغدا تربص في جربة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم مسألة ترشح اتحاد بن قردان الى الدور الثاني
المزيد >>
أخبار الملعب التونسي.. الجلاصي يعود وبيسان يقود الهجوم
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يواجه فريق باردو اليوم ترجي جرجيس في ملعب الاخير بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ضمن اياب الجولة الخامسة...
المزيد >>
في أجل أقصاه نهاية مارس.. الجمعيات الرياضة مطالبة بكشف تمويلاتها الأجنبية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت وزارة الرياضة التونسية، بلاغا جدّدت فيه دعوتها للأندية بالكشف عن تمويلاتها الأجنبية.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
﻿