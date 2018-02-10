العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!

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عثر عالما آثار، عن طريق الصدفة، على ثلاجة تحت الأرض عمرها 2000 عام، في جزيرة اسكتلندية.
وتم اكتشاف الغرفة التي تعود إلى العصر الحديدي والبالغ طولها ستة أمتار، والتي يعتقد أنها كانت تستخدم حوالي عام 350 قبل الميلاد، أثناء أعمال بناء منزل جديد في منطقة نيس بجزيرة لويس.
ويعتقد الخبراء أن الغرفة كانت تستخدم لتخزين المواد الغذائية مثل منتجات الألبان واللحوم، وأيضا الخشب المستخدم في التدفئة.
وقام علماء الآثار المحليين كريس وراشيل بارومان بتسجيل هذا الاكتشاف الذي عثروا عليه تحت الأرض، حيث يعتبر نادرا في منطقة نيس.
وعثر على الغرفة على عمق حوالي 3 أقدام تحت الأرض، ووفقا لعلماء الآثار فإن هذا الشكل من الغرف المستخدمة في تخزين المواد الغذائية يعد نوعا من الثلاجات القديمة، وقد كانت شائعة في ذلك العصر، إلا أنه من النادر العثور عليها محفوظة بشكل جيد، كحال هذه الغرفة.
عثر عالما آثار، عن طريق الصدفة، على ثلاجة تحت الأرض عمرها 2000 عام، في جزيرة اسكتلندية.
وتم اكتشاف الغرفة التي تعود إلى العصر الحديدي والبالغ طولها ستة أمتار، والتي يعتقد أنها كانت تستخدم حوالي عام 350 قبل الميلاد، أثناء أعمال بناء منزل جديد في منطقة نيس بجزيرة لويس.
ويعتقد الخبراء أن الغرفة كانت تستخدم لتخزين المواد الغذائية مثل منتجات الألبان واللحوم، وأيضا الخشب المستخدم في التدفئة.
وقام علماء الآثار المحليين كريس وراشيل بارومان بتسجيل هذا الاكتشاف الذي عثروا عليه تحت الأرض، حيث يعتبر نادرا في منطقة نيس.
وعثر على الغرفة على عمق حوالي 3 أقدام تحت الأرض، ووفقا لعلماء الآثار فإن هذا الشكل من الغرف المستخدمة في تخزين المواد الغذائية يعد نوعا من الثلاجات القديمة، وقد كانت شائعة في ذلك العصر، إلا أنه من النادر العثور عليها محفوظة بشكل جيد، كحال هذه الغرفة.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018