أين الوزارة والجامعة ؟.. جَماهير الترجي والنجم «مَمنوعة» من دخول سوسة ورادس

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في نِطاق ما بات يُعرف بـ»فضيحة» المُعاملة بالمِثل وجدت جماهير الترجي نفسها «مَمنوعة» من دخول أولمبي سوسة وأضحت جماهير النّجم بدورها «مَحرومة» من مواكبة الـ»كلاسيكو» في رادس وهذا الإجراء «مُستهجن» ولا يَقبله لا العقل ولا القانون ولا «الأعراف» التي تقول إن «الرباعي الكبير» أمام حَتميّة «التّعايش السّلمي» رَغم الصّراع الأزلي على «الزّعامات» والبطولات. ويُشكّل «البيغ فور» أيضا القاطرة الحقيقيّة التي تَقود «المَنظومة الاحترافيّة» في الكرة التونسيّة وهو كذلك القُدوة التي يَسير على أثرها الـ»صّغار» الذين وصلتهم صورة «مُشوّهة» أثناء اللّقاء الأخير بين «ليتوال» وشيخ الأندية وستأتيهم صورة أخرى مَنقوصة في الـ»كلاسيكو» المُرتقب يوم الخميس القادم في المدينة الرياضيّة التي التحم فيها أبناء بوجعفر و»باب سويقة» في مِثل هذا الشّهر من عام 2004 لإهداء الشّعب الكأس الافريقيّة الغالية في مَشهد رائع ذابت أثناءه الألوان وغاب فيه التعصّب الأعمى والذي أصبح يَحكم على جماهير أنديتنا الكبيرة بـ»الحِرمان» من التنقّل بين سوسة ورادس وصفاقس في كنف الحريّة وبمنأى عن التّضييقات «المُخزية» بإسم المعاملة بالمثل وتحت شعار «أفرح بيّ نَفرح بيك» على رأي عصام المرداسي وصابر بن فرج في تَحليلهما آنذاك على قناة «حنّبعل» لما حدث من «تَجاوزات» تنظيميّة في مواجهات النّجم وشقيقه «السي .آس .آس». والحقيقة أنّ هذه «المَهزلة» المُتكرّرة والمَنقولة على التلفزات المحليّة والأجنبيّة تَطرح جملة من الأسئلة المنطقيّة في مُقدّمتها هويّة المسؤول عن رفع الـ»فيتو» في وجه الجماهير الزائرة طالما أنّ الدخول إلى الملاعب مضبوط بقوانين مُتّفق عليها من قبل الجمعيات ومُصادق عليها من طرف الجهات المعنيّة وفيها الأمن وأيضا سلطة الإشراف والجامعة التونسيّة لكرة القدم التي كان من المَفروض أن تتحرّك بِمَعيّة الوزرة لإنهاء هذه «الفضيحة» التي لا تليق أبدا بسمعة بلد يتأهّب للذّهاب إلى المُونديال وتُصنّف بطولته على أنّها «الأولى عربيا وإفريقيا». ولن نَتكلّم طبعا عن الرّابطة لأنّها مسلوبة الإرادة مِثلها مثل صافرتنا التحكيميّة وإدارتنا الفنيّة.
في نِطاق ما بات يُعرف بـ»فضيحة» المُعاملة بالمِثل وجدت جماهير الترجي نفسها «مَمنوعة» من دخول أولمبي سوسة وأضحت جماهير النّجم بدورها «مَحرومة» من مواكبة الـ»كلاسيكو» في رادس وهذا الإجراء «مُستهجن» ولا يَقبله لا العقل ولا القانون ولا «الأعراف» التي تقول إن «الرباعي الكبير» أمام حَتميّة «التّعايش السّلمي» رَغم الصّراع الأزلي على «الزّعامات» والبطولات. ويُشكّل «البيغ فور» أيضا القاطرة الحقيقيّة التي تَقود «المَنظومة الاحترافيّة» في الكرة التونسيّة وهو كذلك القُدوة التي يَسير على أثرها الـ»صّغار» الذين وصلتهم صورة «مُشوّهة» أثناء اللّقاء الأخير بين «ليتوال» وشيخ الأندية وستأتيهم صورة أخرى مَنقوصة في الـ»كلاسيكو» المُرتقب يوم الخميس القادم في المدينة الرياضيّة التي التحم فيها أبناء بوجعفر و»باب سويقة» في مِثل هذا الشّهر من عام 2004 لإهداء الشّعب الكأس الافريقيّة الغالية في مَشهد رائع ذابت أثناءه الألوان وغاب فيه التعصّب الأعمى والذي أصبح يَحكم على جماهير أنديتنا الكبيرة بـ»الحِرمان» من التنقّل بين سوسة ورادس وصفاقس في كنف الحريّة وبمنأى عن التّضييقات «المُخزية» بإسم المعاملة بالمثل وتحت شعار «أفرح بيّ نَفرح بيك» على رأي عصام المرداسي وصابر بن فرج في تَحليلهما آنذاك على قناة «حنّبعل» لما حدث من «تَجاوزات» تنظيميّة في مواجهات النّجم وشقيقه «السي .آس .آس». والحقيقة أنّ هذه «المَهزلة» المُتكرّرة والمَنقولة على التلفزات المحليّة والأجنبيّة تَطرح جملة من الأسئلة المنطقيّة في مُقدّمتها هويّة المسؤول عن رفع الـ»فيتو» في وجه الجماهير الزائرة طالما أنّ الدخول إلى الملاعب مضبوط بقوانين مُتّفق عليها من قبل الجمعيات ومُصادق عليها من طرف الجهات المعنيّة وفيها الأمن وأيضا سلطة الإشراف والجامعة التونسيّة لكرة القدم التي كان من المَفروض أن تتحرّك بِمَعيّة الوزرة لإنهاء هذه «الفضيحة» التي لا تليق أبدا بسمعة بلد يتأهّب للذّهاب إلى المُونديال وتُصنّف بطولته على أنّها «الأولى عربيا وإفريقيا». ولن نَتكلّم طبعا عن الرّابطة لأنّها مسلوبة الإرادة مِثلها مثل صافرتنا التحكيميّة وإدارتنا الفنيّة.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018